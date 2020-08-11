Будет дома сидеть. Широкова убрали из эфира за избиение судьи

Судья, которому вчера досталось от Романа Широкова, уже дома – больницу он покинул ночью. Пока непонятно, будет ли Никита Данченков обращаться в полицию, как заявили организаторы турнира, для начала ему нужно прийти в себя. Если же он всё же решит написать заявление, то наказание Широкова напрямую зависит от причинённого вреда здоровью: если ничего серьёзного у Данченкова нет, то Роман Николаевич отделается административной, если же обнаружат средние или тяжкие телесные повреждения – ему может грозить угловка.

– Обычно, если драки происходят на футбольных полях, следует административное наказание и штраф в размере до 5-10 тысяч рублей, – сказал «Чемпионату» юрист Андрей Князев. – Речь пойдёт об уголовном наказании, если человек потерял трудоспособность на какое-то время или стал инвалидом.

Даниил Чалов, основатель команды «Ничего обычного», которая играла в тот вечер с «Матч ТВ», сказал, что они готовы помогать судье и участвовать в судебных разбирательствах, если это потребуется.

Ушатал. За что Широков избил судью и какое наказание может понести Экс-полузащитник «Зенита», «Спартака» и сборной России влип в скверную историю.

Первым извинения принёс Дмитрий Шнякин. Широков ждал утра

Шнякин на правах капитана извинился перед судьёй, ребятами из команды «Ничего обычного» и организатором турнира. Эпизод с Широковым он назвал кошмарным и парализующим, не заслуживающим оправданий.

Сам Широков дошёл до соцсетей сегодня утром – пост с извинениями он также выложил в «Инстаграме».

Тихонову тоже досталось от общественности – за выпад в сторону оператора

Андрей Тихонов был непосредственным участником момента нападения Широкова на судью: он пытался придержать арбитра и не дать ему показать красную карточку.



– Я ему говорил, что не надо показывать, не надо обострять, – сказал он в интервью «Р-спорту». – То есть я его как бы придерживал. Не то чтобы я ему не давал, просто говорят так люди. Я ему просто сказал, что не надо карточек. Просто прошёл бы момент и прошёл. Видимо, меня не услышали, поэтому так и получилось. Думаю, что если бы судья не показал бы жёлтую… Да, бывают определённые моменты, когда кто‑то говорит, люди отвечают и реагируют, но судьи опытные иногда пропускают. Если бы вы слышали, что говорят, когда играют в ЛФЛ, какие разговоры идут, думаю, там нужно постоянно красные карточки показывать. Судьи пропускают подобное, так как имеют опыт. А здесь к арбитру вопросов нет. Он действовал по букве закона.

Но основные претензии к Тихонову были из-за момента с оператором, который подбежал к месту инцидента. Футболист резко отреагировал и попросил его не снимать, добавив к этому оскорбление. Но извинения он принес почти сразу:



– Я сначала сказал, что не надо снимать. Одно дело, когда оператор снимает судью, который лежит, другое – снимать мужчин, которые стоят и разговаривают. И когда вот так сбоку кто‑то снимает… Я один раз сказал, что не надо. Во второй раз уже вырвалось. Я потом подошел и извинился перед ним. Он принял извинения. Я пояснил, что это было на эмоциях. Даже руководитель этого турнира в своем блоге сказал, что я извинился. Мне не зазорно извиниться, если я неправ. Я был не прав, поэтому извинился не на камеру, а так.

О том, что никаких вопросов к Тихонову быть не может, сказал и Шнякин: по словам капитана команды «Матч ТВ», он пытался уладить конфлит, а после пытался помочь судье.



– Тихонов был одним из первых наших, кто пытался гасить страсти в заварушке, – написал Шнякин в «Инстаграме». – Среди прочих осматривал судью, звал медиков, просил лёд для пострадавшего. Да, Валерьич послал оператора. Это зря, конечно. Даже с учётом того, что в нетоварищеском, заводном и горячем матче, где по обе стороны есть сильные профики, мат и ругань будут по определению. Самое важное. Тихонов извинился уже там перед парнем, который свою работу работал. И позже принёс извинения через СМИ, попутно описав события «эпизода с Широковым».

Широкова оперативно отстранили от эфиров на «Матч ТВ»

Об этом в своём телеграм-канале сообщил Дмитрий Губерниев:



– Накануне вечером руководитель программы «Все на Матч» Андрей Петров принял абсолютно правильное решение отстранить Широкова от всех эфиров программы. Роман должен был сегодня обозревать Лигу чемпионов. Пострадавшему арбитру ещё раз желаю скорейшего выздоровления и возобновления судейской карьеры. И уже сегодня Роман Широков отстранён от всех эфиров на канале.



Удар – и нет работы.