1:5 превратили в 6:5! Суперкамбэк молодёжки ЦСКА против «Спартака»

Российский футбол вернулся ошеломительно – ни дня без скандала. Казарцев, Широков, Иванов. Заговоры, полиграф, побои – ленты новостей спортивных изданий напоминают криминальную хронику. Отрадно, что росфутбол окончательно не утратил способности удивлять приятно. Невероятный сюжет подарило молодёжное дерби ЦСКА и «Спартака». Плевать, что игра была только контрольной – страсти на поле кипели самые настоящие! У красно-синих с красно-белыми не бывает иначе – даже по детям. И при этом морды никто никому не бил.

ЦСКА отыгрался с 1:5 и победил «Спартак» в товарищеском матче молодёжных команд

В очередном «товарняке» — а официальные игры дублёров возобновятся в конце августа – юные «армейцы» совершили не просто камбэк, а суперкамбэк – с 1:5 на 6:5! Молодцы же пацаны, а? Проигравшие, кстати, тоже – без их пятёрки мячей зажигательного представления не получилось бы.

ЦСКА (мол.) — «Спартак» (мол.) — 6:5



Голы: Сунгатуллин, 9 (0:1). Вит. Шитов, 23 (0:2). Моргунов, 27 (0:3). Яковлев, 29 (1:3). Вл. Шитов, 35 (1:4). Мельников, 36 (1:5). Аванесян, 37 (2:5). Ушаков, 42 (3:5). Ушаков, 55 (4:5). Пряхин, 60 (5:5). Ушаков, 64 (6:5).



ЦСКА: Шайхутдинов (Цветков, 46), Кочетков (Каптилович, 46), Лукин (Пилипенко, 46), Першин (Савинов, 46), Пряхин, Аванесян, Дауров, Крачковский, Багринцев (Лобанов, 77), Яковлев, Ушаков.



«Спартак»: Марков (Волков, 46), Генчу, Толстопятов (Безсчастнюк, 46), Моргунов (Татарников, 46), Шайхтдинов (Саумов, 46), Сунгатуллин (Туманян, 46), Ловченков (Репях, 32, Пилипенко, 64), Шильцов (Кутателадзе, 46), Мельников (Лошков, 46), Вит. Шитов (Муталиев, 46), Вл. Шитов (Голятов, 46).

Гости «Октября» очень бойко взялись за дело и за первые полчаса загрузили три мяча в ворота «армейского» кипера Шайхутдинова. На гол Яковлева они ответили собственным дублем в течение полутора минут. На 36-й минуте табло клубного мини-стадиона ЦСКА высвечивало жуткие для красно-синих цифры – 1:5.



Впрочем, продержались они недолго. Ещё до перерыва хозяева начали интенсивно сокращать разницу в счёте. Аванесян поразил цель плотным низовым ударом из-за штрафной. Следующий подход к штрафной спартаковцев – ещё один гол, теперь авторства Ушакова.



На последнем остановлюсь чуть подробнее – как на главном герое дня. Егору 17 лет. Нападающий/вингер. Правша. В ЦСКА перешёл из «Торпедо». Рыночная стоимость – 100 тыс. евро согласно Transfermarkt. В трёх турах молодёжного первенства до пандемии забил два мяча. Регулярно привлекается в юношескую сборную U18 Дмитрия Хомухи.



После перерыва Ушаков поучаствовал во всех трёх результативных комбинациях «армейцев» — дважды забил самостоятельно и раз ассистировал партнёру Пряхину. Победный гол десятки ЦСКА получился красивым, «породистым». Удрав чуть ли не с центра поля от защитника «Спартака», он установил окончательный счёт в матче — 6:5.



О том, что осталось за кадром трансляции на YouTube, рассказал главный тренер «армейской» молодёжки.



— Такой ненормальный счёт – сейчас разлетится по Интернету, — смеётся Андрей Аксёнов и тут же включает серьёзный тон. — Мы много игроков взяли из школы. Совсем молодые ребята влились в команду. Это хороший материал, но им пока по возрасту тяжеловато соперничать со старшими футболистами. Этим и объясняются определённые проблемы в обороне. Думаю, в ближайшее время мы их решим. Но то, что ребята показали сумасшедший характер, — это огромный плюс.

— В таких случаях принято спрашивать, что за волшебные слова сказали команде в перерыве?

— Когда игра не идёт, что-то не получается, на первый план выходит характер. Ни в коем случае нельзя быть мальчиками для биться. Нужно показывать зубы. Мы им напомнили последнюю игру в Краснодаре, где, проигрывая 0:2, победили – 3:2. Постарались убедить, что ещё не всё потеряно. Перестроили всю линию обороны и добились желаемого результата и качества игры.



— Отрекомендуйте нам Егора Ушакова.

— Мальчишка с очень хорошим потенциалом. Вызывается в сборную своего возраста. Мы тоже на него очень рассчитываем.



— «Спартак» для вас – сильнейший раздражитель вне зависимости от статуса встречи?

— Я всегда говорю своим игроками и сегодня сказал: «Ребята, контрольная игра, не контрольная – не имеет значения. Нас показывают на клубном канале, нас смотрят болельщики, а «Спартак» — это всегда «Спартак». Дополнительных слов о настрое не нужно было говорить. Все всё прекрасно понимали. Такие волевые победы особенно ценны для становления молодых футболистов. Через них приходит и укрепляется уверенность в своих силах.



— Коллега Гончаренко ещё не поздравил с камбэком?

— У Виктора Михайловича сейчас своей работы много, но думаю, что при встрече мы обязательно обсудим этот матч.