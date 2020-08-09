В нашем цирке новый сезон, а клоуны всё те же. Федун готов снять «Спартак» с чемпионата

Я могу понять Федуна. Первые 10 минут матча с «Сочи» красно-белые смотрелись железными кандидатами на то, чтобы навязать борьбу «Зениту» за золото РПЛ. Неслись и забивали так, будто не они заняли 7-е место в прошлом чемпионате, который завершился всего пару недель назад.

А потом очередное судейское решение, к которому уже можно было подводить старую добрую заговорщицкую базу (почему гол Соболева VAR проверял, а фол Маслова судья Казарцева даже смотреть не стал?). И пенальти. И 2:1. И в принципе равная игра.



Которая, допускаю, вполне могла завершиться ничьей. Но чтобы ТАКОЙ…



Второй пенальти «Сочи» имени Жиго – это действительно что-то за гранью добра и зла. И предматчевые слова Казарцева («Спартак» – народная команда с поклонниками в России и мире. Но на поле есть две команды и одни правила») теперь выглядят откровенной издёвкой.



Я уже писал об этом – новый сезон станет продолжением старого. «Зенит» продолжит выигрывать, «Спартак» будет шарахаться, возможно, также страдая от судейских решений.



Сейчас уже понятно – без возможно.



Федун после матча заявил, что «Спартак» снимается с чемпионата: «Не хочу участвовать в этой клоунаде!». Понятно – на эмоциях. Понятно – успокоится (успокоят). Но что ему остаётся делать, наблюдая эту вечную юдоль без конца и края? Воспользоваться советом Газзаева, который после поражения в Суперкубке УЕФА — 2005 был так рассержен на голландского судью, что заявил: «Будь у меня пистолет, я бы его застрелил»?



И если Цорн поплатился своим постом в «Спартаке» за то, что как следует не организовал работу с рефери (чтобы те хотя бы соблюдали по отношению к красно-белым нейтралитет), то, интересно, какие шаги в этом направлении предпринял новый гендир Газизов? Если они и были, то пока мимо.



А главное — если «Спартак» считает судей клоунами, то они-то наоборот. Замкнутый круг какой-то.

С чего начнётся новый сезон? Да всё с того же — с побед «Зенита» и шараханий «Спартака» Полторы недели — не срок для перемен.

Увы, привычная для «Спартака» этим летом картина: теперь весь его футбол в тени скандального судейства.



Невыход Кокорина. Он не попал даже в заявку (как и другой новичок – Урунов, который за «Спартак» ещё минуты не сыграл, а его уже за 15 млн в Германию продают). Официальная информация – травма, полученная на тренировке. Дебют откладывается до матча с «Ахматом».



Зобнин на позиции правого защитника. Роман, конечно, универсальный солдат и нигде каши не испортит, но всё-таки не латераль. И если Тедеско в своём желании выпустить на поле всех своих звёзд сделает Зобнина крайним (ну или передвинутым на фланг, что в данном случае одно и то же), то это решение представляется как минимум спорным.



А может, это такой знак руководству? Если немец действительно не рассчитывает на Рассказова (там запутанная контрактная история), а Гуги ему не покупают (чем, говорят, Тедеско крайне раздосадован), то вот вам Зобнин справа на безрыбье. А вы уж думайте, Шамиль Камилович — Гуги, Лала или Хефти. И до 17 октября лучше не тянуть.



Глушенков в основе. Максим вернулся из Самары в статусе одного из лучших игроков лиги концовки прошлого сезона, получил шанс, вышел с первых минут, старался, но для стартового состава «Спартака» одного старания мало. Креативный полузащитник должен как минимум отдавать, а при возможности и забивать. И две такие возможности у Глушенкова в концовке первого тайма были. Но ещё самарский этап его карьеры показал, что над реализацией моментов парню при всех его плюсах работать и работать. А в «Спартаке» результат нужен здесь и сейчас. И в следующем матче, предположу, Кокорин заменит именно Глушенкова.

Кокорин токсичен. «Спартак» токсичен. Но минус на минус должен дать плюс Хотя в нашем футболе не работает даже простейшая арифметика.

Да, кто-то посчитал спартаковский календарь на старте сезона лайтовым. «Сочи», «Ахмат» дома, «Уфа» в гостях и только потом дерби с «Локомотивом». Но вот уже минус два очка с «Сочи». И с «Ахматом», уверен, будет непросто. Я хорошо знаю Андрея Талалаева, для которого ещё с торпедовских времен «Спартак» особый раздражитель. А все разговоры, что в матчах с «Уфой» (типа фарм-клубом) «Спартаку» гарантированы 6 очков, недавно пресёк Вадим Евсеев: «Обещаю: после игр с ними смогу смотреть в глаза фанатам. Будем биться». Кто-то не верит обещаниям Евсеева? Кто-то хочет посмотреть в его налитые кровью глаза?

Впрочем, это будет только через полторы недели. До которых «Спартаку» ещё нужно дожить. Сейчас на повестке дня другой вопрос — как Кашшаи завтра будет смотреть в глаза Федуну.



P.S. Момент с жёлтой карточкой Соболеву за снятую футболку с фото матери я обсуждать не хочу. Потому что считаю, что самым правильным для всех нас здесь будет промолчать. Не мешать в кучу футбол и личную трагедию. Не делать хайп там, где, по сути, нужны только два слова: Саша, держись.