Гений как приманка. Что скрыл великий гол Месси

Кризис идей и зашкаливающее количество спорных трансферов, ощущение, что тренером стал отчасти случайный временщик, постоянные конфликты внутри клуба, которые весь сезон выплёскиваются в прессу – разнообразного негатива столько, что он заслонил одну маленькую деталь. Кризис «Барселоны» — это кризис очень сильной команды. А её возрастные уставшие игроки – это легенды, которые годами были ориентиром на своей позиции для всех остальных футболистов.

Я не подвожу мысль под итоговый результат. У «Наполи» было мало шансов не из-за абстрактной легендарности соперников. У Гаттузо неплохая команда с топ-игроками в каждой линии, а у него самого есть интересные идеи. Проблема только в результате первого раунда.

Кто нужен «Барселоне», чтобы вернуть титул Список длинный.

«Наполи» умеет и любит играть большие матчи. В них команда закрывается и ставит элитный автобус, с низкой линией обороны и минимум моментов в обе стороны. Победу над «Ювентусом» в финале кубка Италии принесли пенальти, но во время игры «Наполи» был острее в контратаках, а у своих ворот не допустил ни одного Big Chance по статистике Opta (создал два). И вообще пропустил только один удар в створ из пределов штрафной. В общем, в умении команды закрывать игру нет сомнений. Но счёт изначально в пользу «Барселоны», так что этот сценарий не годился. Даже если бы Гаттузо начал защищать неудобный счёт (как, например, Сульшер в гостях у «ПСЖ» в прошлом сезоне – «МЮ» пошёл в атаку только в последние 15 минут), расчёт мог идти только на случайный гол или ошибку – а в противном случае рано или поздно случае пришлось бы раскрывать игру.



Гаттузо предпочёл другой план. «Наполи» не защищал не устраивающий себя счёт, а с первых минут пошёл в атаку. Владение мячом до гола Лангле – 68% в пользу гостей. К тому моменту, что «Барселона» впервые ударила по воротам, «Наполи» ударил трижды. Это был смелый план, и он стал неожиданностью для Сетьена. Но играть в таком темпе целый тайм невозможно, надо обязательно забивать. «Наполи» не забил в своём лучшем отрезке, а после 10-й минуты и до финального свистка не смог повторить ничего напоминающего эти стартовые минуты.



После 10-й минуты «Барселона» пользовалась всеми преимуществами удобного счёта: меньше владела мячом, не прессинговала, атаковала небольшим количеством игроком и полагалась на индивидуальное мастерство.

Два героя «Барселоны»

Гол Месси иллюстрирует многогранность его дара. Этот гол вообще трудно охарактеризовать. Он ведь забил даже не за счёт дриблинга. Наоборот, пошёл в обводку, упал, потерял мяч, вернул его лёжа (что?!), а потом поскользнулся. Но этот удар в падении – это что-то невероятное. Не только попасть под штангу – хотя да, попасть тоже невероятно трудно – но и вообще придумать этот удар? На решение была десятая доля секунды: когда Месси уже потерял равновесие, но ещё мог дотянуться до мяча. Решение не было очевидным: между ним и воротами был защитник. Но он его принял, а потом и исполнил. Удивительно.

Лео – лучший! Гениальность Месси вытащила «Барселону» в четвертьфинал ЛЧ Лео забил потрясающий гол и заработал пенальти.

Гений Месси упростил игру для «Барселоны» и заслонил всё остальное, но надо отметить ещё одного игрока. Де Йонг тоже провёл выдающийся матч. Возможно, лучший для него в «Барселоне». Необычное сочетание в центре поля стало для него преимуществом.



Видаль и Бускетс не играли из-за дисквалификации. Артур – из-за того, что обиделся на руководство «Барселоны». В итоге, полузащитники на скамейке запасных оказались десантом из молодёжки. Пуч на их фоне – явный игрок основы. А в старте вышли все, кто мог. Ракитич в опорной зоне – вынужденное решение, но оно позволило максимально использовать лучшие качества де Йонга.

Голландец полезнее всего, когда разгоняет атаки из глубины, когда он спускается довольно низко, а в процессе атаки свободно перемещается по полю. Его влияние на игру во многом зависит от того, насколько свободно он может совершать этот приём. Но такое свободное движение требует мобильности от опорника. Во-первых, в стартовой фазе атаки, когда де Йонг (а не опорник) смещается в линию к защитникам, а во-вторых, при потерях, когда приходится оборонять огромное пространство. Это задача как раз для Ракитича. Рядом с ним де Йонг может себе позволить более смелое движение. И он позволял. В начале атак он располагался левее Лангле. Похоже на стандартный приём в исполнении опорника, вот только де Йонг не опорник, и опускался не между парой защитников, а с краю. Оттуда он разгонялся и к моменту, что переходил на чужую половину поля, окончательно превращался в танк. Остановить его можно было только фолом.



За матч де Йонг набрал три обводки и пас под удар, но главное не это, а 19 пасов в атакующую треть. Это не то чтобы много, просто больше всего в «Барселоне». Превзойти в этом показателе Альбу и Месси – достижение. Его игра не оказала такого решающего влияния на результат, как игра Месси, но хотя бы напомнила, насколько талантливый футболист перешёл в команду год назад, и как много он ещё может дать ей.

Что скрыл гол Месси

Теперь, когда мы закончили с комплиментами, можно написать и о паре странных деталей матча. Тех, которые было пропустить, пока мы любовались гениальным голом Месси и (чуть меньше) великолепным перформансом де Йонга.

«Барселона» по итогам владела мячом чуть больше – 52% на 48%. Но совершенно не владела территорией. 33% времени мяч находился на трети хозяев и только 19% на трети гостей. По ударам «Наполи» перебил соперников в два раза, а по ударам из пределов штрафной – в три. «Наполи» был просто лучше.



Допустим, «Барселона» сознательно отдала сопернику инициативу, потому что её устраивал счёт. Но это не в стиле команды. И, если на то пошло, не в стиле Сетьена. Даже тренируя «Бетис», он никогда не защищал счёт, играя от обороны. Сейчас получилось иначе. Каталонцы хотели владеть мячом для защиты, а не для нападения (это подтверждает статистика пасов в атакующую треть), но не смогли забрать мяч. И без мяча тоже не контролировали игру: «Наполи» создал больше.



Это не к тому, что победа несправедлива, или что «Наполи» заслужил лучший результат. Абсолютно нет: команда с более сильным составом проходила в четвертьфинал со стартового свистка, сумела развить своё преимущество и довела матч до победы. Просто эти странности тоже нужно отметить. Особенном, учитывая предстоящий матч с «Баварией».



«Бавария» — машина атакующего футбола, великолепно прессингующая, с великолепными креативными опорниками и парой игроков в атаке, которые показывают лучший футбол в своей жизни. «Бавария» не боится атаковать большим числом игроков, потому что её контрпрессинг тоже великолепен. Ей нельзя отдать мяч, как «Наполи» — будут последствия. Но и отобрать у неё мяч намного труднее.



Игра «Барселоны» и «Баварии» не будет столкновением двух систем. Судя по тому, как играет команда при Сетьене, да и по этому матчу с «Наполи», она будет столкновением системы с индивидуальностью.



Гений Месси сработал как приманка: отвлёк на себя всё внимание и замаскировал всё странное в игре «Барселоны». Майкл Кейли, который публикует в «Твиттере» статистику xG от Opta, после этого матча написал: «Иногда Месси творит чудеса. Но раньше у «Барселоны» был план, который не требовал от него чудес». Это довольно точно характеризует и достоинства, и недостатки команды. Против «Баварии» от Месси точно потребуется чудо.