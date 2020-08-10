Ушатал. За что Широков избил судью и какое наказание может понести

Скандалов с участием судей в нашем футболе становится всё больше. Но сейчас речь пойдёт не об ошибках арбитров – наоборот, сегодня один из них пострадал. В матче любительского турнира между командами «Ничего обычного» и «Матч ТВ» (в их составе играют селебрети телеканала – комментаторы Роман Нагучев, Дмитрий Шнякин, Константин Генич и экс-полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов) полузащитник «Матча» Роман Широков избил главного арбитра игры Никиту Данченко. В распоряжении «Чемпионата» есть видео этого эпизода:

Организатор турнира Герман Попков рассказал, что спор между полузащитником и арбитром произошёл на пустом месте: «Был рядовой эпизод, спор Романа с главным арбитром, а потом пошло избиение». По свидетельствам очевидца, прежде чем наброситься на рефери с кулаками, Широков пригрозил ему: «Если покажешь красную, я тебе по [лицу] дам».



Из-за инцидента матч прервали, команде «Матча» засчитано техническое поражение.



– Это неприемлемо, отвратительно и ужасно, — рассказывает Попков, – очень странное поведение. Куча людей видело это в прямом эфире, всё это с миллиона ракурсов. Причём это от людей, с кем мы всецело дружим.

Широков: не хотите избрания Путина? Так встаньте с дивана и проголосуйте против! О власти и Навальном, «Газпроме» и «Лукойле», Дзюбе и Уткине, а также о наших футболистах, которых не научили даже бить по мячу.

Что сейчас с судьей?

У Данченко разбита бровь, есть ссадины под глазом и видны следы от удара на лице. Ему пришлось вызвать скорую. Также с судьи сняли побои.

Что теперь грозит Широкову?

Организаторы турнира уже заявили, что хотят, чтобы дело дошло до полиции. Да и побои снимали не просто так. При этом возможно возбуждение уголовного дела.



– Прежде всего наказание зависит от степени тяжести побоев, — рассказал «Чемпионату» юрист Андрей Князев, – один или два удара по лицу — это административное или уголовное наказание. Если же были средние или тяжкие телесные повреждения — наказание будет котироваться уголовным преступлением и грозить лишением свободы. Нет никакой разницы, где это произошло: на футбольном, на хоккейном поле, на улице. Тюремное заключение зависит от того, какие телесные повреждения были причинены.



Если человек через месяц умрёт, возможно реальное лишение свободы. Обычно, если драки происходят на футбольных полях, то следует административное наказание и штраф в размере до 5-10 тыс. Речь будет идти об уголовном наказании, если человек потерял трудоспособность на какое-то время или стал инвалидом.

Как сейчас выглядят игроки «Зенита», выигравшие Кубок УЕФА в 2008 году Прошло 12 лет.

Роман Широков ранее уже влипал в истории с разборками на повышенных тонах. Например, когда полузащитник выступал за «Зенит», он поспорил с одним из фанатов команды, и даже говорил, что может «ушатать так, что забудешь, как тебя зовут».