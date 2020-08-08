Кокорин сделает разницу против «Сочи», ЦСКА и «Зенит» победят на классе. Прогноз 1-го тура

Сегодня стартует новый сезон Российской Премьер-Лиги, а вместе с ним и наш традиционный конкурс прогнозов. В игре всё те же три команды – специалисты, читатели и журналисты «Чемпионата». Правильно угаданный результат – это 5 очков, разница – 3, исход – 1 балл. Подсчёт баллов будет вестись после каждого сыгранного тура.

Вот как завершился розыгрыш-2019/20:



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Открываем новый сезон.

Прогноз специалистов

Руслан Нигматуллин, экс-вратарь сборной России:



«Химки» — ЦСКА — 1:1



Игроки и главный тренер «Химок» на эмоциях, предвкушают возвращение в Премьер-Лигу. Дмитрию Гунько желаю удачи в этом сезоне и успешно закрепиться на своём посту. Думаю, в Подмосковье будет ничья.



«Тамбов» — «Ростов» — 0:1



«Тамбов» — хорошая команда. Их главная беда то, что катаются по другим городам и не имеют собственного стадиона. Фактор своего поля в этот раз точно не работает. Думаю, «Ростов», побитый разными неприятностями, в том числе коронавирусом, соскучился по победам.

Почему Карпин хотел бросить футбол и покинуть Россию. «Ростов» заговорил Чем донской клуб подкупил Мамаева и почему не взял Холанда, когда это было реально.

«Уфа» — «Краснодар» — 1:1



«Краснодар» забьёт, хотя это очень непросто сделать в Уфе. Но и хозяева в долгу не останутся. Поставлю на ничью.



«Арсенал» — «Ахмат» — 0:0



Интересно будет понаблюдать за работой Талалаева в «Ахмате». Полагаю, что в Туле команды скатают нулевую ничью.



«Спартак» — «Сочи» — 1:0



Кокорин против бывшей команды — это интрига. Александр играл большую роль в «Сочи», а теперь должен сыграть весомую роль против «Сочи».



«Урал» — «Динамо» — 0:1



«Урал» потерял Парфёнова. Мне нравилась его работа. Да, у него были просчёты, которые не позволили Екатеринбургу попасть в еврокубки, о чём мечтал «Урал», но влияние Парфёнова на игру команды было ощутимым. Думаю, в ближайшем туре мы лишний раз в этом убедимся.



«Ротор» — «Зенит» — 1:2



Чемпион против новичка. С первого тура проверка боем для «Ротора». Уверен, что в Волгограде будет прекрасная атмосфера, там любят футбол с давних времён. Но выстоять под напором фаворита на поле хозяевам будет крайне тяжело. «Зенит» начнёт чемпионат с гостевой победы.

Что за «Ротор» мы увидим в РПЛ? У него нет почти ничего общего с командой-легендой из 90-х В истории «Ротора» (точнее — «Роторов») чёрт ногу сломит. Но мы всё же попробовали разобраться.

«Рубин» — «Локомотив» — 2:2



Играет моя родная команда в моём родном городе. Это всегда интересно. Совсем недавно «Локомотив» уже побеждал в Казани. После этого «Рубин» набрал неплохой ход, но думаю, что сейчас команда Слуцкого не отдаст три очка, и будет результативная ничья.

Прогноз читателей

Кирилл Иванычев (Альметьевск):



«Химки» — ЦСКА — 0:2



«Армейцы» хорошо провели концовку сезона. Игроки находятся в отличной форме, поэтому обязаны обыгрывать новичка лиги. Об этом же говорит статистика личных встреч.



«Тамбов» — «Ростов» — 2:1



«Ростов» не очень уверенно смотрелся в последних матчах прошлого сезона. «Тамбов», в свою очередь, одержал две победы в пяти матчах. Хозяева должны начать удачно.



«Уфа» — «Краснодар» — 0:2



«Краснодар» в последнем матче сезона одержал разгромную победу 4:0 над «Ахматом». Думаю, за счёт класса команда Мусаева переиграет «Уфу».



«Арсенал» — «Ахмат» — 2:0



Туляки закончили прошлый сезон на высокой ноте — одержали три победы и добыли одну ничью. Нас ждёт уверенная победа команды Подпалого.

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«Спартак» — «Сочи» — 2:0



Самый интересный матч тура. «Спартак» обязан преобразиться, всё-таки в команде появился новый генеральный директор. Также против бывшей команды выйдет Александр Кокорин. Думаю, это сыграет свою роль в матче.

Вслед за Кокориным «Спартак» подписал Урунова. Всё, что об этом нужно знать От чемпионата Узбекистана до популярнейшего клуба России – всего за полгода.

«Урал» — «Динамо» — 1:1



Бело-голубые прыгнули выше головы, заняв шестое место в РПЛ и попав в Лигу Европы. Мне кажется, они чувствуют себя намного увереннее, чем «Урал». Ожидаю боевую и результативную ничью.



«Ротор» — «Зенит» — 0:3



У обеих команд давно не было поражений. Но «Ротор» — новичок РПЛ и играл исключительно с командами ФНЛ. Премьер-Лига – другой уровень, и «Зенит» это покажет.



«Рубин» — «Локомотив» — 1:0



«Рубин» этим летом хорошо работает на трансферном рынке: состав казанской команды пополнили несколько опытных игроков. Последний матч между этими командами завершился победой «железнодорожников», но на этот раз сильнее окажется «Рубин».

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Прогноз журналистов

Олег Лысенко, обозреватель «Чемпионата»:



«Химки» – ЦСКА – 1:2



Негласное партнёрство со «Спартаком» приумножит мотивацию и силы «Химок», но ЦСКА возьмёт своё на классе. Пора уже это делать на регулярной основе, без ссылок на юность личного состава.



«Тамбов» – «Ростов» — 0:2



Удивительное дело: у «Тамбова» пока 100-процентный результат против «Ростов» — 6 очков из шести. Но без Шелии и Мелкадзе, щита и меча команды, продлить мини-серию ему не удастся.



«Уфа» – «Краснодар» — 1:1



«Уфа» дважды в год выгодно продаёт своих лидеров топам РПЛ, и каждый раз умудряется перераспределить ресурсы так, чтобы не посыпаться. Потерю Фомина с Уруновым она тоже как-нибудь переживёт. Ну и фактор своего – непривычного для «Краснодара» — синтетического поля свою роль сыграет. Уж ничейку-то Евсеев из южан выжмет.



«Арсенал» – «Ахмат» — 2:1



Талалаев постарается на позитиве начать новый этап в карьере, но и Подпалому есть что доказывать – себе, болельщикам, начальству. На стороне хозяев стабильность состава и, как ни банально, своя публика.



«Спартак» – «Сочи» — 1:0



Команды Федотова – будь то «Оренбург» или «Сочи» — исправно вредят москвичам, в том числе на их территории. Красно-белым придётся помучиться в первом туре. Будет красиво, если разницу в итоге сделает Кокорин.



«Урал» – «Динамо» — 1:1



Интересно взглянуть на «Динамо» после короткой, но интенсивной летней чистки. Впрочем, как и на помолодевший без Погребняка, Фидлера и Димитрова «Урал». По составу гости выглядят солиднее, но хозяева за счёт характера добудут ничью.



«Ротор» – «Зенит» — 0:2



«Ротор» пока команда-загадка, но вряд ли настолько, чтобы удивить главного фаворита сезона. Тут любой результат, кроме уверенной победы «Зенита», станет сенсацией. Если только чемпион не вздумает включить эконом-режим после Суперкубка, что вряд ли.



«Рубин» – «Локомотив» — 2:1



«Рубин» давно не побеждал «Локомотив» — пришло время это исправить. Аргументы? Да просто чуйка. И вера в Леонида Викторовича.