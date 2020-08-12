У Черышева может смениться босс. Фаны “Валенсии” готовят акцию протеста

Этим летом испанская «Валенсия» устроила распродажу, расставшись со своими лидерами в лице Феррана Торреса, Дани Парехо и Франсиса Коклена. Клуб из одноимённого города также решил не продлевать контракт с защитником Эсекьелем Гараем. Болельщики «Валенсии» недовольны массовой потерей лидеров и считают, что футболисты были проданы слишком дёшево. Они обрушились с критикой на президента клуба Питера Лима и собираются организовать акцию протеста у «Местальи».

Почему «Валенсия» избавилась от главных игроков клуба?

На прошлой неделе испанцы продали в «Манчестер Сити» вингера Феррана Торреса за 27 млн евро, а накануне расстались с Франсисом Кокленом и капитаном Дани Парехо, которые стали футболистами «Вильярреала». Француз перешёл к прямому конкуренту за 8 млн евро, а вот сумма трансфера аргентинского полузащитника до сих пор неизвестна. По информации AS, «жёлтая субмарина» заплатила за обоих игроков менее 20 млн евро.

«Валенсия» объясняет продажу своих лидеров тем, что клубу нужно разгрузить зарплатную ведомость и сократить расходы на персонал. Однако болельщики клуба убеждены, что футболистов можно было продать намного выгоднее. Например, по информации AS, «Валенсия» запросила у «Вильярреала» за Парехо 10 млн евро, хотя Transfermarkt оценивает 31-летнего аргентинского полузащитника в два раза дороже. Теперь группа болельщиков Salvem Nostre Valencia (“Давайте спасем нашу Валенсию”. – Прим. «Чемпионата») призывает к протесту у «Местальи» после ухода двух ведущих игроков.

Критика в адрес президента со стороны бывшего игрока и вице-мэра города

На самом деле сингапурский предприниматель и президент клуба Питер Лим находится под давлением с тех пор, как уволил главного тренера Марселино в сентябре прошлого года. И это несмотря на то, что испанец вместе с «Валенсией» выиграл Кубок страны и два года подряд занимал с клубом четвёртое место в Примере. Продажа талантливого вингера Феррана Торреса в «Манчестер Сити» всего за 27 млн евро также возмутила фанатов.

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С критикой в адрес руководства клуба обрушился бывший вратарь «Валенсии» и сборной Испании Сантьяго Каньисарес, который не понимает, почему «летучие мыши» продали Коклена и Парехо. Испанец также уделил внимание назначению Хавьера Грасии на пост главного тренера «Валенсии».



«Грасия ещё не приступил к тренировкам, но основное внимание уделяется именно ему. А что вы подумаете о продаже двух лучших полузащитников??? Я категорически против их ухода», — написал знаменитый голкипер в “Твиттере”.

Владелец «Валенсии» также получил порцию критики от вице-мэра города за то, что не смог профинансировать строительство недостроенного стадиона клуба «Ноу Месталья». Работа на новом месте началась в 2007 году, но была остановлена через два года из-за экономического кризиса в Испании и с тех пор не возобновлялась.



В июле дочь Лима, Ким, попыталась ответить болельщикам «Валенсии» на их критику в адрес отца. Девушка написала пост в “инстаграме”, который позже удалила.



«Некоторые фанаты «Валенсии» ругают и проклинают мою семью и меня. Неужели они не понимают? Клуб наш, и мы можем делать с ним всё, что захотим… Никто нам не имеет права возражать», — ответила Ким Лим.



В прошлом месяце в испанской прессе появились слухи о том, что Питер Лим хочет продать «Валенсию». По информации Radio Taronja, Лим поручил агенту Хорхе Мендесу найти подходящего покупателя. Сообщается, что к компании Лима Meriton Holdings уже обратились трое потенциальных покупателей. Их имена не разглашаются, но есть информация, что первый претендент — легенда «Валенсии», второй — бывший главный тренер клуба, а третий — его бывший президент. Видимо, продажа «Валенсии» заинтересованному лицу станет самым правильным шагом Питера Лима в сложившейся ситуации с болельщиками.