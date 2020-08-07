Сегодня вернётся Лига чемпионов! Всё, что надо знать о самом странном плей-офф

Сегодня после пятимесячной паузы наконец-то возобновляется Лига чемпионов! Этот сезон уже смело можно назвать самым странным в истории. Рассказываем всё, что нужно знать о предстоящем турнире.

Где и когда команды будут играть

Если вы забыли, Лигу чемпионов прервали на стадии 1/8 финала. Половина участников четвертьфинала уже определилась – «РБ Лейпциг» справился с «Тоттенхэмом», «Атлетико» оказался сильнее «Ливерпуля», «Аталанта» — «Валенсии», а «ПСЖ» — «Боруссии» Дортмунд. Теперь мадридцы встретятся с немецким клубом, а парижане – с итальянским.



Оставшиеся 8 команд не успели сыграть ответные матчи. Так что 7 августа «Реалу» предстоит встретиться с «Манчестер Сити», а «Лиону» с «Ювентусом». Спустя сутки «Наполи» сыграет с «Барселоной», а «Челси» с «Баварией». Встречи пройдут на домашних стадионах клубов, которые предыдущий матч проводили в гостях («Этихад», «Альянц – Ювентус», «Камп Ноу» и «Альянц-Арена»). Тут никаких сюрпризов.



Зато дальше всё будет гораздо интереснее. Все четвертьфинальные матчи, полуфиналы и финал пройдут в Португалии. На такие кардинальные меры УЕФА спровоцировала эпидемиологическая обстановка. Чтобы минимизировать риск заражения игроков, организации пришлось собрать всех участников в одном месте.

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УЕФА требовал, чтобы принимающая сторона выделила для финального турнира стадионы в радиусе 100 км. Помимо Португалии требования организации были готовы удовлетворить Россия и Германия. Но в УЕФА решили сделать выбор в пользу Португалии и, даже несмотря на июльскую вспышку коронавирусной инфекции в стране-организаторе, оставили решение в силе.

Таким образом, четвертьфиналы пройдут с 12 по 15 августа, полуфиналы – 18 и 19 августа, а финал – 23 августа. Все матчи состоятся на лиссабонских стадионах «Жозе Алваладе» и «Эштадиу ду Бенфика» (здесь также пройдёт финал).



Из-за пандемии в нынешнем году лишился финала Стамбул, но в следующем сезоне решающую игру ЛЧ обещают провести именно там.

Почему в четвертьфиналах и полуфиналах команды сыграют по одному матчу

В плей-офф отменили двухматчевое противостояние. Лигу чемпионов доиграют в формате «финала восьми». То есть команды будут определять победителя по результатам только одной встречи. В случае ничьей будет назначено дополнительное время, а после – серия пенальти, если понадобится.



УЕФА пришлось жертвовать форматом Лиги чемпионов по двум основным причинам. Во-первых, чтобы как можно быстрее завершить нынешний розыгрыш турнира и не навредить следующему. А во-вторых, чтобы минимизировать риск заражения футболистов.

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Пустят ли на трибуны зрителей

Окончательного решения по всем матчам пока нет.



«По состоянию на сегодняшний день, мы бы приняли решение играть без зрителей, но впереди ещё два месяца», — говорил президента УЕФА Александер Чеферин в середине июня.



Спустя месяц на официальном сайте УЕФА появилось сообщение:



«В свете текущей ситуации исполком УЕФА счел целесообразным прийти к выводу, что матчи турниров УЕФА должны проходить без зрителей до дальнейших указаний. Данное решение было принято после согласования с национальными ассоциациями и властями Португалии, Германии и Испании, где пройдут финальные стадии Лиги чемпионов».



То есть пока все встречи запланированы без зрителей, но есть вероятность, что запрет могут снять.

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Что с заменами и заявкой

Разрешено делать до пяти замен за матч. Здесь ничего удивительного.



Гораздо интереснее ситуация с заявками. УЕФА разрешит внести в заявку трёх игроков, которые были в составе команды к концу прошлого трансферного окна и не попали в заявку на турнир, но запретит заявлять летних новичков. То есть «Челси» в матче с «Баварией» придётся обходиться без Тимо Вернера и Хакима Зиеша, а мюнхенцам – без Лероя Зане.

Когда команды в последний раз участвовали в официальных матчах

«Атлетико», «Барселона» и «Реал» — 19 июля



Испанские топ-клубы не играли с тех пор, как завершился розыгрыш Примеры. Без официальных матчей они уже 2,5 недели.



«РБ Лейпциг» — 27 июня, «Бавария» — 4 июля



У немецких клубов всё немного сложнее. Чемпионат Германии завершился 27 июня, но «Бавария» играла в финале Кубка страны, так что в отпуск мюнхенцы отправились на неделю позже «Лейпцига».



«Манчестер Сити» — 26 июля, «Челси» — 1 августа



Похожая ситуация в Англии: «Сити» ушёл в отпуск сразу после окончания чемпионата, а «Челси» ещё надо было играть в финале Кубка. Только вот времени на отдых у клубов АПЛ было гораздо меньше, чем у немецких команд.



«Аталанта», «Наполи», «Ювентус» — 1 августа



Итальянские клубы играли в последний раз всего лишь неделю назад – в заключительном туре Серии А.



«ПСЖ», «Лион» — 31 июля



Тяжелее всего вкатываться в плей-офф Лиги чемпионов будет французам, ведь Лигу 1 завершили аж пять месяцев назад. С тех пор возникшую «дыру» в календаре «ПСЖ» заполнял только товарищескими встречами и двумя финалами (Кубок лиги и Кубок Франции), а «Лион» вообще ограничился только одним финальным матчем Кубка лиги – против парижан.

Как изменились команды

«Атлетико»



«Атлетико» обошёлся практически без потерь. Сейчас в лазарете «матрасников» находится только защитник Шиме Врсалько. А в июле истёк срок аренды хавбека Янника Карраско. Впрочем, бельгиец всё равно не провёл ни одного матча за «Атлетико» в ЛЧ.



«РБ Лейпциг»



Из-за «Челси» «Лейпциг» лишился сразу двух важных футболистов – защитник Ампаду вернулся в Лондон из аренды, а форварда Вернера англичане купили. Ещё двоих игроков немецкий клуб может не досчитаться из-за травм. Сейчас в лазарете «Лейпцига» находятся нападающий Поульсен и защитник Конате.



«ПСЖ»



В ближайшей встрече парижанам, вероятно, не помогут три игрока. Защитнику Курзава точно помешает сыграть повреждение бедра. Вератти, скорее всего, пропустит игру из-за травмы икроножной мышцы. После повреждения лодыжки рискует не успеть восстановиться к четвертьфиналу и главная звезда «ПСЖ» Килиан Мбаппе. Кроме того, во встрече с «Аталантой» парижанам придётся обходиться без Тома Меньё – защитник ушёл в «Боруссию» Дортмунд.



«Аталанта»



У «Аталанты» три потери, одна из которых фатальная. В четвертьфинале итальянскому клубу не помогут Тамез (вернулся из аренды в «Ниццу»), Паломино (разрыв отводящей мышцы) и лидер команды Иличич (неизвестная травма).

«Йосип Иличич является фундаментальным игроком для нас, до марта это был его сезон, он был восхитителен как в Серии А, так и в Европе. Это как «Ювентус» без Пауло Дибала или «Лацио», играющий без Чиро Иммобиле, или «Интер» без Ромелу Лукаку», — утверждал главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини.



«Наполи»



«Наполи» рискует провести ответный матч с «Барселоной» без Лоренцо Инсинье. Капитан неаполитанского клуба повредил отводящую мышцу в недавней игре с «Лацио» и может не успеть восстановиться к Лиге чемпионов.



«Барселона»



«Барселоне» же придётся обходиться без травмированного защитника Умтити, а также, скорее всего, без хавбека Артура. Бразилец, которого каталонцы продали «Ювентусу», ещё может играть за испанский клуб. Однако пользоваться этим правом он не желает. Артур капризничает и утверждает, что не хочет больше выступать за «Барселону».



«Челси»



После разгромного поражения на «Стэмфорд Бридж» казалось, что шансы на выход в четвертьфинал у команды Лэмпарда призрачные. Теперь же их практически не осталось. Из «Челси» уже ушёл игрок ближайшего резерва Педро. Клуб покинет и один из лидеров нападения Виллиан. Кроме того, в матче с «Баварией» будут недоступны из-за травм капитан лондонцев Сесар Аспиликуэта и вингер Кристиан Пулишич.



«Бавария»



У «Баварии» в лазарете лишь один футболист. Защитник Бенжамен Павар сейчас восстанавливается после травмы связок.



«Лион»



Перед возобновлением ЛЧ здоровые футболисты «Лиона» избежали травм. Однако всё равно французский клуб лишился двух ключевых футболистов — вингер Мартен Терье подписал контракт с «Ренном», а опорник Лука Тусар вернулся из аренды в «Герту».



«Ювентус»



В игре с «Лионом» «Ювентусу» точно не поможет Сами Хедира. Немец ещё восстанавливается после разрыва отводящей мышцы, так что он не попал даже в заявку. Также повреждения получили Де Шильо, Дибала и Коста. Однако, в отличие от своего партнёра по команде, они попали в заявочный лист, поэтому, скорее всего, сегодня уже будут доступны.



«Реал»



В ответной встрече с «Манчестер Сити» «Реалу» придётся обходится без своего капитана. В предыдущем матче Рамос схлопотал красную карточку и заработал дисквалификацию. Кроме того, игру пропустит Гарет Бэйл – он не попал в заявку. Впрочем, для болельщиков мадридцев есть и хорошие новости. Восстановился после разрыва крестов Асенсио. Испанец может впервые сыграть за «сливочных» в ЛЧ в этом сезоне.



«Манчестер Сити»



Главная потеря «Сити» перед ЛЧ – Агуэро. Форвард травмировал колено в матче с «Бёрнли» и уже точно не успеет восстановиться к ответной игре с «Реалом». Также команде Гвардиолы наверняка будет не хватать Менди. Защитник пропустит встречу 1/8 финала из-за перебора «горчичников».

Роналду может выбить в плей-офф и «Реал», и Месси. Но это вряд ли случится В лиссабонском финале ЛЧ стоит ждать «Манчестер Сити» или «Баварию», а не команды Роналду и Месси?

Что говорят в клубах перед возобновлением ЛЧ

«Атлетико» уверен, что должен выиграть ЛЧ



«РБ Лейпциг» – очень хорошая команда, как и «Ливерпуль». Но что произошло с «Ливерпулем»? Что произошло с «Челси»? С «Барселоной»? Это отличные команды, которые выбили из Лиги чемпионов. Определённо, мы можем выйти в полуфинал. Некоторые считают, что команда, выбившая действующих победителей Лиги чемпионов, сама становится чемпионом Европы, а мы как раз одолели «Ливерпуль». По логике мы должны выиграть этот турнир», — говорил президент «Атлетико» Энрике Сересо.



«РБ Лейпциг» восхищается Диего Симеоне



«Я восхищаюсь Диего Симеоне за его чёткую тренерскую линию, которой он следовал в течение многих лет и благодаря применению которой всегда был успешен. «Я думаю, что любой, кто играет в футбол в стиле команды Симеоне, должен испытывать трудности в донесении своей тренерской идеи до игроков. В конце концов, его стиль не совсем приятен для оппонентов, но он так же неприятен и для его собственных футболистов из-за необходимости постоянно играть интенсивно с высоким уровнем дисциплины в обороне. Но его игроки всегда применяют его идеи на практике и следуют за Симеоне. Это означает, что как тренер он должен обладать особым даром для передачи своих идей и руководства командой. Когда тренер добивается подобного, это действительно меня впечатляет», — признавался главный тренер «РБ Лейпциг» Юлиан Нагельсман.



«Аталанта» начала готовиться к «ПСЖ» за месяц до матча



«Выступления в Лиге Европы и Лиге чемпионов помогли нам заматереть и привыкнуть к более высокому уровню. Мы готовимся к «ПСЖ», но также будем бороться в Серии А до конца чемпионата. Мне кажется, это лучший способ подготовиться к матчу 12 августа – продолжать действовать в лиге с правильным настроем и концентрацией, не сбавляя интенсивности», — признавался главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини в июле.



«ПСЖ» надеется, что Мбаппе успеет восстановиться



«Я всё ещё верю в чудо, но это будет очень и очень сложно. Каждый проходящий день важен, поэтому нужно продолжать верить», — утверждал главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель.



«Наполи» не верит, что сможет остановить Месси



«Мы должны действовать как команда и быть уверенными, что у нас могут быть шансы. Знаем, что встреча будет непростой. Нужно освободить разум, чтобы показать всё, на что мы способны. Месси? Смогу остановить его только во сне. Или если буду играть в PlayStation», — заявил главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо.

«Барселона» возмущена капризами Артура



«То, что сделал Артур, — это отсутствие уважения к товарищам по команде. Не очень логичное решение — отказаться играть за такой важный трофей, это может помешать его же карьере. Поступок игрока неоправданный и совершенно непостижимый. Мы достигли соглашения о том, что до конца Лиги чемпионов Артур будет продолжать играть за «Барсу» как в Ла Лиге, так и в Лиге чемпионов. Это вопиющий пример недисциплинированности, поэтому мы открыли дело в отношении игрока. Нет аргументов, которые оправдывают отсутствие Артура на матчах Лиги чемпионов», — негодовал президент «Барселоны» Жозеп Мария Бартомеу.



«Челси» настраивается на игру с «Баварией», как на последний матч сезона



«В таких матчах можно увидеть на что способны твои футболисты. Мы очень внимательно наблюдаем за игроками и их подготовкой к этой игре. Я думаю, что, если мы будем бороться и покажем свои лучшие качества, у нас будет шанс создать интригу. Мы уже показывали такие матчи в сезоне, но нам не хватало для спасения игры характера, но это последняя игра в сезоне и если футболисты хотят продолжить свой лигочемпионский путь, то они должны выложиться и показать весь свой потенциал в этой встрече», — утверждал главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард.



«Бавария» надеется на свой характер в борьбе за ЛЧ



«В этом сезоне у нас большие цели. Хотим ещё раз попытаться взять Лигу чемпионов, сохранив ход, который набрали. Мы добивались успеха не потому, что всегда доминировали в игровом плане. За победами часто стояли характер, борьба и воля к победе», — отмечал защитник «Баварии» Йозуа Киммих.



«Лион» не боится «Ювентус» и не считает Роналду одним из лучших



«С новыми правилами любой может считаться фаворитом. Всё будет решаться в одиночных матчах. У «Ювентуса» есть игроки с богатым опытом выступлений в финале. У нас, напротив, много молодёжи, которая почти не сталкивалась с таким давлением. Поживём — увидим. Я знаю, что у нас голодная команда и что мы уж точно не боимся», — говорил нападающий «Лиона» Мемфис Депай.



«Они будут фаворитами, потому что подойдут к игре в хорошей форме. Даже при том, что Криштиану Роналду больше не выглядит одним из лучших сейчас. Мы постараемся подготовиться как можно лучше», — утверждал президент «Лиона» Жан-Мишель Оляс.



У «Ювентуса» психологический спад



«Немного страха нам бы не помешало. После матча с «Лацио» поняли, что станем чемпионами Серии А, и у нас случился психологический спад. Нужно очень внимательно подойти к предстоящей встрече. Мы начнём со счётом 0:1. В нынешних условиях отыграться будет очень тяжело. Удивлён, что «Лион» смотрелся очень хорошо физически в матче с «Пари Сен-Жермен». Они не были похожи на команду, которая давно не играла. Нам нужно перезагрузиться ментально. Физическая форма восстановится за пару дней. С понедельника приступим», — признавался главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри.



«Реал» не надеется на помощь Бэйла



«Бэйл — футболист «Реала». Но он решил не играть с «Сити», — приводит слова главного тренера «Реала» Зинедина Зидана журналист Франческо Порцио в «Твиттере».



«Манчестер Сити» верит в Гвардиолу перед игрой с «Реалом»



«Кто, как не Гвардиола, может помочь нам в игре с испанской командой, особенно против той, которую он так хорошо знает. Он всегда был тренером, который знает, как лучше всего играть с «Реалом». С момента перезапуска сезона «Реал» выиграл почти все свои игры и в результате стал чемпионом Ла Лиги. Это только подстегнёт их, и они будут полностью готовы к этой игре. Мы должны быть в очень хорошей форме и играть очень хорошо, иначе мы дальше не пройдём. Мы знаем, что сталкиваемся с большой командой, и нам нужно показать все наши качества, чтобы победить их», — говорил полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва.