Как выглядит РПЛ из Бразилии? Там тоже не поняли пенальти в ворота «Спартака»

Чемпионат России по футболу теперь показывают в Бразилии на общественном канале. Мы связались с комментатором канала Band Фабио Пиперно, чтобы поговорить о трансляциях нашей лиги. Именно Фабио работал на скандальном матче «Спартак» – «Сочи».

– К России у меня особое отношение. Я даже когда-то учил русский язык и до сих пор помню несколько слов.

– Зачем учили?

– Мне нравились писатели из России. Была интересна ваша культура, СССР, советский футбол… Жаль, что в 2018-м я не смог попасть на чемпионат мира. Должен был ехать, но из-за работы не смог. Хотя я занимался ежедневной программой о ЧМ-2018 и был вовлечён в это событие. Вообще, я всегда следил за Россией – футболом, политикой и прочим. С интересом изучал великие команды Яшина, Блохина, Дасаева…

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– Расскажите, как в Бразилии показывают РПЛ.

– Есть [медиаконгломерат] Bandeirantes. В него входят общедоступный канал Band и кабельный BandSports. Бесплатный Band всегда ассоциировался со спортом и десятилетиями показывает разные турниры – ещё с 80-х годов. Теперь Band транслирует по одной игре в туре РПЛ – утром в субботу. В первом туре это был матч-открытие «Химки» – ЦСКА в 10:00 утра по бразильскому времени.

– А что показываете на кабельном?

– Ещё два матча. Плюс обзор всех игр тура.

– Стараетесь транслировать именно те матчи, в которых выступают бразильцы?

– У нас есть выбор из нескольких матчей во временном слоте. Да, мы учитываем наличие бразильцев, но для нас важно показывать наиболее известные команды: «Зенит», ЦСКА, «Локомотив» – такие клубы в приоритете.



– Все комментаторы работают из Бразилии?

– Да, отсюда, но на одном из матчей у нас было включение от корреспондента в Москве, который находился на стадионе.



– Какие отзывы получаете?

– У нас говорят, что упал уровень чемпионата Бразилии. Видел комментарий: «Ну вот, уже даже в России уровень футбола выше». Вообще, для нашей аудитории РПЛ – это нечто новое, и мы стараемся рассказать обо всём. Скоро наши зрители привыкнут к новым персонажам.

– В чём вы провинились, что вас отправили комментировать чемпионат России?

– Ха-ха. Для нас это точно не наказание. Я работал со многими чемпионатами – Испания, Италия, Германия, Франция, Португалия, Турция, Колумбия, Китай… Наоборот, здорово, когда есть возможность комментировать столько разных лиг. И, знаете, мне нравится РПЛ.

– Чем?

– Сборная России себя показала на ЧМ-2018, а все игроки этой национальной команды выступают в РПЛ. К тому же у вас богатые клубы, которые импортируют классных футболистов. В том числе из Латинской Америки.

– Как вы готовитесь к матчам? Откуда берёте информацию?

– Преимущественно с англоязычных сайтов. Ну и, конечно, «Твиттер» даёт много информации в наше время. Я подписан на журналистов, которые рассказывают об РПЛ на английском и испанском. Просматриваю L’Équipe, который пишет о футболе во всём мире. Читал там, что «Локо» интересуется полузащитником «Бордо» Франсуа Камано.

– Как раз в «Твиттере» я видел отрезки трансляций РПЛ на Band. Крайне эмоционально. Вы каждый раз кричите «го-о-о-о-о-ол» по 10 секунд?

– Это вы ещё колумбийцев не слышали! Они кричат ещё дольше, хотя у бразильцев действительно эмоциональная подача. Мы стараемся так передать эмоции и вибрации футбола. На радио вообще могут и 30 секунд кричать «г-о-о-о-о-о-о-о-л».

– Самая сложная фамилия и команда для произношения?

– К клубам мы уже привыкли. А вот с фамилиями тяжело. Знаю, что комментаторы иной раз надеются, что футболист со сложной фамилией не забьёт. Иначе же придётся произносить его фамилию. Ха-ха!

– Вы отработали два матча. Как вам уровень РПЛ?

– Понравился. Особенно ЦСКА. Запомнился креативный Дзагоев. Кто меня больше всего впечатлил, так это Кучаев – способный парень. Ну и Чалов тоже показал себя.

– Это ещё Влашич не вышел.

– А ещё Марио очень понравился. Сейчас он был бы основным игроком сборной Бразилии. У нас не всё так просто с правыми защитниками после того, как закончил Дани Алвес. Думаю, что сейчас Марио Фернандес – лучший бразилец на своей позиции.

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– РПЛ в чём-то сильнее чемпионата Бразилии?

– Ваша лига лучше организована. Чемпионат Бразилии не останавливается на даты ФИФА – абсурд! Команды выступают без своих ведущих футболистов, которые уезжают в сборные. Нужно понимать ещё ситуацию в бразильских клубах.

– А что с ними?

– Они бедные. Почти все погрязли в долгах. У бразильских клубов очень легко забрать футболиста.



– Какие ещё заметили отличия между нашими чемпионатами?

– Что меня удивило, так это фанаты. На матче «Спартака» было много болельщиков не в цветах клуба. Немного странно. У нас зрители приходят в майке команды, которую они поддерживают. Хотя именно сейчас бразильцев вообще нет на стадионах из-за коронавируса. Кстати, в плане фанатов меня ещё одна вещь поразила у вас.

– Какая?

– Фанаты ЦСКА болели без маек большой толпой в обнимку. Специфично выглядело. Да, понятно, что в России лето, но всё равно у вас холоднее, чем у нас.

Болельщики ЦСКА Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

– Вы работали на матче «Спартак» – «Сочи». Как вам второй пенальти?

– Там же не было пенальти. Я был поражён. В Бразилии VAR сильно критикуют, но последнее время ситуация наладилась, потому что судьи адаптировались. А тут такое… Помимо того, как интерпретировал главный судья, ему даже не подсказали посмотреть видео, чтобы исправить мощную ошибку. Промах главного арбитра ещё как-то можно понять, но не тех людей, которые отсматривали видео. Если там и был фол, то со стороны нападающего.

– Владелец «Спартака» после матча сказал, что его команда снимается с РПЛ. Подобное когда-нибудь случалось в Бразилии?

– Так, чтобы сняться с турнира – нет, но была сильная история в чемпионате штата Сан-Паулу. Там всегда жёсткое противостояние, потому что играют четыре топ-соперника: «Палмейрас», «Коринтианс», «Сан-Паулу» и «Сантос». Ещё до внедрения VAR в 2018 году судья дал пенальти в пользу «Палмейрас». Игроки «Коринтианс» были возмущены, матч пришлось приостановить, и судья в результате отменил пенальти.



– Невероятно.

– После этого уже «Палмейрас» был недоволен. Тем более что упустил титул – «Коринтианс» стал чемпионом. Президент «Палмейрас» заявил, что это не чемпионат, а чемпионатик. Болельщики подхватили и стали массового так называть турнир. Со стороны «Палмейрас» были угрозы о том, что клуб не будет больше участвовать, но всё осталось на уровне угроз.

– А этот судья до сих пор работает на матчах чемпионата Сан-Паулу?

– Да. А ещё забавно, что в прошедшую субботу «Палмейрас» выиграл-таки этот турнир. Причём как раз у «Коринтианс». За одну команду забил Луис Адриано, за другую – Жо. Кажется, оба нападающих вам знакомы.