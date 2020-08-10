«Сразу мне ёкнуло!» О чём говорили судьи, назначая второй пенальти в ворота «Спартака»

Объяснений Василия Казарцева, из-за решений которого интернет бурлит последние сутки, «Спартак» и его болельщики ждали с нетерпением, хотя вряд ли надеялись их получить. Арбитр всё же выступил в эфире «Матч ТВ», но ошибку свою так и не признал.



Многие требовали и расшифровку переговоров с VAR – РФС предоставил и её. Только легче от этого вряд ли кому-то стало.

«Судьи пробили дно, дальше падать некуда!» Разбор ошибок против «Спартака» Обсуждаем спорные моменты с арбитром Игорем Федотовым.

Что сказал Казарцев

Про жёлтую карточку Соболеву:



– Могу через видеопространство выразить соболезнования Соболеву. Перед показом карточки я понимал, кто изображён на футболке. Я попросил прощения и выразил соболезнования. Соболев ответил: «У меня никаких вопросов». Хотел бы обратиться к публичным личностям: задумайтесь, что вы говорите. К каким последствиям для здоровья и психики это может привести. Россияне, давайте будем людьми!



Про второй пенальти:



– Находился недалеко от штрафной. Момент был как на ладони. Понимаю всю ответственность своего решения. Должен был принимать его только при полной уверенности. У меня она была: один игрок выиграл единоборство и пробил по воротам, Жиго делал движения и попал в ногу игроку «Сочи». Его ноги ушли направо, а корпус — налево, это удар защитника по ноге нападающего. Многие думают, что игрок совершил удар и эпизод закончен, но это не так: основания наказать Жиго были, о чём я сообщил своему помощнику.



А теперь посмотрим, что происходило в VAR комнате в этот момент.

Что грозит судье Казарцеву за «подвиги» на «Спартаке»? Нашли похожие случаи в прошлом Глава из истории российского футбола.

Полная расшифровка переговоров

AVAR: «Ух ты! Щитками отбил вратарь».



Еськов: «Ноги внизу, об них он ударил»



AVAR: «Что он сделал?»



AVAR: «Угловой или что?»



AVAR: «Что он сделал?!»



Казарцев: «Удар по воротам, Жиго – сбивает».



AVAR: «Пенальти назначил. Судья назначил пенальти».



Казарцев – игрокам на поле: «Проверим! Проверим!»



Еськов: «Я не могу это не отменить».



Казарцев – игрокам на поле: «Проверим! Проверим!»



*глубокий вздох в VAR-центре*



Казарцев: «Он бьёт в мяч, Жиго сбивает. Проверим!»



Оператор повторов: «Тебя этот ракурс устраивает?»



Еськов: «Получается, да, ***, делать».



AVAR: «Если ты принял решение…»



Оператор повторов: «Вот ещё створ ворот… в спину…»



AVAR: «С другого ракурса посмотри».



Еськов: «Дай из-за ворот… Да я вижу уже, сразу мне ёкнуло!»



Казарцев – игроку на поле: «Да отойди назад!»



Резервный судья: «Вася!»



Казарцев: «Пока проверяем».



Резервный: «Дальше времени не будет!». (Двусмысленная фраза, оставляющая место домыслам: у кого времени не будет? Для чего? — Прим. «Чемпионата»).



AVAR: «Судья пока процедуру проводит».



Казарцев – резервному про добавленное время: «Сколько, Гарик?»



Резервный: «Пять минут было».



AVAR: «Вот, смотри отсюда».



Еськов: «Ну он подбил ногу… Василий!»



Казарцев: «Я!»



Еськов: «Подтверждаю решение, продолжай игру».



Казарцев: «Спасибо, давай!»



Еськов: «Проверка завершена».

Клубы РПЛ, поддержите Федуна. Сегодня засудили «Спартак», завтра точно так же прибьют вас Как можно назначать такие позорные пенальти в эпоху VAR?!

Что значит фраза «подтверждаю решение, продолжай игру»?

То, что Еськов не увидел в назначении пенальти явную или очевидную ошибку со стороны Казарцева и не стал вмешиваться.

Но…

Да, Кашшаи признал, что решение Казарцева было ошибочным. Калошин также считает, что пенальти назначать было не нужно:



– На мой взгляд, оптимальное решение в этой ситуации — продолжить игру, не вмешиваясь. Для меня решение судьи является ошибочным, но есть нюанс, который мы услышали в ходе переговоров судьи с ассистентом. Судья назначил пенальти за то, что Жиго контактировал с ногой соперника. Он расценил это как нарушение. Видеоассистент это увидел, понял, что контакт в ногах состоялся. Дальше такие моменты отдаются на откуп судьям. Контакт был, поэтому видеоассистент посчитал, что у судьи есть какое-то основание считать это нарушением.

Получается, что Еськов не увидел в решении Казарцева очевидной (это ключевое) ошибки. Самое интересное, что он сам считает это больше не пенальти, чем пенальти, но конкретно решение главного арбитра ему не показалось явно ошибочным (да, понимайте, называется, как хотите):

– Как бы мне не казалось, я обязан следовать протоколу. Когда я выполнял функции VAR, смотрел, был ли контакт. Я был обязан следовать решению судьи. Это его трактовка и решение ситуации. Если бы я сказал «это не пенальти», я бы нарушил протокол.

Кашшаи и сказал, что претензий к Еськову нет – он следовал чётко по инструкции.

13 новых правил, которые будут действовать в РПЛ с этого сезона И очередное напоминание о работе системы видеопомощи арбитрам.

Как это понять?!

По протоколу IFAB видеоассистент может вмешаться и повлиять на решение судьи только при очевидных ошибках арбитра при вынесении этого решения: допустим, когда кому-то разбили лицо с ноги, а арбитр не дал красную. Всё потому, что VAR рассматривает не игровые моменты, а решения судьи. Видеоассистент должен быть уверен, что арбитр на поле допустил явную ошибку, тогда он может либо вмешаться (изменить решение), либо отправить главного к монитору. Так или иначе, финальное решение всегда остаётся за судьей.

В общем, Еськову момент показался неоднозначным, поэтому и решение Казарцева он не расценил как явно ошибочное. Вот такая история.