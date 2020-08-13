Если столько претензий к судьям, пусть уже VAR будет главным и отвечает за всё. Выход?

Перефразируя бородатую шутку: «Вы не любите VAR? Вы просто не умеете с ним работать».
Наивно было предполагать, что с введением в футболе системы видеоповторов исчезнут ошибки. Всё равно за монитором сидит живой человек, который любую ситуацию видит по-своему, своими глазами. Другое дело, что в мире с этим как-то поспокойнее — никто не собирается сниматься с чемпионатов. А у нас, такое ощущение, с каждой неделей становится только хуже. И чем закончится — непонятно.
Что ни тур, то скандалище. Как сериал наподобие «Игры престолов», где в каждой серии кого-то убивают. Так же и в РПЛ — каждый тур кого-то мочат. А бывает, как на Красной свадьбе, что и скопом.
Кажется, что эта возможность — обратиться к VAR – нашим судьям пошла только во вред. Все как-то расслабились и разучились принимать самостоятельные, а главное правильные решения.
И общая ответственность стала общей безответственностью. Кто всё-таки главный – судья на поле или у монитора? Кем принимается окончательный вердикт? Что можно VAR, а что нельзя? Голова кругом.
Вот после «Спартак» — «Сочи» уже и судьи выступили, и расшифровку переговоров дали, и Кашшаи с Колошиным взяли слово, а всё равно мало понятного. Пенальти, но не совсем. Можно давать, а можно не давать. Как так-то?
Хотелось бы более конкретных и доходчивых правил работы судей в новых условиях. Людям, то есть нам всем, нужно объяснять нюансы, а где-то даже разжёвывать — терпеливо, подробно и доходчиво. Мы же только запутываемся в клубке бесконечных вопросов. Почему это работает именно так? Почему так много сложностей? Кто всё это придумал?
Когда судьи сами смотрят эпизод, а когда доверяют варовцам? Почему фол в центре поля нельзя смотреть, а можно только в штрафной? Почему VAR не может вмешиваться и отменять пенальти? Почему?!
Предлагаю революционный выход — пусть уже всё и везде решает VAR. Раз ввели в футболе видео — перешагнули этот Рубикон — так зачем теперь какие-то ограничения? Канонического футбола больше нет и не будет – этот ящик Пандоры уже открыт. Сказали «а» — надо идти до конца. Не получится одновременно и ноу-хау внедрять, и стоять на страже правил XIX века.
Пусть видеоарбитр будет главным и отвечает за ВСЕ спорные моменты. Да, он тоже может ошибиться. Но у него хотя бы будет вся полнота власти за принятие решений, а не так, как сейчас – это могу, это не могу, тут смотрю, тут нельзя, здесь молчу, здесь только консультирую.
Если видео уже рулит, так давайте оно будет рулить от и до. А не так, что мы дадим человеку в поле плёночку посмотреть да в наушник повздыхаем для солидарности. Но и только. А решать ему!
Видео в футболе как бы есть, но решает как бы не оно. И зачем тогда всё это затевалось?
Сам посмотрел видео – сам принял решение (а не как Вилков, который, по словам Юрана, «на VAR дал указание Москалёву назначить пенальти в ворота «Химок» в финале Кубка»). Уйдут лишние переговоры и перекладывание ответственности.
Вы можете спросить – зачем тогда судья в поле? А как без него? Кто-то же должен следить за игрой, блюсти порядок, показывать карточки, в свисток свистеть. Это будет та же работа – только главный VAR.
Вы можете спросить – станет ли лучше? Не знаю. Но может стать понятнее. Недовольные будут всегда – это игра. Не должно быть без вины виноватых.
И не случится такой ситуации, как с Казарцевым, которому сейчас грозит пожизненная дисквалификация. Да, человек ошибся. Грубо. Но разве доказано, что он сделал это предвзято? В футболе ошибаются все. Но разве тренеров за неправильно выбранный состав лишают права на профессию? Или вратарей за неотбитый мяч, а форвардов за незабитый? А тут сразу – волчий билет. Не перебор ли?
За всё будет отвечать видео. К этому всё равно идёт. Да, есть серьёзный риск — власть искусственного разума в итоге может привести к восстанию машин, как предупреждали нас «Терминатор» и «Матрица». Но уж меняться так меняться. По меньшей мере прямо сейчас дорабатывать и улучшать взаимодействие в новоиспеченной судейской бригаде: VAR – арбитр в поле.
И с работой судей, которая продолжает оставаться таинством за семью печатями, нужно что-то делать. Кайперс не может обсуждать действия Иванова. Почему? Кто это придумал? Обсуждать нельзя, общаться нельзя. Судьи — каста неприкосновенных, живущая и работающая под грифом «совершенно секретно». В эпоху всеоткрытости, по-моему, явный архаизм. От этой недоговорённости одни проблемы и лишнее напряжение.
А тут ещё Кашшаи — яркий представитель именно такого отношения к роли судей в футбольной жизни. Ничего лишнего в ответах, обтекаемые формулировки, профессиональная закрытость. Но это уже не работает. И думаю, что венгр с таким подходом проработает у нас недолго.
Хочется, как в Голландии, про которую рассказывал Слуцкий: «Перерыв, я спокойно подхожу к арбитру, он вот с такой улыбкой мне рассказывает, почему в этом эпизоде было принято то или иное решение. После игры он просит зайти в судейскую и подробно по каждому эпизоду рассказывает, что и как».
Представить у нас такое – как поверить в то, что все проблемы решает полиграф.
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