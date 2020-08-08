Ужасный вечер Варана! Привёз два гола и подарил «Сити» четвертьфинал

Ответный матч «Манчестер Сити» и «Реала» преподносили, как противостояние Гвардиолы и Зидана. Болельщики наверняка ожидали увидеть на «Этихад» тактическую дуэль тренеров, интересные «сюжетные» повороты, интригу, в конце концов – даже несмотря на домашнее поражение испанского клуба (1:2).
На деле же «Сити» оказался на голову сильнее мадридцев. А Рафаэль Варан, кажется, сделал всё возможное, чтобы у его команды совсем не осталось шансов на выход в четвертьфинал.
Без Серхио Рамоса, «Реал», похоже, действительно совершенно другая команда.
«Реал» играл без Рамоса, а «Сити» без Агуэро
К ответному матчу обе команды подходили с серьёзными потерями.
«Реалу» пришлось обходиться без своего капитана. Серхио Рамос в предыдущей игре схлопотал красную карточку, так что игру на «Этихад» пропускал. Его место в центре обороны занял Эдер Милитао.
Также в заявку не попал Гарет Бэйл. Он в отличие от испанца, имел право сыграть, но просто не захотел.
У «Сити» отсутствовал лидер нападения Серхио Агуэро. Форвард не успел залечить колено, поэтому его подменял Габи Жезус.
Отличный шанс выйти в старте имел Александр Зинченко – левый защитник Менди пропускал встречу из-за перебора жёлтых карточек. Однако Гвардиола решил сделать выбор в пользу португальца Жоау Канселу.
Оба главных тренера избрали привычную для себя схему – «4-3-3». С первой минуты матча у «Реала» впереди играли Азар, Бензема и Родриго, а у «Сити» Стерлинг, Жезус и Фоден.
«Реал» пропустил уже на 9-й минуте. Варан привёз нелепый гол
Стартовые минуты встречи совсем не предвещали гола. Команды с большой осторожностью выбирались из-под прессинга и в случае сложных ситуаций старались действовать, как можно проще – выбивали мяч вперёд или отдавали назад.
К сожалению для болельщиков мадридцев, выделиться на общем фоне захотел Рафаэль Варан. Демонстрируя внешнее спокойствие, защитник передержал мяч и организовал нелепейший привоз. Жезус обокрал француза и выкатил мяч на пустые ворота Стерлингу, а англичанин без проблем отправил его в сетку.
Вскоре «подвиг» Варана едва не повторил Милитао. Бразилец замешкался и чудом сохранил мяч, когда на него налетел Стерлинг. «Сити» почувствовал, что «Реал» дал слабину и стал ещё настойчивее терзать гостей атаками. Оформить дубль мог неутомимый Стерлинг, но после серии удачных финтов вингер, будто забыл пробить.
Бензема хватило двух ударов, чтобы сравнять счёт
В середине тайма мадридцы, наконец, по-настоящему включились в игру, сменили беззубые медленные атаки на опасные контрвыпады и сравняли счёт. Чтобы забить Кариму Бензема потребовалось всего два удара. Сначала он здорово пробил с линии штрафной в дальний угол – Эдерсон отбил мяч, а вскоре после подачи Родриго нанёс удар головой в противоход голкиперу. На этот раз бразилец был бессилен.
В концовке тайма на поле «Этихад» вновь всё поменялось. «Сити» вернул себе мяч и заставил «Реал» прижаться к собственным воротам. Англичане без проблем вскрывали оборону гостей с флангов и через центральную зону. Порой в этом им помогали даже сами мадридцы – за несколько минут до перерыва Куртуа выбил мяч прямо в ноги Де Брёйне. Тот отпасовал на Фодена, но англичанин с линии штрафной не смог попасть по воротам. Его партнёр по команде Канселу ранее пробил точнее, но с ударом португальца справился Куртуа.
Варан – главный антигерой матча. Защитник похоронил «Реал»
После перерыва «Сити» продолжил начатое. Особенно в начале второго тайма был хорош Кевин Де Брёйне. Бельгиец регулярно обострял игру шикарными передачам и сам удачно открывался. Так он одним пасом на Стерлинга разрезал всю оборону мадридцев – Рахиму не удалось переиграть Куртуа. А чуть позже убежал в контратаку и получил передачу от Гюндогана, однако не смог пробить из-за подоспевшего Карвахаля.
Тем временем атаки «Реала» скатывались к банальным забросам и дальним передачам на Бензема. Когда пасы проходили и французу удавалось цепляться за мячи, у ворот «Сити» возникали опасные моменты. В противном случае команда Гвардиолы без проблем справлялась с атаками гостей.
В нападении «Сити» не собирался сбавлять оборотов. Было очевидно, что гол назревал, однако едва ли кто-то предполагал, каким фарсом закончится давление «горожан» на ворота Куртуа. Главный антигерой первого тайма Рафаэль Варан вновь начудил. После заброса бедолага не оценил позицию Жезуса и сбросил мяч головой Куртуа. Бразилец с лёгкостью опередил голкипера и переправил мяч в ворота. Игра была сделана. Ужасный вечер Варана!
В оставшееся время встречи команда Зидана могла придумать ещё несколько голов в свои ворота, но всё-таки обошлось.
Хозяева не забили, но всё равно без проблем довели матч до победы и абсолютно по делу вышли в четвертьфинал.
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