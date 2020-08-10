Назначение Пирло похоже на панику. Увольнение Сарри не планировалось

«Мы надеемся, что однажды он возглавит первую команду, но делаем всё постепенно, шаг за шагом. Должность главного тренера «Ювентуса» нужно заслужить». Этими словами Андреа Аньелли 30 июля прокомментировал назначение Андреа Пирло тренером молодёжной команды. Всё разумно: легенда без опыта возвращается в клуб, получает не самую сложную, но довольно ответственную работу, чтобы постепенно подготовиться к чему-то большему. Команда до 23 лет в последние два сезона занимала 12-е и 10-е места в Серии С (при намного лучшем подборе игроков), так что произвести хорошее впечатление было несложно. Для этого могло хватить и одного года.



Пирло был назначен главным тренером «Ювентуса» через 10 дней.

О чём вообще думает «Ювентус»? Пирло – легенда, но он никогда не работал тренером Туринский клуб доверился легендарному игроку, который ненавидит разминки и обожает «4-3-3».

Спортивный директор Фабио Паратичи, естественно, сказал, что решение уволить Маурицио Сарри было принято не из-за поражения от «Лиона», а по итогам всего сезона. Но это неправда.



Если бы дело было не в «Лионе», то не было бы причин спешно ставить во главе проекта человека, которого ещё неделю назад все видели в другой роли. Значит, всё изменилось именно за несколько дней. Но ведь вылет от «Лиона» в принципе можно было представить? И хотя бы на всякий случай подготовить запасной план с преемником Сарри. Тогда сейчас Аньелли и Паратичи не выглядели бы настолько непоследовательно, а слова Аньелли о том, что главную команду «надо заслужить» — настолько нелепо.



Неожиданный выбор преемника говорит о том, что Сарри не планировали увольнять даже в случае поражения от «Лиона». Собственно, есть и прямое доказательство: слова Паратичи. За три дня до ответного матча с «Лионом» он сказал, что этот матч не повлияет на будущее Сарри: «Работу тренера нельзя оценивать по одному матчу. И не забывайте о скудетто, это всегда огромное достижение, которое не нужно недооценивать».



Мы знаем миллион случаев, когда тренеров увольняли после слов поддержки. Но это всегда общие слова о доверии. В больших клубах руководители стараются не говорить что-то конкретное, если через три дня поступят противоположным образом. Паратичи мог отделаться такими же словами поддержки, в таком случае он не подставился бы через три дня. Но он не видел в этом необходимости – значит, тоже, как Аньелли, не думал об увольнении тренера.

Большой текст о том, почему Сарри не подходит «Ювентусу» В самой важной игре сезона «Ювентус» не был командой Сарри.

Почему-то боссы резко передумали. Хотя вылет от «Лиона» в итоге получился максимально нестыдным: на игру сильно повлиял судья, назначив необъяснимый пенальти, а «Ювентус» не только выиграл, но и создал достаточно моментов для разгрома. Но несмотря на это у Паратичи и Аньелли вдруг возникло такое сильное желание поменять тренера, что даже отсутствие хоть какого-то запасного плана их не остановило.

Версия: почему ещё могли уволить Сарри

Перед матчем появилась публикация France Football о том, что Роналду не нравится, как играет «Ювентус», и что его агент Жорже Мендеш общался с Леонардо о возможном переходе в «ПСЖ». Аньелли прокомментировал её уже после матча: подчеркнул, что речь о событиях, которые случились несколько месяцев назад (хотя имели место) и выразил уверенность, что Роналду останется. «Он – опора клуба», сказал Аньелли.



В том, что Роналду – опора, нет сомнений. Но за год Сарри так и не удалось решить взаимоисключающие задачи: построить в «Ювентусе» свою фирменную команду с фирменным стилем игры – и выжать максимум из Роналду. Он пытался, Роналду тоже пытался, итогом этих попыток стал противоречивый сезон. «Ювентус» играл в унылый футбол, но взял скудетто, а Роналду забил 31 гол в чемпионате, но всего четыре в восьми матчах в Лиге чемпионов. На всякий случай напомню, что он по приезду в Италию сказал, что «предпочёл бы вообще не играть в чемпионате, а только в Лиге чемпионов». Между ними не было конфликта, но не было и понимания: вспомните, как Роналду закатывал глаза в ответ на подсказки Сарри в июльском матче с «Торино».



Он, естественно, не стал скрывать разочарования после вылета из ЛЧ. Его пост в инстаграме – образец умного маркетинга. В посте Криштиану пожалел о слишком раннем завершении сезона, призвал клуб критически осмыслить сезон, чтобы развиваться дальше, а потом напомнил о своих голевых рекордах. И закончил напоминанием о том, что болельщики ждут от «Ювентуса» большего».

Очень точный текст. Он о том, что «Ювентус» мог добиться большего, но при этом на цифрах показано, что лично Роналду провёл великолепный сезон. Противоречие? Да, явное. Даже если на самом деле, всё сложнее, как косвенный упрёк в сторону тренера – это не наброс, а вполне аргументированная позиция.



Сарри и Роналду трудно совместить. Аллегри сумел, но, во-первых, ценой Дибалы, а во-вторых, он тоже не выиграл Лигу чемпионов. Лига чемпионов в последние годы стала для клуба навязчивой идеей. Хотя Аньелли использует слово «мечта», понятно, что серийных побед в чемпионате недостаточно ни ему, ни самому амбициозному игроку в мире. Даже сейчас, при назначении Пирло, Аньелли упомянул про Лигу чемпионов. Сказал, что трофей должен стать «не мечтой, а целью».



Всё это похоже на то, что «Ювентус» действительно не планировал менять Сарри даже в случае вылета от «Лиона», но передумал в связи с недовольством Роналду. Не нужно искать в этом хейт в адрес Роналду: для начала, я не считаю увольнение Сарри ошибкой. Ошибкой было не подготовиться к такому варианту заранее. А кроме того, речь не о том, что игрок пригрозил чем-то или шантажировал клуб. А о том, что Аньелли согласился с публичным намёком Роналду: клуб способен на большее, чем может дать этот тренер.



Но что может дать Пирло, чего не может дать Сарри? Или любой другой тренер, которого «Ювентус» мог пригласить?

Что Пирло может дать «Ювентусу»

Простой ответ – ничего. Пирло не тренер, потому что ещё ни дня им не был. Возможно, конечно, он гений, которому достаточно только курсов в Коверчано, но пока этого не знаем ни мы, ни Аньелли. Дель Пьеро сравнил его с Зиданом, другие говорят о Гвардиоле, который тоже сразу начал работу с большого клуба, но все эти примеры не работают. До того, как стать тренером «Реала», Зидан провёл в структуре клуба шесть лет. И он не только тренировал «Кастилью», но и год проработал спортивным директором. Был начальником Моуринью, когда тот выиграл чемпионат. Гвардиола так хотел стать тренером, что путешествовал по миру в поисках новых знаний. Это не фигура речи: он закончил карьеру футболиста, а через полгода возобновил, только чтобы поиграть в Мексике у тренера, которого считал новатором и хотел у него учиться. А потом год проработал в клубе. Пирло не работал нигде, это другое.



Но, возможно, есть и сложный ответ. Пирло точно наладит отличные отношения с раздевалкой. А есть мнение, что отношения с раздевалкой даже важнее, чем тактика (слова Серхио Рамоса). Пирло – это человек, который критиковал «Ювентус» словами: «Они взяли Роналду, но не могут доставить ему мяч».



Уже через несколько часов после назначения Gazzetta Dello Sport выдала инсайд со ссылкой на собственный источник в клубе: «Роналду в числе игроков, которые больше всего рады новому тренеру. Он ценит, что Пирло привык выигрывать большие трофеи».



Отсутствие минимального опыта само по себе не является приговором. Оно только увеличивает риск, но не гарантирует неспособность к работе. Аньелли очень сильно рискует. Если принимать неожиданные радикальные решения, то лучше выбирать лучший вариант из возможных, а не самый рискованный. Иначе это выглядит как паника.



Если риск оправдается, Аньелли будет выглядеть провидцем. Если нет – он испортит еще один год 35-летнему Роналду, сломает старт тренерской карьеры легендарного футболиста и погрузит клуб в ещё более глубокий кризис.

Надоели победы «Ювентуса» в Италии? «Ювентусу» тоже, но клуб не может ничего сделать Туринцы сами придумывают себе трудности, но некому этим воспользоваться.

Кажется, риск того не стоит. Проблемы «Ювентуса» слишком глубокие, чтобы решить их сменой тренера. Последние три человека, которые рулили клубом – Конте, Аллегри и Сарри – топовые тренеры, но они не сумели выиграть Лигу чемпионов. Состав постарел (у «Юве» — самый возрастной состав в Серии А), а большинство игроков не подходили даже Сарри, потому что годами подбирались под силовой футбол, а не под техничный. Всё это серьёзные проблемы, которые решаются, во-первых, небыстро, а во-вторых, дорого.



Вместо всего этого Аньелли назначил легенду клуба в надежде, что тот «привнесёт победный дух и энтузиазм». Не сомневаюсь, что Пирло действительно их привнесёт. Просто этого недостаточно, чтобы обновить возрастную команду. Похоже, что клуб, который год назад собирался строить долгий и последовательный проект, вдруг передумал вообще заниматься стратегическим планированием.