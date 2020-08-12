Разбираем судейство тура с арбитром Игорем Федотовым. Оказывается, были матчи, в которых вопросов к судьям нет!

Ещё и Дзюба забил не по правилам! От судей пострадали не только «Спартак» и «Рубин»

Первый тур РПЛ большинство болельщиков запомнило не из-за футбола и неожиданных результатов, а из-за судейских ошибок. Некоторые из них привели к грандиозным скандалам – «Спартак» устами Леонида Федуна даже угрожал сняться с чемпионата из-за ошибок в матче с «Сочи». Слуцкий был удалён в игре с «Сочи», а на пресс-конференции призвал пожизненно дисквалифицировать главного арбитра матча «Рубин» – «Локомотив» Сергея Иванова. А в Волгограде вопросы вызвал первый мяч, забитый «Зенитом». Дошло даже до того, что оправдывать свои решения арбитрам, работавшим на игре «Спартака», пришлось в прямом эфире на телевидении. Кстати, РФС уже признал назначение второго пенальти в ворота красно-белых ошибочным. Вместе с арбитром Игорем Федотовым, продолжающим развивать свой YouTube-канал, разбираем судейство во всех матчах прошедшего тура.

Что грозит судье Казарцеву за «подвиги» на «Спартаке»? Нашли похожие случаи в прошлом Глава из истории российского футбола.

Слово Федотову.

«Химки» – ЦСКА — 0:2

– Безбородов отлично отработал игру, претензий к нему нет.



«Тамбов» – «Ростов» — 0:1

– Васильев неправильно показал жёлтую Тетрашвили на 38-й минуте. Игрок «Тамбова» бежал за мячом, скорость большая, видно, что по инерции он выбил мяч на трибуну. Васильев не хотел показывать ему жёлтую, но кто-то подсказал. А на 88-й минуте этому же игроку жёлтую, наоборот, не показали. Там был прыжок в ноги Норманну, это вторая жёлтая и удаление. Но Васильев просто поговорил с Тетрашвили, которого тут же успели заменить. Это ошибка.



«Уфа» – «Краснодар» — 0:3

– На 78-й минуте был удар по воротам хозяев, игрок «Уфы» стелился под мяч, поднял правую руку. По моему мнению, там происходит контакт мяча и его руки. Карасёв, видя это, назначил угловой, но через 10 секунд он отменил решение и назначил удар от ворот. Кто ему это подсказал – я не знаю.

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«Арсенал» – «Ахмат» — 0:0

– Хорошая работа Левникова. На 88-й минуте мяч попал в руку Семёнову, но рикошетом от коленки. Рука у защитника была в естественном положении, он всячески пытался её убрать. Решение продолжить игру правильное.



«Урал» – «Динамо» — 0:2

– На матче работал Мешков. Хороший момент был на 14-й минуте: шла подача в штрафную «Урала», игрок хозяев пытался сыграть в мяч головой, но мяч попал в выставленную в борьбе руку. Важно – мяч от головы попал в рукав, по новой трактовке это значит, что нужно продолжить игру. Даже если бы он не играл головой, а мяч просто упал сверху в это место – это не 11-метровый удар.



«Спартак» – «Сочи» — 2:2

– Почему смотрели VAR после гола Соболева? Мы снова возвращаемся к моменту с отменённым голом Соболева «Тамбову», хотя отменять его там не стоило. В игре «Барселона» — «Наполи» первый гол был забит, потом толчок, гол засчитали. Здесь он тоже ручки чуть положил. Слава богу, что засчитали.

«Вася! Больше времени не будет». Что значат слова судьи перед пенальти в ворота «Спартака» Арбитр Игорь Федотов объясняет эту двусмысленную фразу и другие нюансы переговоров между судьями.

Что касается жёлтой Соболеву за снятую майку, то у меня вопрос – каким нужно быть идиотом, чтобы показать Соболеву жёлтую карточку за снятую футболку? Все всё знали: у Соболева случилась трагедия в семье. А ты, дебил, просто подойди, посочувствуй человеку и попроси надеть майку! Судьи сейчас начинают бороться: кому какое назначение дадут, кто в каком рейтинге окажется. А чисто человеческого у них ничего не осталось. У Казарцева нет ничего святого. Я этого никогда не пойму. Фиг с ним, с пенальти, но жёлтая карточка за такое— это за гранью. Человек стоит и плачет. Надо же иметь сочувствие. Не по книжке тут надо решение принимать. Есть правило 18, где надо принимать какие-то решения вопреки правилам.

Дальше – про первый пенальти в ворота хозяев. Я не могу объяснить, за что его назначили. Казарцев сразу назначил одиннадцатиметровый, но почему VAR не увидел в этом очевидную ошибку? В ворота «Спартака» не стоило назначать пенальти. Игрок «Спартака» шёл к мячу, а игрок «Сочи» бил по ноге футболисту «Спартака». Упади игрок «Спартака» — это фол в другую сторону. Конечно, это не 11-метровый. Кто первый на мяче? Не надо здесь ничего выдумывать. Короткое игровое расстояние от ног. Если бы игрок «Сочи» шёл в мяч, а игрок «Спартака» сбоку ему попадал в ногу — вопросов нет. А здесь Маслов идёт к мячу и ставит ногу. Это катастрофа.

«Сразу мне ёкнуло!» О чём говорили судьи, назначая второй пенальти в ворота «Спартака» Арбитр Казарцев объяснился, но не признал свою ошибку.

Теперь о главном моменте на 89-й минуте. На VAR сидел Алексей Еськов, человек, который играл в футбол. Он мой товарищ, но как можно увидеть здесь пенальти? Судьи пробили очередное дно, дальше падать некуда. Им могло показаться, что Жиго грубо сыграл уже после удара игрока «Сочи». Но это же просто смешно, мне даже комментировать это смешно! Вы видели, чтобы Казарцев хоть раз ходил к телевизору? А в протоколе есть такая рекомендация, чтобы добавить себе авторитета у команд, чтобы лишний раз убедиться в правильности решения. Но этого не происходит и не происходит именно со «Спартаком». Есть ли против него заговор? Я больше не буду отвечать на этот вопрос.



«Ротор» – «Зенит» — 0:2

– В момент атаки «Зенита» сначала шла подача на Дзюбу. Он находился в офсайде, но вступил в единоборство с 28-м номером. Гол Дзюбы «Ротору» забит не по правилам, его следовало отменить, такое нельзя засчитывать! На повторе прекрасно видно положение «вне игры» – у Дзюбы торчит колено и плечо, так что мяч «Зенита» засчитывать было нельзя. Почему не вмешался VAR? Там, видимо, Смешарики сидят: Лосяш – Турбин, Бараш.

Для Дзюбы прошлый сезон будто не заканчивался. Забивает в каждом матче! «Ротор» вернулся в РПЛ поражением от «Зенита».

В остальном же Матюнин работал хорошо. Момент с офсайдом не его ошибка, а ассистента и VAR.



«Рубин» – «Локомотив» — 0:2

– На 25-й минуте следовало назначить 11-метровый удар в ворота «Локомотива». Игрок «Рубина» выходил один на один, а Гильерме его сбил. И должна быть жёлтая карточка вратарю – он всё-таки тянулся к мячу, поэтому это не красная карточка. Где был VAR? Пусть это Калошин объясняет.

«Я видел слёзы на глазах Слуцкого. Зато его уже позвали на КДК». Судьи разозлили «Рубин» Гендиректор казанского клуба Рустем Сайманов — о наболевшем, возможной отставке Калошина и страхе Кашшаи потерять работу.

В судействе, если что-то такое происходит, надо быть готовым, что что-то прилетит в ответ. Вот гол Баринова тут же и прилетел, а потом ещё и удаление Слуцкого. Теперь головы Иванова и Калошина полетят – Калошин не объяснит, что это не явно и не очевидно. Вопрос для VAR мог быть один – играл ли Гильерме в мяч, а он в него не играл. Что они смотрели вместо этого, я не знаю.



Что касается удаления Слуцкого, то, скорее всего, когда команды уходили на перерыв, Слуцкий что-то сказал Иванову. Наверняка с матом и с оскорблениями. Но карточку в подтрибунном помещении показывать по правилам нельзя – это нужно делать на поле. Думаю, Иванов пообещал Слуцкому, что его удалит. Так что при выходе на второй тайм Иванов стоял с красной карточкой в руках. По манере он всё сделал правильно – послушал Слуцкого, они друг другу что-то пытались объяснить, а потом – красная за то, что было в перерыве.



А фол на Смолове – чистая красная, там лишение явной возможности забить гол.

«Ты и так убил команду, зачем делать из нас идиотов!» Слуцкий мощно наехал на судей и РФС После игры с «Локо» он обвинил РФС в «рейдерских захватах денег», поддержал «Спартак» и призвал пожизненно отстранить арбитра Иванова.

Общие ощущения по туру обычные – полный мрак. А на лучшее рассчитывать не приходится.