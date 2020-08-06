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«Манчестер Сити» купил защитника «Борнмута» Аке за 41 млн фунтов

«Манчестер Сити» купил защитника «Борнмута» Аке
Дмитрий Росип
41 млн фунтов за защитника вылетевшей команды! Чем же подкупил «Сити» Натан Аке?
Теперь клуб Романа Абрамовича жалеет об уходе игрока.
Футбол / Англия 0

Накануне «Манчестер Сити» объявил о подписании защитника «Борнмута» Натана Аке за 41 млн фунтов. Кому-то цена покажется заоблачной, но 25-летний голландский футболист действительно стоит этих денег. Он может сыграть на нескольких позициях, что повышает его шансы раскрыться в составе «горожан» так же, как в своё время это сделал Кевин Де Брёйне. Объясняем, чем так хорош Натан Аке.

Три года назад от него отказался лондонский «Челси»

В 2011 году голландский защитник перебрался в академию лондонского «Челси» из «Фейеноорда» за 230 тысяч фунтов. Уже в конце следующего года он дебютировал при Рафаэле Бенитесе в АПЛ в игре против «Норвича» (0:1), выйдя на замену на одну минуту. Последующие главные тренеры «Челси» — Жозе Моуринью, Гус Хиддинк и Антонио Конте — не рассчитывали на молодого футболиста, постоянно отправляя его в аренду. Например, вторую половину сезона-2014/2015 Натан провёл в «Рединге», но и там сыграл только в пяти матчах Чемпионшипа.

Летом Аке вернулся в «Челси» и подписал с клубом новый пятилетний контракт. Однако Моуринью вновь отправил футболиста в аренду в «Уотфорд» за игровой практикой. В составе «шершней» Натан провёл добротный сезон, регулярно появляясь в стартовом составе клуба. Он сыграл 28 матчей во всех турнирах и забил свой дебютный гол в АПЛ в ворота «Ливерпуля» (3:0), разгромив с «Уотфордом» команду из Мерсисайда.

А вот следующая аренда, в «Борнмуте», завершилась для игрока положительным исходом. Эдди Хау остался впечатлён игрой Аке на позиции центрального защитника, но зимой по истечении аренды футболист вернулся в «Челси», где провёл остаток сезона. Адаптироваться ему помог Джон Терри, который попросил Конте включать Аке в состав вместо него.

«Как-то на Рождество я увиделся с Антонио Конте и сказал: «Босс, послушайте, вы включаете меня в заявку на матчи, но вернулся из аренды Аке». Я считал его невероятно талантливым. Я попросил Конте: «Пусть он будет попадать в запас, потому что шансы выйти на поле у него всё равно небольшие, но это будет невероятный опыт для него». Аке попал в заявку семь, восемь, может, десять раз, а также сыграл с «Тоттенхэмом» в полуфинале Кубка Англии. Не знаю, поступили бы так, как я, другие игроки», – сказал Терри в интервью Daily Mail.

Фото: Shaun Botterill/Getty Images

Уже летом «вишни» вернулись за игроком и приняли решение выкупить его у «Челси» за 23 млн евро, побив свой трансферный рекорд. За «аристократов» во всех турнирах голландец сыграл 17 матчей и отдал две голевые передачи. Большинство из этих игр Аке провёл как раз при Конте.

В «Борнмуте» Натан стал лидером и основополагающим игроком Эдди Хау

В составе «вишенок» Аке прибавил во всех компонентах игры, а последний сезон, несмотря на вылет клуба из АПЛ, получился в исполнении футболиста очень качественным. Например, 25-летний голландец отдал 87,6% точных передач в этом сезоне. Всё потому, что футболист изменил свой стиль игры. Он стал реже отдавать длинные верховые передачи, чаще комбинируя с партнёрами по команде.

Натан редко стелется в подкат и старается играть максимально чисто. В этом сезоне он совершил только шесть подкатов и заработал две жёлтые карточки. Аке также хорош в игре головой. Половина забитых футболистом мячей были отправлены в сетку ворот именно этой частью тела.

Фото: Matt Dunham/Pool via Getty Images

В этом сезоне «Борнмут» стал сильно зависим от голландского защитника. В начале декабря прошлого года Натан получил травму подколенного сухожилия и выбыл из строя на месяц. «Вишни» шли в таблице АПЛ на 14-м месте, а к моменту возвращения игрока находились уже в зоне вылета, на 18-й позиции. За это время они пропустили восемь мячей в пяти матчах, одержав только одну победу. А с момента его постоянного перехода в «Борнмут» в 2017 году процент побед аутсайдера подскочил на 8%.

Несмотря на столь удачные выступления на позиции центрального защитника, Аке мечтает регулярно играть в опорной зоне. В мае прошлого года он забил победный гол в ворота «Тоттенхэма» (1:0), играя как раз в середине поля. После матча главный тренер «Борнмута» Эдди Хау выделил универсальность футболиста.

«Натан наслаждался ролью полузащитника. Я думаю, что ему нравится идея играть там. Отличительной особенностью такого игрока, как Натан, заключается в его универсальности. Но я думаю, что он будет играть там, куда мы его поставим», — говорил Хау в послематчевом интервью Sky Sports.

Этой зимой футболистом «Борнмута» заинтересовался «Челси», который имел опцию выкупа в контракте за 40 млн фунтов. Однако в последний момент вариант с покупкой Аке отпал, а «Манчестер Сити» предложил за игрока чуть больше. Гвардиола любит универсальных футболистов, поэтому вполне возможно, что скоро мечта Аке сыграть в опорной зоне за один из лучших клубов мира осуществится.

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: Steve Bardens/Getty Images

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