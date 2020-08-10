Что грозит судье Казарцеву за «подвиги» на «Спартаке»? Нашли похожие случаи в прошлом

Василий Казарцев подарил футбольной общественности заряд эмоций в первом же туре нового сезона РПЛ – за работу на матче «Спартак» – «Сочи» он получил отстранение и путёвку на полиграф.



Вспоминаем подобные случаи – их в истории нашего футбола было немало.

«Судьи пробили дно, дальше падать некуда!» Разбор ошибок против «Спартака» Обсуждаем спорные моменты с арбитром Игорем Федотовым.

Павел Кулалаев. Скандал после матча «Томь» — «Спартак»

Павел Кулалаев в своё время серьёзно насолил «Спартаку» Фото: «Чемпионат»

В 2006 году «Спартак» сходил с ума от судейства в матче с «Томью» примерно так же, как после вчерашней работы Казарцева. На 53-й минуте арбитр удалил Романа Павлюченко, дав ему вторую жёлтую карточку за симуляцию, на 88-й – поставил сомнительный пенальти в ворота «Спартака». В дополнительное время Кулалаев решил сорвать куш и не засчитал гол Егора Титова – матч закончился 2:2, хотя по-хорошему москвичи должны были уехать с победой 3:1.



Генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло тогда сказал, что клуб планирует обратиться в «серьёзные инстанции, чтобы против Кулалаева завели уголовное дело за предвзятое судейство». Шавло считал, что арбитру заплатили, поэтому настаивал на отстранении.



Сам Кулалаев говорил в интервью «Известиям», что чист перед собой и футболом: «Конечно, ошибки были. Одна — очень грубая. Но всё остальное, что мне приписывают… Когда готовился к этому матчу, хотел не думать ни о чём. Есть красные, есть белые. Всё». Он признал, что ошибочно дал вторую жёлтую, а в моменте с отменённым голом доверился своим помощникам.



РФС, чтобы разобраться в ситуации, создал рабочую группу, которая инициировала ряд проверок и по их итогам признала: арбитр ошибался в обе стороны, предвзятости с его стороны не было. Кулалаева отстранили на год, потом он вернулся к работе – сначала в ПФЛ и ФНЛ, а в сезоне-2011/2012 в РПЛ. Окончательно арбитр ушёл спустя четыре года, после ошибки в матче «Анжи» – «Мордовия» — не заметил офсайд у махачкалинцев.

Клубы РПЛ, поддержите Федуна. Сегодня засудили «Спартак», завтра точно так же прибьют вас Как можно назначать такие позорные пенальти в эпоху VAR?!

Алексей Тюмин. Работа на матче ЦСКА – «Луч»

Тем же летом 2006 года отстранили ещё одного арбитра – Алексея Тюмина. В первом тайме матча ЦСКА – «Луч» Александр Тихоновецкий ударил по воротам, а Игорь Акинфеев отбил мяч руками за пределами штрафной. Вратаря москвичей Тюмин удалять не стал, зато показал нападающему гостей жёлтую за споры, ставшую для него второй. Но на этом всё не закончилось: арбитр не засчитал гол «Луча» и назначил в его ворота пенальти. ЦСКА в итоге победил со счётом 2:1, а Тюмина отстранили сначала на месяц, потом до конца года. Больше он не судил.

Ильдус Биглов. Скандал в матче «Динамо» — «Рубин»

19-й тур чемпионата России-2009 тоже запомнился скандалом: арбитр тогда поставил два сомнительных пенальти в ворота «Динамо» и удалил в середине второго тайма динамовца Люка Уилкшира. Клуб подал протест на судейство Биглова, который в итоге удовлетворили – судью отстранили. Спустя год его назначили резервным на матч 1/16 Кубка России между «Горняком» и «Локомотивом», но с тех пор он больше не работал – на сайте РПЛ в профиле нет даже его фотографии.

Виталий Дорошенко. Обвинение со стороны «Шинника»

Ещё один случай из 2009-го: Дорошенко во время матча «Спартак» — «Шинник» удалил двух игроков гостей и назначил в их ворота пенальти. Ярославский клуб расценил это как предвзятое судейство и написал три письма – в РФПЛ, РФС и ЭСК РФС – с просьбой аннулировать результат матча, наказать бригаду арбитров, разобраться в ситуации и потребовать извинений от Дорошенко. Судью в итоге отстранили, но спустя два тура – его последним матчем стала встреча «Химок» и «Зенита». С тех пор Дорошенко не работал до сезона-2016/2017, но возвращение было недолгим: отсудив шесть матчей молодёжного первенства, он окончательно закончил с работой арбитра.

Наказать нельзя простить Руководство ФК "Шинник" направило обращения в РФПЛ, РФС и ЭСК РФС с просьбой аннулировать результат матча со "Спартаком", наказать судейскую бригаду и разобраться с ситуацией.

Эдуард Малый. Судейство в матче «Анжи» – «Спартак»

Эдуард Малый закончил судейскую карьеру после матча с участием «Спартака» Фото: «Чемпионат»

В сезоне-2012/2013 карьера арбитра Малого закончилась в матче «Анжи» — «Спартак»: он постоянно свистел в пользу махачкалинцев и видел фолы гостей, которых не было. Карпин после игры сильно возмущался, что судья посадил его команду на свисток, — гендиректор «Спартака» назвал это полным беспределом. В итоге Малый получил двойку и отстранение – с тех он больше не судил.

Сергей Костевич. Фото с символикой «Спартака»

В 2013 году Костевич выложил в социальной сети «ВКонтакте» фотографию, на которой он стоит у «Лужников» в красно-белой шапке. Глава департамента судейства и инспектирования РФС Роберто Розетти, увидев это, отстранил Костевича от работы. В марте 2015 года арбитр всё же вернулся в Премьер-Лигу, но в сезоне-2016/2017 провёл там свой последний матч.

Вячеслав Харламов. 10 жёлтых карточек

В сезоне-2013/2014 Харламова отстранили на полгода после работы на матче «Рубин» — «Томь»: в первом тайме он удалил полузащитника казанцев Александра Рязанцева за спорный фол, а во втором – раздал игрокам обеих команд в сумме 10 карточек. После шестимесячного отстранения Харламов вернулся, но ненадолго – после 24-го тура назначений он так и не получал и с тех пор не работал в Премьер-Лиге.

Сергей Иванов. Не удалил Кришито в матче «Зенит»-«Спартак»

Это был грандиозный скандал: Иванов не зафиксировал фол Кришито на Квинси Промесе и не показал ему жёлтую, которая стала бы для итальянца второй. «Спартак» вовсю возмущался, что арбитр судил только в одну сторону, своими решениями всячески помогая «Зениту».



– Судья специально ошибался, — возмущался тогда Ивелин Попов. – Но бог всё видит. Пусть судья помнит: бог всё видит!



Иванова отстранили, но уже через полтора месяца он вернулся к работе. Правда, «Зенит» не судил до 2018-го, «Спартак» — до этого лета.

«Локо» – «Зенит» обслужит судья скандального матча в Петербурге. Помните? Сергей Иванов разозлил «Спартак» в чемпионский сезон. А как будет с «Локомотивом»?

Артём Чистяков. Скандал с удалением Фёдора Смолова

На 34-й минуте матча «Краснодар» — «Арсенал» Чистяков показал Смолову жёлтую карточку за симуляцию – из-за этого нападающий пропустил следующий важнейший матч с ЦСКА. Краснодарский клуб подал апелляцию на решение арбитра, но КДК РФС её отклонил. Но Чистякова всё равно отстранили – тем более он сам признал, что ошибся.



– Я совсем недавно работаю в Премьер-лиге, и такой эпизод, связанный с принятием решения, — говорил он. — Да, ошибочное решение, очень много негатива идёт в прессе. Полностью признаю, что трактовал эпизод совсем не так, как надо было, это был пенальти.



Чистяков даже прилетел в Москву, чтобы по собственному желанию пройти проверку на полиграфе, которую он успешно прошёл. От отстранения это, правда, почему-то не уберегло – арбитр не работал во всех лигах до конца 2018 года.



В прошлом сезоне у него один матч в РПЛ и один в Кубке России – Чистяков работал резервным судьёй на матче 24-го тура «Ростов» – «Арсенал» и обслуживал встречу «Чайки» и «Уфы» в 1/16 финала Кубка.