«Старики» держат марку! Рейтинг вратарей 1-го тура РПЛ

Поздравляю всех с началом нового сезона. К сожалению, этот праздник был омрачен чередой судейских скандалов. Такие вещи российский футбол не красят — видны существенные ошибки судейского департамента. Поэтому после первого тура РПЛ все обсуждают не красивые голы и яркие победы, а непрофессионализм и даже, может быть, предвзятость арбитров.



С точки зрения игры вратарей стартовый тур не получился ярким, ключевых спасений было мало. Наверное, так произошло еще и потому, что не все команды готовы на 100% и не создавали большое количество голевых моментов. Пятерку в этот раз было составлять очень тяжело: по итогам тура явно выделилась тройка лучших, а четвертое и пятое места мы «натянули», чтобы вписаться в правила нашего рейтинга.

У кого-то может возникнуть вопрос, почему в этом туре в рейтинг не вошел Маринато Гильерме. Всё просто: в эпизоде на 25-й минуте, после которого разгорелся очередной судейский скандал, арбитр должен был ставить пенальти. Вратарь ошибся позиционно, а потом, пытаясь исправить это, бросился в ноги Ивану Игнатьеву. Мяча он при этом вообще не касался. Да и в целом в действиях Гильерме в Казани, как и до этого в Суперкубке, чувствовалась некоторая нервозность. Мы всё-таки ждем от вратарей сборной более классной и надежной игры.

Выдам Матвею аванс и поставлю его на 5-е место. «Краснодар» добился уверенной победы над «Уфой» на выезде, вратарь отыграл на ноль. Да, моментов у его ворот почти не возникало, но даже по телевизионной картинке видно: Сафонов был спокоен, уверен в себе и действовал грамотно. Вратарь «Краснодара» набирается класса и мастерства, в его возрасте это важно.

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Хоть «Тамбов» и проиграл, Рыжиков пропустил только один мяч, причём от «Ростова», футболисты которого набрали форму еще в концовке прошлого сезона. В свои почти 40 лет Сергей прекрасно справлялся с моментами, которые у его ворот возникали в большом количестве. Особенно отмечу эстетичный сейв на 36-минуте: Норманн бил с дальней дистанции, а Рыжиков прыгнул, вытянувшись в струнку, и вытащил мяч из угла. Повторюсь, в этом возрасте за такими ударами сложно успевать.

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Миша тоже в хорошей форме: выезд в Волгоград, а также матчи в концовке прошлого сезона и игра за Суперкубок это доказывают. Против «Ротора» действовал четко и надежно. Отмечу непростой эпизод на 36-й минуте, который болельщикам мог показаться легким. Мяч достаточно неожиданно отскочил к Муллину от Ракицкого, поэтому Кержакову нужно было быстро занять правильную позицию, чтобы среагировать на удар. Миша успел все сделать правильно, сложился и отбил выстрел в дальний угол.

Казалось, что выездная победа над «Уралом» далась динамовцам легко, но тем не менее хозяева поддавливали соперника и при ничейном счете имели хороший момент. На 31-й минуте Панюков пробил головой после навеса Калинина, но Шунин занял правильную позицию, успел среагировать и выручил свою команду.



К вратарям сборной России мы всегда предъявляем повышенные требования — статус обязывает их действовать максимально уверенно в каждом эпизоде. После прострела Бикфалви на 63-й минуте Антон выбил мяч перед собой — и мог бы случиться гол. Если вратарь выбивает мяч, то должен делать это не на ногу сопернику.

1. Игорь Акинфеев, ЦСКА

Победитель нашего рейтинга в прошлом сезоне уверенно подтвердил свой статус и в первом туре нового чемпионата. Кто-то может сказать, что ЦСКА встречался с аутсайдером. Но «Химки» и при счете 1:0, и при 2:0 создавали у ворот Акинфеева отличные моменты. Игорь же сыграл на ноль, сделав ключевое спасение на 88-й минуте.



После удара Дядюна мяч отскочил в ногу защитника, но Акинфеева рикошет не смутил — его уровень, опыт и реакция позволили сделать сейв. Он уже начинал движение в другую сторону, но в последний момент успел переложиться и вытащить из нижнего угла. Мячи, летящие после рикошетов, всегда очень сложные — часто в таких моментах вратари пропускают, но не Акинфеев.

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