Судьи, которые учинили безобразие в отношении «Спартака», — кто они?

Судейские скандалы продолжают преследовать «Спартак».



К сожалению, главными героями первого матча московского клуба в новом сезоне – против «Сочи» стали арбитры. Главный судья встречи Василий Казарцев поставил один спорный и один выдуманный пенальти в ворота команды Тедеско, а его соучастник арбитр VAR Алексей Еськов посмотрел видеоповторы эпизодов и согласился с решениями своего коллеги.

За такую работу арбитры молниеносно подверглись травле в Сети. Из-за гневных комментариев болельщиков Казарцеву даже пришлось удалить аккаунт в «Инстаграме». До «Фейсбука» у арбитра руки не дошли, поэтому сейчас его профиль собирает тысячи ярких и остроумных высказываний.



Сразу после болельщицкой кары арбитров настигло наказание от начальства.



«Казарцев и Еськов пройдут проверку на полиграфе. Казарцев отстранён на ближайшие матчи», — сказал Хачатурянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.



Кажется, этот судейский скандал утихнет ещё не скоро. Пока он в самом разгаре, рассказываем о его главных героях и вспоминаем, как они чудили раньше.

Что это, если не заговор? Судьи продолжают издеваться над «Спартаком» Команда Доменико Тедеско без Александра Кокорина стартовала с домашней ничьей, но говорить после матча будут только о судействе.

Как складывалась карьера Еськова и Казарцева

Арбитры практически ровесники. Еськову – 41 год, а Казарцеву – 42 года. Тем не менее в Премьер-лиге они дебютировали с разницей в три года, да и их судьбы складывались по-разному.



Уроженец Невинномысска Алексей Еськов поначалу и не задумывался о судейской карьере. Свой футбольный путь он начинал игроком. Сначала дела у защитника шли хорошо – Еськов даже выступал за молодёжную команду французского «Монпелье». Но затем вернулся в Россию, не смог заиграть ни за ЦСКА, ни за «Ростсельмаш», ни за «Динамо», спустился дивизионом ниже и впредь играл только за команды из низших лиг.



В 2003 году Еськов отложил бутсы и решил стать судьей. Поначалу работал на матчах турнира дублёров, второго и первого дивизионов, а также Кубка России, а к 2009 году дослужился до назначения на встречу Премьер-лиги «Химки» — «Терек».

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Карьера Казарцева развивалась немного прозаичнее. Василий родился в селе Рождественское в Воронежской области. Подростком переехал в Санкт-Петербург, где поступил в Военную академию им. Можайского. Там же отсудил свой первый матч. Затем втянулся и стал совмещать судейство с военной карьерой.



С 2000 года Казарцев начал работать помощником судьи, а спустя год — главным судьёй в КФК. Чуть позже дебютировал во втором дивизионе, затем в первом, а в 2012 году в Премьер-лиге. Вскоре после повышения Василию пришлось уволиться из Вооруженных сил, потому что президент РФС Николай Толстых запретил ему совмещать карьеру военного и судьи.

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Чем запомнились арбитры в РПЛ

В судейской среде Казарцев считается главным знайкой. Лучший судья сезона-2019/2019 Сергей Лапочкин и лучший арбитр сезона-2015/2016 Сергей Карасёв даже признавали его главным знатоком футбольных правил в России.



Впрочем, несмотря на свой статус, Василий в последнее время чересчур часто влипает в скандалы. В прошедшем розыгрыше РПЛ Казарцев дважды по-крупному начудил.

Судья Казарцев убил «Оренбург». И спровоцировал драку Анюков получил первую красную в карьере, Божович танцевал в центральном круге. Настоящий шабаш.

В октябре 2019 года арбитр «убил» «Оренбург» в матче 13-го тура против «Крыльев Советов» (0:1). В той встрече судья принял минимум четыре спорных решения, два из которых повлияли на ход матча и были признаны ошибочными главой департамента судейства РФС Александром Егоровым, и в результате спровоцировал серьёзную потасовку на поле после финального свистка.

Мы сделали справедливую таблицу РПЛ! «Спартак» зря наезжал на судей У нас почти всё по-другому: ЦСКА – второй, «Локо» не попал в ЛЧ, а «Оренбург» выше «Спартака».

Удивительно, но после такого «перфоманса» Казарцев пропустил всего три тура в РПЛ, а затем вернулся, чтобы в декабре вляпаться в скандал покруче.



В матче «Краснодар» — ЦСКА (1:1) арбитр принял несколько спорных решений в пользу «быков» и не поставил очевидный пенальти за фол Мартыновича на Чалове. В итоге после окончания игры президент московского клуба разразился знаменитым гневным спичем в адрес Александра Егорова, за который получил дисквалификацию.

Гинер: за такое судейство Егорова надо не просто гнать, а сажать в тюрьму! Президент ЦСКА настаивает на решительных шагах после матча его клуба с «Краснодаром».

Позже Казарцев признал, что его роковые ошибки стали причиной отставки главы департамента судейства РФС. Однако никаких санкций в отношении арбитра не последовало.



Карьера Еськова тоже богата на скандалы. Более того, Алексей тоже может похвастаться тем, что выводил из себя президента клуба Премьер-лиги.

Клубы РПЛ, поддержите Федуна. Сегодня засудили «Спартак», завтра точно так же прибьют вас Как можно назначать такие позорные пенальти в эпоху ВАР?!

В этом отношении, кстати, Еськов даже больше преуспел. Своими решениями ему удалось дважды спровоцировать президента «Урала» Григория Иванова на резкие высказывания.



В 2017 году в матче «Зенит» — «Урал» (2:0) арбитр в спорных эпизодах удалил троих екатеринбуржцев с поля и получил заслуженную порцию критики.



«Вы посмотрите, какой футбол в нашей стране! Судья испортил матч. Как я должен защитить своих ребят? Мне что, пойти к судье этому? Ребята сейчас спрашивают: «Григорий Викторович, почему нас так?» А что я им скажу? Считаю, мы играли лучше «Зенита», — говорил раздосадованный Иванов.

«Почему нас так?!» Правосудие по-еськовски: 3 красные «Уралу» Выдающееся судейство Алексея Еськова на «Крестовском»: разбираем его ошибки и выслушиваем мнения.

Ещё больше президент «Урала» негодовал после решений судьи в матче его команды с «Оренбургом» (2:2) в 2019 году. Тогда Еськов засчитал гол Сутормина, забитый из офсайда.

«Как можно засчитывать гол после двух офсайдов?». Президент «Урала» в гневе Григорий Иванов разносит работу арбитра, требуя не ставить Еськова на матчи «Урала».

«Идёт конец чемпионата, у нас каждое очко на вес золота, а тут приходит судья и всё решает. Причём он решает судьбу всего футбола в Свердловской области. А завтра у нас спросят: «Нахрен вы занимаете последние места?». Судья решает судьбу тренеров, руководителей клуба, футболистов. У нашей команды из раза в раз постоянно такое происходит с этим судьёй. Значит, не надо ставить его на наши матчи», — заявлял Иванов.



Удивительно, но после того матча наказания в отношении судьи не последовало. Зато уже в следующем сезоне он начудил в игре «Оренбурга» с «Ахматом» и заработал заслуженное отстранение.