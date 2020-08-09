«Судьи пробили дно, дальше падать некуда!» Разбор ошибок против «Спартака»

Вместе с футболом вернулись и судейские ошибки. В конце прошлого сезона работу арбитров чаще всего критиковали болельщики и представители «Спартака». Но и первый после перерыва матч красно-белых закончился скандалом – Василий Казарцев назначил два пенальти в ворота Максименко, а «Спартак» в итоге упустил победу. Специально для «Чемпионата» арбитр Игорь Федотов, продолжающий развивать свой ютуб-канал, разобрал спорные эпизоды резонансной игры.

Соболев забил первый гол «Спартака» в сезоне и расплакался. Судья дал ему жёлтую В Тушино и без Кокорина нашлось кому забивать.

Слово Федотову.



7-я минута, гол «Соболева» в ворота «Сочи»



– Мы снова возвращаемся к моменту с отменённым голом Соболева «Тамбову», хотя отменять его там не стоило. В игре «Барселона» — «Наполи» вчера первый гол был забит, потом толчок, гол засчитали. Здесь он тоже ручки чуть положил. Слава богу, что засчитали.



Жёлтая карточка Соболеву за снятую после гола футболку. Нападающий продемонстрировал майку с изображением умершей матери и не смог сдержать слёз.



– Каким нужно быть идиотом, чтобы показать Соболеву жёлтую карточку за снятую футболку? Все всё знали: у Соболева случилась трагедия в семье. А ты, дебил, просто подойди, посочувствуй человеку и попроси надеть майку! Судьи сейчас начинают бороться: кому какое назначение дадут, кто в каком рейтинге окажется. А чисто человеческого у них ничего не осталось. У Казарцева нет ничего святого. Я этого никогда не пойму. Фиг с ним, с пенальти, но жёлтая карточка за такое— это за гранью. Человек стоит и плачет. Надо же иметь сочувствие. Не по книжке тут надо решение принимать. Есть правило 18, где надо принимать какие-то решения вопреки правилам. Всем всё понятно.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в официальном Ruтube-канале «Матч Премьер».

В своё время я судил матч «Мордовия» — «Крылья», там игрок забил мяч, снял майку – у него там икона. Он сказал, что это икона его матери, а она умерла. Я сказал, чтобы надевал майку и шёл. Мне снизили оценку, но и ладно. Зато я хотя бы человеком остался.

Что это, если не заговор? Судьи продолжают издеваться над «Спартаком» Команда Доменико Тедеско без Александра Кокорина стартовала с домашней ничьей, но говорить после матча будут только о судействе.

Назначение пенальти в ворота «Спартака» на 15-й минуте.



– Я не могу объяснить, за что назначили пенальти в ворота «Спартака». Казарцев сразу назначил одиннадцатиметровый, но почему VAR не увидел в этом очевидную ошибку? В ворота «Спартака» не стоило назначать пенальти. Игрок «Спартака» шёл к мячу, а игрок «Сочи» бил по ноге футболисту «Спартака». Упади игрок «Спартака» — это фол в другую сторону. Конечно, это не 11-метровый. Кто первый на мяче? Не надо здесь ничего выдумывать. Короткое игровое расстояние от ног. Если бы игрок «Сочи» шёл в мяч, а игрок «Спартака» сбоку ему попадал в ногу — вопросов нет. А здесь Маслов идёт к мячу и ставит ногу. Это катастрофа. Потом будут говорить, что нет заговора против «Спартака»?

В нашем цирке новый сезон, а клоуны всё те же. Федун готов снять «Спартак» с чемпионата Теория заговора на пике.

Назначение пенальти в ворота «Спартака» на 89-й минуте.



– На VAR сидел Алексей Еськов, человек, который играл в футбол. Он мой товарищ, но как можно увидеть здесь пенальти? Судьи пробили очередное дно, дальше падать некуда. Им могло показаться, что Жиго грубо сыграл уже после удара игрока «Сочи». Но это же просто смешно, мне даже комментировать это смешно! Вы видели, чтобы Казарцев хоть раз ходил к телевизору? А в протоколе есть такая рекомендация, чтобы добавить себе авторитета у команд, чтобы лишний раз убедиться в правильности решения. Но этого не происходит и не происходит именно со «Спартаком». Есть ли против него заговор? Я больше не буду отвечать на этот вопрос.