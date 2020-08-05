«Почему этих людей не затыкают?!» Мощное интервью с Газизовым перед стартом сезона

Перед стартом сезона РПЛ с журналистами встретились генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов и главный тренер команды Доменико Тедеско. Ответы на вопросы от Тедеско вы можете прочитать здесь. Ниже – часть интервью с Газизовым, который отвечал больше о глобальных процессах в клубе, чем о делах внутри команды.



– Я пришёл в «Спартак» недавно, – начал гендиректор «Спартака», – смотрю на всё, пытаюсь вникнуть в процессы клуба. «Спартак» – большой, работать мне интересно. Есть процессы, которые мне нравятся, можно сказать, что там построена шикарная работа. Но есть и те, где решения надо просто принимать быстрее. Что касается команды и её игры, то мы с Доменико вместе. Мы одинаково думаем, я вижу, что и двигаемся мы одинаково. По всем моментам у нас полное взаимопонимание. Так было сразу – я вижу, как он действует, уверен и понимаю, что команда в этом году будет бороться за титулы. У нас одна задача, другой я не вижу.

– Не кажется ли вам цель бороться за титул преждевременной? В «Спартаке» много раз было так, что провозглашались цели, люди, тренеры и менеджмент не добивались их, а потом им говорили, что из-за этого из клуба нужно уйти. Вы не боитесь этого?

– Я ничего не боюсь. И «Спартак» ничего не боится! Когда «Спартак» ставит цели на новый сезон, других задач, кроме как взять титул, просто не должно быть. Понимаю, что есть определённые вещи, связанные с осторожностью, но я верю в команду и вижу, что главный тренер и весь его штаб работают правильно. Нам надо добавить чуть-чуть красок, и мы будем готовы брать эту вершину. Если бы я не был уверен, я бы об этом не говорил.



«Спартаку» должна помочь вся его история, все его болельщики. Если мы все будем верить в эту идею, то достигнем титула. Также думает и Доменико.

Почему Кокорин отказал Слуцкому и Ротенбергу. Неизвестные детали трансфера в «Спартак» Какие ещё варианты были у нападающего и сколько он будет зарабатывать в Москве.

– Что будет, если не добьётесь титула?

– Если мы будем верить, то добьёмся этого. Тут «бы» мешает. Не хочу разговаривать на эту тему. Мы вступаем в новый чемпионат, наша задача – титул.



– А в контракте у вас есть пункт о завоевании титулов?

– Я и все, кто работает рядом с командой, являемся обслуживающим персоналом. Мы обязаны хорошо и честно работать, насколько хватает своей головы и внутреннего характера. А если кто-то хочет внести сомнения в мою уверенность, то ни у кого это не получится.



– Вы сказали, что думаете с Доменико одинаково. Это как?

– Есть ключевые вещи, которые двигают футбол вперёд. И в этих ключевых вещах мы абсолютно схожи. У нас могут быть определённые споры, как у обычно бывает у людей, которые говорят о футболе. Это нормально.



– Раскроете их?

– Нет. Тогда другие станут чемпионами, а я этого не хочу (смеётся). Я сейчас раскрою вам всё, а потом что мы с Доменико будем делать?

О трансферах и будущем игроков, вернувшихся из аренды

– Какое будущее ждёт ребят, которые вернулись в «Спартак» из других клубов? И что будет с Гулиевым?

– Решение по игрокам принято вместе с тренерским штабом. Ломовицкий, Тимофеев, Мелкадзе и Гулиев будут либо проданы, либо мы отдадим их в аренду. Сейчас они не игроки основного «Спартака».



– А Мирзов, Глушенков?

– Пока они в команде.



– Только пока?

– Всё может быть. Мы говорим на сегодняшний день, пока ситуация такая. Но никто не знает, что может быть завтра.



– Ташаев тоже пока в команде?

– Так можно всех игроков перебирать. У кого-то есть травмы, у кого-то есть определённые вопросы с нашим виденьем их будущего. Все они сильные игроки, усилить могут любую команду, но именно на сегодняшний день они нам не помощники.

«Рад, что Саша выбрал вызов и спорт». Газизов — о трансфере Кокорина Гендиректор «Спартака» — о главном переходе лета.

— Если у названных футболистов не будет вариантов с другими клубами, вы отправите их в «Спартак-2»?

– «Спартак-2» — это ФНЛ, а нам надо, чтобы футболисты, а они заслужили и готовы к этому, играли в большой лиге. Поэтому должны сделать всё и найти им практику для роста, мы хотим, чтобы цена и интерес к ним увеличивались. Легко отправить человека в «Спартак-2», но это не выход. Надо думать об игроке, о клубе, чтобы возместить вложения. По ребятам есть определённые предложения, мы их рассматриваем. Всё должно решиться очень быстро.



— Двух новичков уже объявили – Кокорин и Урунов. Сколько нужно футболистов, чтобы претендовать на те титулы, о которых вы говорите?

– Нет ни одной команды и тренера, которые не хотели бы усилить каждую линию. Мы работаем по всем направлениям, сконцентрированы на определённых позициях. Но говорить, что мы, например, ищем нападающего, я бы не хотел. Как только скажу про позицию, цены сразу вырастут в геометрической прогрессии. И потом будет тяжело в переговорах. Когда «Спартак» запрашивает условия по игроку, которые мы хотим, рынок уходит на второй план. А я приверженец рынка. Мы не будем покупать за любые суммы, только согласно рынку и нашим возможностям. Есть определённые вещи, которые надо делать. Они увеличивают время переговоров, но сокращают бюджет в цене. Этим я и занимаюсь.

– Ваша недавняя фраза «У меня есть несколько предложений по Урунову» вызвала большой резонанс.

— Ну да, у меня есть предложения по Урунову. А что такое? Я генеральный директор «Спартака», у меня есть по нему предложения – от зарубежных и российских клубов. Что не так? Хотите, чтобы я говорил, что у «Спартака» есть предложения?



— Некоторые это восприняли так, что вы до сих пор неотрывно связаны с «Уфой», что у вас есть предложения по игроку.

— 11-го числа, после игры с «Ростовом», я зашёл в раздевалку к «Уфе» и попрощался. 12-го числа был здесь — в качестве генерального директора «Спартака». Попрошу после 12-го числа мои слова воспринимать как слова генерального директора «Спартака». Ну вот Доменико работал «Шальке», это то же самое, что ему сейчас предъявить по этому поводу за какие-то слова, это же смешно. Люди пусть думают, как хотят, никому ничего не должен объяснять. Просто слушайте меня! Я говорю как есть.

«Спартак» выбирает нового правого защитника. Кто круче – Гуга или Лала? Молодой перспективный бразилец или опытный состоявшийся француз – кто из них усилит команду по сравнению с Рассказовым.

– Есть ещё один слух: говорят, что вы выкупали его контракт из Узбекистана за личные средства.

– Ага, подошёл с деньгами, кому-то из отдал в Узбекистане, так? (смеётся.) Никто не имеет право нарушать футбольные законы. Все эти вопросы не имеют никакой почвы под собой. Футбольный клуб «Спартак» имеет полные права на этого футболиста, до этого все права имела «Уфа». Есть прямой трансфер: из «Уфы» в «Спартак», всё.



– У «Уфы» было предложения по Урунову от ЦСКА, оно превышало ваше. Почему не выбрать ЦСКА?

– Смотрите, 11-го числа я прощаюсь с «Уфой», 12-го уезжаю в «Спартак». Уже все переговоры провёл. Договорились 12-го числа, что если этот футболист уходит, то по определённой цене. Тогда я ещё не разговаривал с тренером и владельцем, но договорился о цене. И договорился, получив добро от тренера и владельца, вернуться к переговорам.



– Джентльменское соглашение?

– Конечно. Ребята в «Уфе» остались ведь, с которыми я работал, которые у меня учились. Они, может, ещё лучше станут. Что они скажут: «Извини, мы тебя кидаем?». Есть не только прописанное на бумаге, но и обычная жизнь. Я в это верю. Если мы всегда будем бежать за деньгами, то ничего хорошего не получим.



– Вписывается ли «Спартак» в финансовый фэйр-плей после перехода Кокорина?

– Проходим по всем параметрам. Уверен, что будем проходить и дальше. Это каждодневный процесс.

О «Химках» и разговорах о «фарм-клубе»

– Вас не пугает, что за клуб могут серьёзно взяться из-за разговоров вокруг «Химок»?

– Не знаю, кто это раскачивает и для чего это нужно. Но у меня бывает время по ночам, когда я могу что-то почитать. А когда я читаю полнейший бред многих людей, думаю, что наконец-то можно пускать всех по ложному следу. Они сами выдумывают себе какие-то истории. Эти вещи, которые абсолютно невозможны, поэтому я выступаю за любые разбирательства. Почему кто-то имеет право просто сказать и это начинается тиражироваться?! Я не могу на это реагировать. Это делается для того, чтобы «Спартак» реагировал. Но реагировать нельзя! Есть органы, которые должны закрывать рот. Когда я читаю, что кто-то «Спартаку» чего-то подарит… Извините за выражение, но за это в нормальном месте что-то делают. Кто имеет право уличать в чём-то «Уфу», задевать «Химки»? Мы должны за это оправдываться или кто-то должен проиграть, чтобы потом сказали, что это не так? Надо разбираться, кому это надо.

Как «Химки» превращаются в «Спартак-2». Очень любопытно за этим наблюдать Берут игроков «Спартака» в аренду и рассматривают вместо Юрана тренеров со спартаковским прошлым.

Когда мимо нас проходят какие-то клубы, говорят, что надо отдавать в аренду не больше двух-трёх игроков. И все это подписывают. Я звоню, спрашиваю, почему мне не прислали? Я бы первым подписал! Говорю: «Вы меня хорошо знаете, мы дружим. Вы думаете, что я другого мнения?" А потом я понял, что это «Спартак».

— В таких случаях в «Спартаке» говорят: «Кто-то пытается раскачать нашу лодку».

— Когда я говорю, что мы с Доменико одинаково думаем, то это не просто слова. Мы все заряжены одной идеей. Я нюхом чувствую, общаюсь с ним. Я вижу в глазах игроков, что что-то мы можем. А вокруг ходят люди и что-то постукивают. Кто-то рот откроет, кто-то что-то другое. Я за простые слова. Но «Спартак» настолько велик, что на это обращать внимание не надо. Я завожусь от того, что обижают клубы! Когда люди говорят о «Спартаке», «Уфе», «Химках», то обижают сотрудников этих клубов. Или кто-то хочет сказать, что мы нечестные, что я где-то с кем-то буду договариваться?! Ну, пусть подойдёт и скажет мне в лицо, что я нечестный. Меня все знают как честного человека. Все знают, что «Спартак» честен перед своими болельщиками на сто процентов. Кто имеет право нас трогать? Почему этих людей не затыкают?!



– «Краснодар» первым предложил это изменение в регламент.

— Дайте мне бумагу, я первым подпишу! У меня есть своё мнение. Я вам объясню. Есть приглашение игроков, но мы думаем, что он будет больше прогрессировать в другом клубе. И определённые структуры хотят зарабатывать на этом, делают всё для того, чтобы этот игрок попал в другой клуб.

В «Химках» снова скандал! Юрана уволили, а он во всём винит «Спартак» Считает, что указание пришло от Газизова. Гендиректор «Спартака» всё отрицает.

Но у нас своё мнение, и мы должны его продавливать. А нас пытаются загнать в ситуацию, где надо принимать решения, как нужно другим людям, а не «Спартаку».