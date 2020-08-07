Первый матч сезона! «Зенит» — «Локомотив». LIVE!

Привет, друзья! У нас вдвойне приятный вечер: а) пятница; б) возвращение большого футбола. Идеальное сочетание для хорошего настроения. В России, как, собственно, почти везде, сезон откроет Суперкубок — встреча чемпиона и обладателя кубка. Но поскольку «Зенит» у нас един в двух лицах, противостоять ему будет серебряный призёр, «Локомотив». Более короткого пути к трофею просто быть не может: побеждай — и забирай.

Для сине-бело-голубых это замечательный шанс сделать требл, а для их тренера — возможность добавить недостающий раритет в тренерскую коллекцию. Игроком-то Семак брал Суперкубок и с ЦСКА, и с «Рубином», и с «Зенитом», а наставником — ни с кем. Стимул? Ещё какой! Впрочем, у Николича мотивации как минимум не меньше, а может быть и больше, чем у питерского коллеги. У него трофеев в России пока ноль. Сегодня может появиться первый. Естественно, он преисполнен желания его добыть. Все предпосылки для бескомпромиссного противоборства налицо. Мы со своей стороны сделаем всё, чтобы вы не упустили ничего важного из происходящего в чаше «ВЭБ Арены» и за её пределами. Наши корреспонденты уже на месте и готовы обеспечивать вас самыми занимательными фактами.