Символическая сборная 1-го тура РПЛ. Версия Валерия Газзаева

Бывший тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев составил свой вариант символической сборной из главных героев 1-го тура чемпионата РПЛ сезона-2020/2021.
Вратарь
Антон Шунин, «Динамо»
Шунин в гостевом матче с «Уралом» совершил несколько важных спасений и помог своей команде одержать стартовую победу. Капитанская игра Антона.
Защита
Дмитрий Живоглядов, «Локомотив»
Понравилось, как выглядел Живоглядов в матче против «Рубина». Обострял впереди, был надёжен сзади. Отлично сыграл и дал понять, что у Игнатьева серьёзная конкуренция за место в основе.
Ведран Чорлука, «Локомотив»
Чорлука с «Рубином» тоже был хорош. Верховая борьба, единоборства, позиционная игра – всё на высоком уровне.
Кайо, «Краснодар»
«Краснодар» без особых проблем разобрался с «Уфой», но защитника команды Кайо всё равно нужно отметить. Он сыграл очень надёжно, не делал лишнего и был очень стабилен.
Георгий Щенников, ЦСКА
На позицию левого защитника поставлю Щенникова. Да, «Химки» не самый сильный соперник, но Георгий действовал в этом матче очень грамотно. Напрягал игроков «Химок» в атаке, а в защите несколько раз прервал потенциально неприятные атаки.
Полузащита
Дмитрий Баринов, «Локомотив»
Баринов – опора «Локомотива». В Казани он уже привычно выжег весь центр, а к хорошей игре на своей позиции добавил очень важный и красивый гол.
Павел Мамаев, «Ростов»
Мамаев принёс команде победу в первом туре, забив очень важный мяч. В целом он здорово себя проявляет в «Ростове» и является одним из лидеров.
Реми Кабелла, «Краснодар»
Главный творец победы против «Уфы» — Кабелла. Он оформил дубль, забив красивые мячи. Реми – очень классный игрок для нашего чемпионата, в первом туре показал себя во всей красе.
Нападение
Клинтон Н'Жье, «Динамо»
Нападающий «Динамо» здорово выглядел в Екатеринбурге.
Александр Соболев, «Спартак»
Соболев забил классный гол и выглядел лидером атаки «Спартака». Отвлекал на себя защитников, выиграл много верховой борьбы. Хороший матч нападающего.
Дмитрий Рыбчинский, «Локомотив»
Рыбчинский очень удивил. Он отлично сыграл в Казани. На его счету два голевых паса и очень качественная игра в целом.
Лучший тренер
Кирилл Новиков, «Динамо»
Мне кажется, Новиков был лучшим в этом туре. Первая победа очень важна для «Динамо». К тому же команда показала хороший футбол.
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