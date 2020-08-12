«Краснодар» ударно стартовал. 3 причины надеяться на прогресс «быков» в новом сезоне

Из-за скандальных разговоров о «Спартаке» и безобразном судействе сверхуверенный старт «Краснодара» отошёл на второй план и почти не обсуждается в СМИ, и это немного несправедливо. «Быки» провели действительно отличную игру на выезде против традиционно сильной команды Вадима Евсеева, владели колоссальным преимуществом ещё в первом тайме, изматывали и растягивали чужую оборону, а после перерыва закрепили своё превосходство голами.

Проще всего было бы списать чувствительное поражение «Уфы» на летние кадровые потери: проданы Фомин и Урунов, две ключевые фигуры центральной оси, ушёл свободным агентом защитник Пуцко, а взамен не взят никто, если не считать выкуп прав на молодого Голубева. Но всё же раньше система, построенная Евсеевым, казалась настолько крутой, что внутри неё можно было почти безболезненно менять по три-четыре элемента, и на качестве позиционной обороны это не сказывалось. Даже когда в конце прошлого чемпионата выпали Табидзе и Неделчару (настоящий форс-мажор!), «Уфа» провела солидно несколько матчей, в том числе с «Локомотивом» в Черкизово.

А краснодарский порыв сдержать не получилось вообще. 14 допущенных ударов из пределов штрафной с суммарным весом 2,15 xG, чудовищно низкий показатель PPDA Against (количество передач на своей половине на одно чужое оборонительное действие) 4,96 – это нетипично плохие цифры для «Уфы», но в первую очередь нужно говорить о силе соперника, а не слабости команды Вадима Евсеева. «Краснодар» сыграл здорово – и есть надежда, что новый сезон сложится для «быков» проще и удачнее, чем прошлый.

Причина №1. Возвращение Кабелла

Французского полузащитника брали прошлым летом конкретно под основной состав, а не ротацию – вместе с Газинским, Ольссоном и Вильеной они должны были составить центральный треугольник и вывести команду на новый уровень с точки зрения построения позиционных атак. Дальнейшая тяжёлая травма Кабелла стала ударом, поскольку в немногочисленных стартовых матчах его уровень, навыки работы с мячом сразу же бросились в глаза.



Летом француз вернулся – и теперь постепенно набирает форму. В игре с «Уфой» он стал одним из лучших на поле (конкурировать по яркости может разве что Вандерсон). Кабелла расположился на левом фланге, часто встречался с мячом в широких и высоких точках, под него подстраивались Рамирес и Ольссон. Образовывался симпатичный треугольник, за счёт быстрых взаимодействий мяч выходил из фланговой зоны в центральную, и тот же Кабелла сделал множество таких резких и опасных смещений под удар или обостряющую передачу.

В матче с «Уфой» Кабелла, во-первых, почти не терял мяч, вылезал из-под давления даже в сложных ситуациях, показал общую точность в передачах 91% (73 из 80). А два его классных голевых удара стали украшением матча. Учитывая навыки контроля мяча, скоростные данные и работу в завершающей стадии, Кабелла должен усилить зону левого фланга по сравнению с постаревшим Фернандешем. А в случае чего француз без потери качества переберётся в центральную зону и превратится в «восьмёрку».



Кабелла – главная надежда «Краснодара» на прогресс в позиционной атаке.

Причина №2. Удачный (с оговорками) эксперимент с Кайо в центре обороны

Весной после трёх матчей мы впервые оценили эксперимент с переводом номинального опорника Кайо в центр обороны. Тогда идея показалась превосходной.

Самое интересное перевоплощение весны в РПЛ. Как «Краснодар» спасает «провальный» трансфер Эксперимент с позицией бразильца Кайо – просто супер.

Сейчас, когда позади летняя часть чемпионата, общая оценка стала чуть более сдержанной, но по-прежнему остаётся положительной. Есть чёткое ощущение, что Кайо в центре обороны пусть и бьёт по качеству выхода в атаку (под давлением бразилец на мяче играет совсем плохо, решения ищет тоже неудачные), зато обеспечивает дополнительную устойчивость с точки зрения чужих контратак. Кайо быстрый, атлетичный и агрессивный. Он здорово ведёт даже динамичные единоборства, редко проигрывает (75% победных дуэлей в обороне, 70% дуэлей вверху по прошлому сезону). И, главное, за счёт скорости успевает восстановить позицию.



Это как раз то, что и нужно романтичному «Краснодару», традиционно страдающему от пропуска чужих контрвыпадов.

Причина №3. Берг

Шведского ветерана-форварда обильно критиковали на старте прошлого сезона, когда он только-только приехал в команду. Но со временем Берг превратился в ключевую фигуру. Ещё по итогам прошлого сезона Маркус стал лучшим бомбардиром команды с девятью голами, занял второе место по суммарному xGChain (участие в опасных атаках) после Вандерсона, набрал отличный показатель xG + xA (ожидаемые голы и ожидаемые голевые передачи за 90 минут) 0,72.



В матче с «Уфой» Берг снова был на высоте – 4 удара, три из них из штрафной, удар в перекладину головой, забитый гол. Кроме того, швед хорош в подыгрыше и активно вовлечён в позиционную структуру. Его влияние на командную игру возрастает – и в новом сезоне он может проявить себя даже ярче, несмотря на свои 33 года.

Резюме

Если «Краснодар» избежит травм ключевых футболистов, которые стали основной причиной неудач в прошлом сезоне и во многом не позволили напрямую выйти в Лигу чемпионов, «быки» запросто могут подняться ещё выше. У них есть очень достойный стартовый состав.

Но для того чтобы провести ровный сезон, да ещё и такой насыщенный, как предстоящий, «Краснодару», конечно же, нужны ещё футболисты. Как минимум для глубины обоймы. Проблема в том, что рассматривать приходится россиян или представителей стран ЕАЭС. Легионерские позиции переполнены, почти все иностранцы (Кайо, Вандерсон, Кабелла, Рамирес, Берг, Ольссон, Вильена, травмированный Спайич, плюс должен когда-нибудь вернуться в строй Классон) – на ведущих ролях. Так просто ни с кем не расстанешься. А если и расстанешься, то взаимен нужно приглашать обязательного более сильного игрока.



Поэтому задачи на трансферном рынке у «быков» сложные. Если удастся расширить и дополнить обойму, а также избежать прежних неприятностей, есть шансы провести красивый и ровный сезон. Костяк есть, он очень приличный, а стартовая победа над «Уфой» выглядела действительно круто.



Использованы данные Wyscout.