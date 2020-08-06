41 млн фунтов за защитника вылетевшей команды! Чем же подкупил «Сити» Натан Аке?

Накануне «Манчестер Сити» объявил о подписании защитника «Борнмута» Натана Аке за 41 млн фунтов. Кому-то цена покажется заоблачной, но 25-летний голландский футболист действительно стоит этих денег. Он может сыграть на нескольких позициях, что повышает его шансы раскрыться в составе «горожан» так же, как в своё время это сделал Кевин Де Брёйне. Объясняем, чем так хорош Натан Аке.

Три года назад от него отказался лондонский «Челси»

В 2011 году голландский защитник перебрался в академию лондонского «Челси» из «Фейеноорда» за 230 тысяч фунтов. Уже в конце следующего года он дебютировал при Рафаэле Бенитесе в АПЛ в игре против «Норвича» (0:1), выйдя на замену на одну минуту. Последующие главные тренеры «Челси» — Жозе Моуринью, Гус Хиддинк и Антонио Конте — не рассчитывали на молодого футболиста, постоянно отправляя его в аренду. Например, вторую половину сезона-2014/2015 Натан провёл в «Рединге», но и там сыграл только в пяти матчах Чемпионшипа.



Летом Аке вернулся в «Челси» и подписал с клубом новый пятилетний контракт. Однако Моуринью вновь отправил футболиста в аренду в «Уотфорд» за игровой практикой. В составе «шершней» Натан провёл добротный сезон, регулярно появляясь в стартовом составе клуба. Он сыграл 28 матчей во всех турнирах и забил свой дебютный гол в АПЛ в ворота «Ливерпуля» (3:0), разгромив с «Уотфордом» команду из Мерсисайда.



А вот следующая аренда, в «Борнмуте», завершилась для игрока положительным исходом. Эдди Хау остался впечатлён игрой Аке на позиции центрального защитника, но зимой по истечении аренды футболист вернулся в «Челси», где провёл остаток сезона. Адаптироваться ему помог Джон Терри, который попросил Конте включать Аке в состав вместо него.



«Как-то на Рождество я увиделся с Антонио Конте и сказал: «Босс, послушайте, вы включаете меня в заявку на матчи, но вернулся из аренды Аке». Я считал его невероятно талантливым. Я попросил Конте: «Пусть он будет попадать в запас, потому что шансы выйти на поле у него всё равно небольшие, но это будет невероятный опыт для него». Аке попал в заявку семь, восемь, может, десять раз, а также сыграл с «Тоттенхэмом» в полуфинале Кубка Англии. Не знаю, поступили бы так, как я, другие игроки», – сказал Терри в интервью Daily Mail.

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Уже летом «вишни» вернулись за игроком и приняли решение выкупить его у «Челси» за 23 млн евро, побив свой трансферный рекорд. За «аристократов» во всех турнирах голландец сыграл 17 матчей и отдал две голевые передачи. Большинство из этих игр Аке провёл как раз при Конте.

В «Борнмуте» Натан стал лидером и основополагающим игроком Эдди Хау

В составе «вишенок» Аке прибавил во всех компонентах игры, а последний сезон, несмотря на вылет клуба из АПЛ, получился в исполнении футболиста очень качественным. Например, 25-летний голландец отдал 87,6% точных передач в этом сезоне. Всё потому, что футболист изменил свой стиль игры. Он стал реже отдавать длинные верховые передачи, чаще комбинируя с партнёрами по команде.



Натан редко стелется в подкат и старается играть максимально чисто. В этом сезоне он совершил только шесть подкатов и заработал две жёлтые карточки. Аке также хорош в игре головой. Половина забитых футболистом мячей были отправлены в сетку ворот именно этой частью тела.

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В этом сезоне «Борнмут» стал сильно зависим от голландского защитника. В начале декабря прошлого года Натан получил травму подколенного сухожилия и выбыл из строя на месяц. «Вишни» шли в таблице АПЛ на 14-м месте, а к моменту возвращения игрока находились уже в зоне вылета, на 18-й позиции. За это время они пропустили восемь мячей в пяти матчах, одержав только одну победу. А с момента его постоянного перехода в «Борнмут» в 2017 году процент побед аутсайдера подскочил на 8%.



Несмотря на столь удачные выступления на позиции центрального защитника, Аке мечтает регулярно играть в опорной зоне. В мае прошлого года он забил победный гол в ворота «Тоттенхэма» (1:0), играя как раз в середине поля. После матча главный тренер «Борнмута» Эдди Хау выделил универсальность футболиста.

«Натан наслаждался ролью полузащитника. Я думаю, что ему нравится идея играть там. Отличительной особенностью такого игрока, как Натан, заключается в его универсальности. Но я думаю, что он будет играть там, куда мы его поставим», — говорил Хау в послематчевом интервью Sky Sports.



Этой зимой футболистом «Борнмута» заинтересовался «Челси», который имел опцию выкупа в контракте за 40 млн фунтов. Однако в последний момент вариант с покупкой Аке отпал, а «Манчестер Сити» предложил за игрока чуть больше. Гвардиола любит универсальных футболистов, поэтому вполне возможно, что скоро мечта Аке сыграть в опорной зоне за один из лучших клубов мира осуществится.