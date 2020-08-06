В РПЛ хотят ввести лимит на аренды. И это за день до старта сезона!

Сегодня стало известно, что на общем собрании клубов РПЛ были приняты две поправки в регламент. Большинство клубов лиги проголосовали за то, чтобы в регламенте было прописано ограничение на аренду не более двух игроков из одного клуба в другой. Против этой поправки проголосовали только пять клубов «Спартак», «Зенит», «Сочи», «Уфа» и «Химки». Другая поправка отменяет запрет на участие футболистов в матчах с командой, из которой они ушли в аренду. Впрочем, после одобрения клубами поправки должны быть ещё утверждены РФС.

Внести изменения в регламент предложил «Краснодар», а, значит, автором идеи можно считать Сергея Галицкого. Очевидно, это своеобразный ответ владельца краснодарского клуба на слухи об альянсе «Спартака» с «Химками» и «Уфой». После информации о возможном переходе в «Химки» целой группы спартаковцев (назывались имена Александра Селихова, Ильи Гапонова, Артёма Тимофеева, Аяза Гулиева, Александра Ташаева, Александра Ломовицкого, Максима Глушенкова, Резиуана Мирзова и Георгия Мелкадзе), красно-белых обвинили в том, что они создают себе фарм-клубы в РПЛ. Говорят, темой сотрудничества «Спартака» и «Химок» заинтересовались в РФС.

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Почему «Спартак» выступил против поправок?

Неудивительно, что «Спартак», «Химки» и «Уфа» оказались в числе клубов, голосовавших против поправок. Впрочем, генеральный директор московского клуба Шамиль Газизов не подтверждает эту информацию. Он объяснил свою позицию в беседе с корреспондентом «Чемпионата»:



«Мы не голосовали против поправок. Просто у нас была позиция, что давайте тогда сведём аренды вообще к нулю, если мы на такое пошли. Если подходить радикально, то давайте сделаем ноль. Для меня любое ограничение приводит к границам. Это бьёт по экономике клубов. То есть мы говорим о том, что нас ограничивают лимиты, а потом сами ставим себе лимиты. Эта история смешная. Те, кто сейчас это инициировал, через некоторое время скажут, что они были неправы. Поверьте мне. Я понимаю, зачем это всё. Но логики в этом мало. Мы все ругаем лимит на легионеров, а теперь ещё и на аренды выписали лимит. А теперь я должен думать, что в один клуб я двоих отдам, в другой одного. А если я хочу знакомому хорошему тренеру группу игроков отдать? Или какой-то клуб готов полностью покрывать зарплату всех? Стреляем сами себе в ногу».



Любопытно, что днём ранее Газизов более жёстко высказался на эту тему, намекнув на то, что кто-то преследует свои интересы и стремится навредить «Спартаку»:



«Я вам объясню. Есть приглашение игроков, но мы думаем, что он будет больше прогрессировать в другом клубе. И определённые структуры хотят зарабатывать на этом, делают всё для того, чтобы этот игрок попал в другой клуб. Но у нас своё мнение, и мы должны его продавливать. А нас пытаются загнать в ситуацию, где надо принимать решения, как нужно другим людям, а не «Спартаку», – сказал гендиректор.

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Что говорят об арендах в других клубах?

«Зенит» и «Сочи» связывают деловые партнёрские отношения, поэтому вполне логично, что и эти два клуба выступили против ограничения аренд. Хотя по забавному совпадению, в прошлом сезоне как раз два игра петербургского клуба были арендованы сочинским – Александр Кокорин и Андрей Мостовой. Остальных экс-зенитовцев «Сочи» выкупил. Этим летом обсуждались тоже два перехода из «Зенита» в «Сочи», по-видимому, на правах аренды – Эмануэля Мамманы и Эмилиано Ригони.



«Зенит» пока не комментировал публично это тему, а вот руководитель другого претендента на чемпионство «Локомотива» поддержал предложение «Краснодара».



«Мы полностью поддерживаем две поправки в регламенте РПЛ. Потому что искусственное создание и поддержка одного клуба за счёт другого клуба – это за гранью добра и зла», – заявил председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков в интервью для «Sport24».

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Ранее об арендах высказался и главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков:



«Ситуацию с так называемым фарм-клубом «Спартака» и предложением Галицкого стоит рассмотреть с двух сторон. Есть свои плюсы в этом предложении, есть минусы. Когда команда может передать футболистов, не попадающих в основу, в другую команду – это плюс. Тем более если они видят, что там, с определённым тренером, они могут развиваться. Это может принести успех. Минусы, которые обозначил «Краснодар», есть, но как это будет выглядеть юридически, я не знаю. Если команда хочет бороться за высокие места, то нужно обыгрывать любого соперника, независимо от того, кто выходит на поле. Но «Сочи», «Оренбург», «Химки»… Нельзя сказать, положительный или отрицательный вопрос», – сказал Новиков в интервью для программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24».