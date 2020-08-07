Сезон Малкома. В России он уже решает. Но готов ли тащить «Зенит» в Лиге чемпионов?

Перспективы «Зенита» в Лиге чемпионов, по мнению Сергея Семака, зависят прежде всего от жеребьёвки. Позиция честная, но для двукратного чемпиона России довольно обидная, если не сказать — ущербная. Хотелось бы всё-таки, чтобы наш сильнейший клуб (причём с запасом сильнейший) сам был хозяином своей судьбы в Европе. И зависел не от кого-то, а исключительно от себя и игры своих лидеров.

Лично у меня в этом плане особые ожидания от Малкома. 23-летний бразилец, купленный год назад за 40 млн у самой «Барселоны» и потерявший первые полгода в России из-за травмы, тот редкий тип игрока, который способен в любой момент взорвать ход матча. Решить эпизод за счёт дриблинга, в одиночку. И там, где футбол «Зенита» соперники могут просчитать (как было, например, с «Лейпцигом»), это его умение будет жизненно необходимым.

Самые дорогие покупки клубов РПЛ в летнее окно 2019-го. Что ждали и что получили «Спартак» потряс рекордным трансфером Тиля, а «Зенит» брал Малкома под Лигу чемпионов.

Он явно набирает обороты. 9 матчей, 3 гола, 1 передача (зато какая – в дерби со «Спартаком»!) — статистика южноамериканца этим летом. Он же сделал решающий пенальти в кубковом финале с «Химками». Болельщики «Зенита» признали Малкома лучшим футболистом команды в июне-июле (а до этого и в марте). «Тransfermarkt» по-прежнему считает его самым дорогим игроком РПЛ, оценивая в 30 млн евро (стоимость «армейцев» Влашича и Фернандеса – по 22 млн).



Остаётся надеяться, что на этот раз здоровье Малкома не подведёт и свой второй сезон в России он отыграет от и до. И мы узнаем ответ на главный вопрос этого сезона: способен ли бразилец сделать то, что дважды удавалось его звёздному соотечественнику Халку, — вывести «Зенит» в плей-офф Лиги чемпионов, где сине-бело-голубых не видели уже с 2016-го?

«В Лиге чемпионов Малком вынужден будет обороняться. Вот тогда мы на него и посмотрим»

Алексей Игонин, экс-капитан «Зенита» (играл за питерцев с 1995 по 2003 год):

— Не хотелось бы переоценивать Малкома. У меня по нему изначально если и присутствовал оптимизм, то сдержанный. И потом были переживания. Он ведь много пропустил. Да, летом сыграл достаточно неплохо, но против кого? Чемпионат России и Лига чемпионов – это две большие разницы. К тому же после травмы у него была возможность спокойно готовиться, нагрузку по ходу сезона он получил другую. И, как мне кажется, выдал этот отрезок больше на эмоциях.



Я понимаю, всем бы хотелось, чтобы один игрок европейского уровня стал той недостающей фигурой, которая бы гарантировала решение вопроса с выходом в плей-офф. Но боюсь, что в случае с нашим футболом это не работает. В целом конкурентоспособность чемпионата России не та. Поэтому я соглашусь с Семаком — перспективы «Зенита» в ЛЧ во многом будут зависеть от жеребьёвки.



Да, от Малкома в «Зените» в новом сезоне стоит ждать, пожалуй, наибольшего прогресса. Все остальные игроки команды достаточно зрелые, и, можно сказать, близки к своему пику. Но одно дело стать лидером, а другое – гарантировать выход из группы. Чувствуете разницу?



Безусловно, Малком — яркий и интересный игрок. Его главный плюс — он хочет идти в обводку и идёт. Он важен для нашего чемпионата, где таких футболистов минимум. У нас в этом плане слабый и незрелищный чемпионат. Мы сторонники сдержанного прагматизма. А действия Малкома и публике нравятся, и добавляют команде вариативности в атаке. Взять тот же пенальти с «Химками» — это ведь обводка. И обводка вперёд. У нас этого очень мало — обыгрышей один в один и вперёд. Люди всё больше играют или поперёк, или назад, чтобы сохранить мяч и потом посчитать ТТД. Обострений с целью создать в атаке численное преимущество крайне мало.

Его минусы? Кто-то говорит о травматичности, кто-то об игре в обороне. Рано. Нужно дождаться Лиги чемпионов. В чемпионате России «Зенит» мог себе позволить играть так, что трое футболистов в атаке практически не участвовали в оборонительных действиях. У нас это даёт результат. А в Европе? Я не уверен, что этого хватит. И тот же Малком вынужден будет обороняться. Вот тогда мы на него и посмотрим.



О ценнике бразильца я бы вообще говорить не стал. Современный футбол, когда речь идёт о продажах, – это пиар и рассказы только о лучших качествах. Отсюда зачастую совершенно некорректные цены. А потом, бывает, приходится разочаровываться. Стоимость игрока, как правило, отражает не его качество, а ситуацию. И случается, что к сумме прибавляется до 30 процентов. Все прекрасно понимают — если игрок едет в Россию из звёздного клуба, как тот же Малком, всегда приходится переплачивать.

Халк: вариант продолжения карьеры с «Зенитом» был бы интересным

Сравнение с Халком? Халк приехал сюда более готовым. И практически сразу стал любимцем болельщиков. А потом на протяжении почти четырёх лет доказывал свой класс. Что очень важно – Халк не только давал результат, но и мог завести команду. И в отличие от многих других легионеров, которые в России со временем снижали требования, не стал тенью самого себя.



Перспективы у Малкома вырасти в такую величину, может быть, и есть, но пока он фигура чуть меньшего калибра. И не тот игрок, вокруг которого строится игра «Зенита». Есть Дзюба, Азмун… Поэтому я бы не стал говорить, что «Зенит» с Малкомом и без него – это две разные команды. Команда у «Зенита» сейчас сбалансированная, лидеров несколько, и это хорошо.

Слухи о его отъезде? Ну, правильно – человек стал играть, давать результат. А за нашим чемпионатом в Европе тоже следят. Это естественный процесс. Другое дело, что Малком в России всех своих целей ещё не достиг. Прежде всего, думаю, сыграть в Лиге чемпионов.



Ближайшие полгода многое относительно Малкома прояснят. Пока мы по-прежнему не так хорошо его знаем. Если бы я был тренером, который с ним работал, то легко бы сказал – может ли он еще прибавить, или это все? Другое дело, что условия для развития его потенциала в России не лучшие. В чемпионате «Зенит» хорошо если в половине матчей чувствует конкуренцию. И для Малкома это может стать большой проблемой.

«С Малкомом и без него – это два разных «Зенита»

Хосе Игнасио Ортега Васало, журналист испанского издания EFE, 16 лет живёт в России:

— Моё мнение: этот сезон может стать сезоном Малкома. Я смотрел финал Кубка – «Зенит» играл отвратительно. Было видно, что единственный игрок, который может что-то сделать, – это Малком. Так и случилось.



Пандемия сыграла ему на руку – он успел восстановиться после травмы, отдохнуть, набрать форму. Следующий сезон, если не будет новых травм, должен дать ответ на вопрос, настоящая он звезда или просто очень хороший игрок.



Кстати, в Испании он, кажется, не получил ни одной травмы. Просто был совсем не готов к «Барселоне». Только один год отыграл в Европе и сразу перешёл в такой клуб. Хотя помню, что в «класико» он смотрелся неплохо.



Малком для меня сейчас лучший игрок «Зенита». Решающий игрок! С ним и без него – это две разные команды. Но в одиночку вывести «Зенит» в плей-офф Лиги чемпионов даже он не сможет. Для побед в Европе «Зениту» нужно усиливаться. С такой командой, как сейчас, там ничего не сделаешь. Дзюба мне всегда нравился как игрок и как человек. Но он стареет. Играть все матчи для него уже сложно — устаёт. Есть Азмун, Ловрен, Барриос. Очень хорошие футболисты. Но нужны ещё! Разве Дриусси замена Дзюбе? Нет ведь. А центр поля? Разве это уровень для Лиги чемпионов? Только если для российского чемпионата. «Зениту» нужны креативные игроки в полузащиту. Почему бы не взять Черышева? Они с Малкомом могут играть на разных флангах.



Соглашусь, этим летом Малком был хорош. В дриблинге из всей РПЛ с ним может сравниться разве что Вандерсон из «Краснодара». Но это не более 70 процентов от того, на что Малком способен. Иногда он ещё ошибается, выбирая между дриблингом и пасом. Он доказал, что может приносить пользу «Зениту», — это позволит ему успокоиться. Уверен, что в следующем сезоне он будет играть намного лучше.

Малком или Халк? Это две разные истории. Халк приехал сюда уже состоявшимся игроком, звездой «Порту». А Малком — ещё мальчишка, его карьера только начинается. Но потенциал, чтобы повторить славу Халка, у него есть. Что уже сейчас бросается в глаза – Малком не такой эгоист, как Халк, больше играет на команду.



Разговоры об отъезде Малкома? Я в это не верю. «Севилья»? В Испании сейчас кризис – денег нет. «Реал» продаёт Хамеса за 15 миллионов, хотя покупал за 75. Не думаю, что «Зенит» захочет продавать Малкома дешевле чем за 20 миллионов. А предложить за него такие деньги способны немногие.



Да и рано Малкому уезжать. Понятно, что Россия непростая страна, он темнокожий… Всё это тоже имеет значение. Но хотя бы этот сезон он должен отыграть за «Зенит». На хорошем уровне, проявив себя в Лиге чемпионов. А потом уже смотреть. Его талант очевиден – он может вернуться в топ-чемпионат. В «Барселону»? Вот это вряд ли. Но, например, перейти в «Лион», «Монако» или «Севилью» — почему нет? Не думаю, что Малком будет играть за «Зенит» всю жизнь.

«Однажды Пике пришёл на тренировку в бахилах…» Интервью с самым дорогим игроком РПЛ Малком рассказал о травме, о «Барселоне» и о том, как погладил белого тигра.

Сколько бы Малком ни отыграл в России, сегодня у него есть шанс выиграть с «Зенитом» уже свой третий трофей. Перед матчем с «Химками» бразилец сказал очень правильные слова: «Финалы не играются, они выигрываются». Готов продолжить в Суперкубке?