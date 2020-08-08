Ловрен дебютировал очень достойно. Его зря обвиняют в пропущенном голе

Семак не побоялся выпустить Ловрена с первых минут на ключевой позиции в важном матче за Суперкубок – без раскачки, адаптации новичка и встраивания его в игровую модель. Ставка была сделана на колоссальный опыт, сильные индивидуальные качества и интеллект игрока. Всё это на данном этапе перевешивало временной фактор, а выбор тренерского штаба с высоты прошедшего матча оказался правильным. Деян сыграл не безупречно, но очень солидно.

За счёт скорости и агрессии Ловрен хорошо страховал Караваева в правом полуфланге

Зона правого фланга обороны «Зенита» была определена Николичем как проблемная – именно на неё «Локомотив» давил особенно часто. Ключевой посыл скорее всего заключался в том, что Малком не лучшим образом переключается между атакой и обороной, при забеганиях чужого крайнего защитника плохо располагается позиционно, не перекрывает линию передачи вразрез и после прохождения паса в широкую точку не успевает помочь Караваеву.

Методы взлома зоны у «Локомотива» были разными. Иногда Антон Миранчук, номинально вышедший левым нападающим, смещался в центр, просил мяч в недодачу – и пробовал вытащить за собой Караваева. Тогда Рыбус сразу же заполнял ширину и оказывался в неплохой позиции для прострела или навеса. За 90 минут поляк выполнил аж шесть навесов и ещё две передачи в штрафную низом – если бы в завершающих стадиях таких атак оказалось больше качества (а во вратарской был кто-нибудь типа Дзюбы или Азмуна), то «Локомотив» мог бы претендовать на большее количество голов.

Но гораздо чаще, примерно в 70-80 процентах эпизодов, ширину одновременно держали и Антон Миранчук, и Рыбус. Замысел Николича не до конца понятен (так упрощалась задача для плохо переключающегося Малкома), но, вероятно, сербский тренер хотел растягивать оборону и создавать зоны между правым защитником и правым центральным. И при её образовании шла бы передача в коридор – либо на форварда, либо на ход Антону Миранчуку.

Здесь уже как раз следует отметить с положительной стороны Ловрена: хорват отлично читал такие ситуации и несколько раз классно подстраховал Караваева.

С мячом Ловрен скромничал, но несколько крутых диагоналей всё же отдал

Многие при анонсировании трансфера хвалили длинные передачи Ловрена, которые он умеет выполнять с обеих ног. В матче с «Локомотивом» новичок их уже продемонстрировал. Самая памятная случилась на 3-й минуте: Ловрен зряче и очень точно забросил мяч на Дзюбу, Артём выиграл верх у Чорлуки и сделал скидку в зону подбора на Дриусси. Аргентинец сочно выстрелил чуть выше верхнего угла. Смотрелось очень опасно.



За 90 минут Ловрен выполнил 8 длинных передач, из которых 5 оказались точными. Но он, само собой, не был главным глубинным плеймейкером, 3 передачи в финальную треть – скромный показатель. До Ракицкого (те же 8 длинных передач, зато 9 передач в финальную треть, 3 передачи в штрафную, 2 передачи вразрез) ему очень далеко. Украинец феноменально организовал первый гол, когда вырезал пас на фланг Дугласу Сантосу, предварительно посмотрев вообще в другую сторону.

Ловрен же с мячом, как и в «Ливерпуле», недостаточно инициативный. Он предпочитает сыграть надёжнее и не выдумывать. Большинство его передач направлялись Ракицкому (9), Барриосу (9), Караваеву и Оздоеву (по 4). То есть – ближним партнёрам. Это не только следствие малого времени нахождения хорвата в команде, но ещё и общая манера его игры. Хотя «Зениту» выдающиеся пасовые характеристики и не требовались, благо есть Ракицкий.

Два важных подката Ловрена во втором тайме предотвратили опасные моменты

Важный плюс Ловрена по сравнению с Ивановичем: он быстрее в стартовом рывке (да и на дистанции), поэтому лучше защищается на пространстве. Против «Локомотива» Деян дважды выручил команду.



Первый эпизод случился на 51-й минуте, когда Ловрен сначала попытался выдавить Эдера (но тот всё равно успел к мячу первым), а потом резко развернулся, переключился на Крыховяка, оценил ситуацию – и сделал классный подкат.

На 76-й минуте момент был даже более сочным. При контратаке «Локомотива», когда Алексей Миранчук получил мяч и уже был готов отдать передачу, Ловрен в первый момент сделал шаг вперёд – Смолов мог забежать далеко вперёд и оказаться в офсайде. Этот приём защитник часто использовал в «Ливерпуле». Не всегда безупречно.

Но затем Ловрен быстро сменил вектор движения (помогла хорошая координация) и совершил хороший рывок по факту передачи. Он выиграл короткий скоростной забег у Смолова и выбил мяч в падении. Вообще, многие тренеры не любят, когда центральные защитники катятся (если промахиваешься, ты становишься отыгранным из эпизода футболистом), но в данном случае хорват на 100 процентов успевал сыграть в подкате, поэтому отбор был не просто эффектным, но ещё и оправданным.

Гол «Локомотива» — не прямая вина Ловрена

Многие приписали Ловрену прямую вину в пропущенном голе – Чорлука выскакивал и забивал из-под него. С такой трактовкой эпизода стоит поспорить. Необходимо напомнить принципы метода зонной обороны при угловых: 1) здесь нет персональной опеки; 2) игроки защищают пространство в штрафной и действуют по мячу, а не соперникам; 3) самое важное – сыграть по первому мячу. Иначе в дальнейшем реагировать крайне сложно, поскольку набегающие имеют динамическое преимущество над обороняющимися. Первые движутся, вторые находятся в статике.

Поэтому главная претензия должна быть адресована Караваеву и Азмуну – в зону между ними забежал Миранчук, он продлил мяч, а дальше уже возник эффект хаоса. Да, Чорлука вбегал мимо Ловрена, Деян теоретически мог среагировать быстрее. Но, повторю, главная ошибка была совершена раньше. Многие тренеры вообще не любят зонный принцип обороны как раз за то, что при нём размывается ответственность: партнёры излишне надеются друг на друга.



А вот на 83-й минуте Ловрен совершил действительно грубую ошибку. Под давлением двух соперников он начал отдавать сложную передачу на Караваева, попал в Рыбчинского – и ему повезло, что отскок мяча оказался не фатальным. Так бы вполне мог состояться голевой выход на ворота. И это был бы привоз.

Резюме

Для первого раза Ловрен сыграл очень достойно – мы увидели все его сильные качества, отличный баланс, которые наверняка помогут «Зениту» внутри РПЛ. Вероятно, теперь команда Семака сможет защищаться даже повыше, стать ещё более устойчивой к чужим контратакам.



Но далёких выводов пока не делаем. Вряд ли недостатки Деяна (реакция на быстрые эпизоды, решения в них, потери концентрации) испарились. Вопрос, будут ли способны соперники эти слабости провоцировать, сами по себе они не проявятся. Провальным этот трансфер точно не будет. Вопрос в том, станет ли «Зенит» сильнее по сравнению с прошлым сезоном.

Использованы данные Wyscout и графический инструмент Tactic Lite.