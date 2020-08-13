Символическая сборная 1-го тура РПЛ. Версия Валерия Газзаева

Бывший тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев составил свой вариант символической сборной из главных героев 1-го тура чемпионата РПЛ сезона-2020/2021.

Вратарь

Антон Шунин, «Динамо»

Шунин в гостевом матче с «Уралом» совершил несколько важных спасений и помог своей команде одержать стартовую победу. Капитанская игра Антона.

Защита

Дмитрий Живоглядов, «Локомотив»

Понравилось, как выглядел Живоглядов в матче против «Рубина». Обострял впереди, был надёжен сзади. Отлично сыграл и дал понять, что у Игнатьева серьёзная конкуренция за место в основе.

«Я видел слёзы на глазах Слуцкого. Зато его уже позвали на КДК». Судьи разозлили «Рубин» Гендиректор казанского клуба Рустем Сайманов — о наболевшем, возможной отставке Калошина и страхе Кашшаи потерять работу.

Ведран Чорлука, «Локомотив»

Чорлука с «Рубином» тоже был хорош. Верховая борьба, единоборства, позиционная игра – всё на высоком уровне.

Кайо, «Краснодар»

«Краснодар» без особых проблем разобрался с «Уфой», но защитника команды Кайо всё равно нужно отметить. Он сыграл очень надёжно, не делал лишнего и был очень стабилен.

Георгий Щенников, ЦСКА

На позицию левого защитника поставлю Щенникова. Да, «Химки» не самый сильный соперник, но Георгий действовал в этом матче очень грамотно. Напрягал игроков «Химок» в атаке, а в защите несколько раз прервал потенциально неприятные атаки.

Полузащита

Дмитрий Баринов, «Локомотив»

Баринов – опора «Локомотива». В Казани он уже привычно выжег весь центр, а к хорошей игре на своей позиции добавил очень важный и красивый гол.

Павел Мамаев, «Ростов»

Мамаев принёс команде победу в первом туре, забив очень важный мяч. В целом он здорово себя проявляет в «Ростове» и является одним из лидеров.

Реми Кабелла, «Краснодар»

Главный творец победы против «Уфы» — Кабелла. Он оформил дубль, забив красивые мячи. Реми – очень классный игрок для нашего чемпионата, в первом туре показал себя во всей красе.

«Краснодар» ударно стартовал. 3 причины надеяться на прогресс «быков» в новом сезоне 3:0 на выезде над «Уфой» — это очень круто.

Нападение

Клинтон Н'Жье, «Динамо»

Нападающий «Динамо» здорово выглядел в Екатеринбурге.

Александр Соболев, «Спартак»

Соболев забил классный гол и выглядел лидером атаки «Спартака». Отвлекал на себя защитников, выиграл много верховой борьбы. Хороший матч нападающего.

«Вася! Больше времени не будет». Что значат слова судьи перед пенальти в ворота «Спартака» Арбитр Игорь Федотов объясняет эту двусмысленную фразу и другие нюансы переговоров между судьями.

Дмитрий Рыбчинский, «Локомотив»

Рыбчинский очень удивил. Он отлично сыграл в Казани. На его счету два голевых паса и очень качественная игра в целом.

Лучший тренер

Кирилл Новиков, «Динамо»

Мне кажется, Новиков был лучшим в этом туре. Первая победа очень важна для «Динамо». К тому же команда показала хороший футбол.