Для Дзюбы прошлый сезон будто не заканчивался. Забивает в каждом матче!

«Ротор» спустя 16 лет вернулся в РПЛ. В середине 1990-х болельщики восхищались игрой Олега Веретенникова, Владимира Нидергауса и Валерия Есипова, а теперь самая узнаваемая фигура в волгоградской команде находится на скамейке – главный тренер Александр Хацкевич. Новичок Джано Ананидзе, ставший по некоторым данным лидером «Ротора» по зарплате (1,7 млн рублей в месяц), пока не готов играть: грузинскому хавбеку нужны ещё одна-две недели, чтобы набрать форму.
В первом туре соперником «Ротора» стал «Зенит». Конечно, было бы чудом, если бы новичок РПЛ отобрал очки у чемпиона, обладателя Кубка и Суперкубка России, но Волгоград может быть доволен своей командой. «Ротор» дал бой петербуржцам, а исход матча решили индивидуальные ошибки игроков хозяев.
Главные события матча в Волгограде:
— В заявке «Зенита», как и в матче за Суперкубок России с «Локомотивом», отсутствовали трое игроков – Денис Терентьев, Даниил Шамкин и Алексей Сутормин. Накануне Сергей Семак рассказал в интервью, что у пары футболистов команды был выявлен сомнительный результат теста на коронавирус. Потом у одного все результаты оказались отрицательными, у другого положительными, но оба по правилам Роспотребнадзора находятся на карантине.
— Болельщики «Ротора» подготовили к матчу забавный баннер в виде надписи на табло. Они вспомнили игру 1992 года, которую волгоградцы выиграли у «Зенита» со счётом 6:1. Отличная идея!
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— Первые минуты «Ротор», вдохновлённой поддержкой трибун, провёл довольно агрессивно. Схема 5-4-1 не означала, что команда Хацкевича забудет о чужих воротах. Дебютант РПЛ пытался группой игроков встречать чемпиона за центром поля и выбегать в контратаки. Впрочем, после такого резвого старта «Зенит» прижал хозяев и стал забрасывать их штрафную кроссами, зарабатывать стандарты. До середины первого тайма оборона во главе Седриком Гогуа справлялась с зенитовским давлением.
— Гол «Зенита» – следствие грубейшей ошибки Антона Пискунова и блестящей игры в отборе Себестьяна Дриусси. Аргентинец украл мяч у 31-летнего защитника «Ротора», впервые сыгравшего в РПЛ, и быстро принял решение прострелить вдоль ворот. Партнёры Пискунова не успели перестроиться, так что Артём Дзюба забивал в пустые ворота.
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— Удивительно, но у чемпиона это было единственное попадание в створ за весь первый тайм! Хотя «Зенит» продолжал контролировать игру и создавать моменты (удары – 6:9, в створ – 3:1). Один только Малком мог забить как минимум дважды – сперва ушёл от Гогуа, но промахнулся с «чужой» правой ноги, а потом толком не смог попасть по мячу, пробивая через себя.
— В течение 17-18 минут после перерыва казалось, что «Ротору» стало тяжело выдерживать темп. «Зенит» владел полным преимуществом, а волгоградцы с трудом переходили центр поля. Однако в середине второго тайма игра вдруг поменялась. То ли хозяева взорвались, вспомнив, что нужно забивать, то ли гости «заснули», потеряли концентрацию. Команда Хацкевича провела несколько атак, создала два-три опасных момента. Семак отреагировал заменами: вместо Малкома и Сердара Азмуна вышли Юрий Жирков и Эмилиано Ригони.
— После замен «Зенит» опять перевёл игру на чужую половину поля и на 79-й минуте забил. Ригони, получая мяч на фланге, избежал офсайда (задержался Олег Кожемякин) и сделал передачу на Дзюбу, а голкипер Александр Довбня вроде бы отбил удар, но отпустил мяч. Признанный в итоге лучшим игроком матча Дриусси преуспел на добивании.
Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на официальном канале «Матч Премьер» в RuTube.
— Второй тайм «Зенит» выиграл по ударам – 7:5 (в створ – 3:2). В концовке Дзюба мог оформить дубль после кросса неплохо вышедшего на замену Данилы Кругового. Но вместо гола капитан сборной России получил повреждение в столкновении с Гогуа. К счастью, несерьёзное.
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