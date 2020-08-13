«Неймар — £ 198 млн, Мбаппе — 189. Шупо-Мотинг — бесценный!» Неожиданный герой дня в ЛЧ

Его вообще вчера не должно было быть на поле.

«ПСЖ» выдал невероятную концовку в матче с «Аталантой»: в добавленное время парижская команда забила два гола и впервые с сезона-1994/1995 вышла в полуфинал. От мяча, который забил защитник Маркиньос с паса Неймара, до победного удара Эрика-Максима Шупо-Мотинга прошло всего 149 секунд.

ЛЧ, мы тебя ждали! «ПСЖ» устроил ремейк легендарного финала «МЮ» — «Бавария»! Был в шаге от вылета, но перевернул всё в самой концовке.

А между тем камерунец вообще не должен был играть в финальном турнире Лиги чемпионов: в конце июня у него заканчивался контракт, и клуб не намеревался продлевать соглашение. Но нападающий Эдинсон Кавани не захотел подписывать соглашение на два месяца, поэтому «ПСЖ» предложил Шупо-Мотинга остаться до конца августа. И не зря: против «Аталанты» полузащитник вышел на 79-й минуте, поучаствовал в первом голе и сотворил историю, забив на третьей добавленной. В конце месяца он всё же уйдёт, но такой финал не самой насыщенной истории с «ПСЖ» он вряд ли забудет.



– Мы до последнего момента показывали, что верим в себя, – сказал Шупо-Мотинг после матча. – Я говорил себе: «Нельзя проиграть и вернуться домой ни с чем». И вот, пожалуйста, написал свою страничку в истории клуба.



Игроком матча стал Неймар, но бразилец отдал свою награду Шупо-Мотингу.

Пришёл в «ПСЖ» бесплатно из вылетевшего «Сток Сити». За него вообще никогда не платили

«ПСЖ» полузащитник достался бесплатно, впрочем, как и всем клубам в карьере камерунца. Лишь однажды за него заплатили: в 2009 году «Гамбургу» досталось 50 тыс. евро от «Нюрберга» за аренду. В 2011-м был шанс, что гамбургский клуб сможет выручить ещё пару миллионов евро за продажу Шупо-Мотинга в «Кёльн», но переход сорвался по совершенно нелепой причине: в клубном офисе завис факс, из-за чего документы в Футбольный союз Германии пришли лишь через 13 минут после того, как закрылось трансферное окно.

В 2015 году ходили слухи, что камерунец может перейти в «Спартак», но дальше интереса дело не пошло, и полузащитник остался в «Шальке». По истечении контракта он на правах свободного агента перешёл в «Сток Сити», где задержался всего на год, хотя соглашение было рассчитано до 2020 года. Команда вылетела в Чемпионшип, а Шупо-Мотинг – в сторону Парижа, хотя его этап в Англии сложно назвать впечатляющим: 28 матчей, 4 мяча.



– Мы несколько недель искали сменщика Кавани, – говорил главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель AFP. – Теперь такой человек появился. Это игрок топ-класса. Он может сразу после выхода на замену приносить пользу команде. Шупо-Мотинг может сменить Кавани. Мы искали игрока, который был бы силён в верховой игре, потому что сейчас в этом плане у нас выделяется только Кавани.



Статистика камерунца в «ПСЖ» ничем особенным не отличается: в прошлом сезоне он вышел в 31 матче (22 в Лиге 1, 4 – в ЛЧ, 4 – в Кубке Франции и 1 – в кубке Лиги) и забил три гола, в этом на его счету 18 игр и 6 мячей. В большинстве случаев Шупо-Мотинг выходил на замену:



– Он находится в «ПСЖ» не для того, чтобы каждый матч выходить в стартовом составе, но ему приходится из-за большого количества травм других наших футболистов, – говорил в прошлом году Тухель. – Это совсем не его роль. Эрик отлично выходит на замену.

Гол Пашалича уникален. Но в полуфинал вышла лучшая команда «Аталанта» прекрасна, а «ПСЖ» сильнее. Всё честно.

Год назад Шупо-Мотинга казнила вся Франция: он вынес мяч из чужих ворот, и «ПСЖ» не стал досрочно чемпионом

В 31-м туре «ПСЖ» мог досрочно стать чемпионом – для этого нужно было обыграть дома «Страсбург». Но не получилось: при счёте 1:1 Шупо-Мотинг остановил летевший в ворота мяч нерабочей левой ногой, а правой добить не смог – промахнулся. «ПСЖ» в итоге сыграл 2:2, а болельщики просто уничтожили камерунца в соцсетях: называли его тупым, «Шупо-Ничто» и вообще безжалостно высмеивали.



После матча он извинился, но вряд ли кому-то стало от этого легче.



– Это настоящий позор для меня. Я думал, что мяч залетит в ворота после удара Нкунку самостоятельно. Я прошу прощения за это, но мы должны продолжать играть с высоко поднятой головой.

«Игрок «ПСЖ» совершил промах века». Он просто вынес мяч из ворот Зачем он это сделал?

Издёвки продолжились и после его выхода против «Аталанты»: болельщики просто не понимали, как это возможно в ситуации, когда «ПСЖ» просто необходимо забивать.



«ПСЖ» нужен гол. «ПСЖ» выпускает Шупо-Мотинга. *я сдаюсь*»

«А представьте, что Шупо-Мотинг забьёт победный…»

«Потратить миллиард, а потом надеяться, что Шупо-Мотинг выведет их в четвертьфинал, лол»

«А прикиньте, Шупо-Мотинг забьёт»

«Как вообще Шупо-Мотинг играет за «ПСЖ»?

Но после его гола риторика изменилась.



«Шупо-Мотинга – в кандидаты на «Золотой мяч»!»

«Шупо-Мотинг за одну игру в ЛЧ сделал больше, чем Эден Азар».

«Вот так выглядят все, кто выставлял Шупо-Мотинга клоуном, а он вышел и забил».

«Шупо-Мотинг вылетел с двумя командами. А теперь посмотрите на него!»

«Шупо-Мотинг, я тебя люблю!»

«Эрик-Максим Шупо-Мотинг сделал то, что не смогли игроки стоимостью 400 млн евро! Жизнь – сумасшедшая штука!!!»

«Неймар — 198 млн фунтов, Мбаппе — 189 млн фунтов, Шупо-Мотинг — бесценен»

Ждём от игрока новых подвигов в полуфинале?