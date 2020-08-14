Их вообще можно остановить? «Лейпциг» отправил Симеоне домой вслед за Моуринью

В очередном четвертьфинале коронавирусной Лиги чемпионов встречались «РБ Лейпциг» и «Атлетико». Фаворитом была команда Симеоне. «Матрасники» за последние шесть розыгрышей Лиги чемпионов два раза выходили в финал турнира, тем временем «РБ Лейпциг» только в процессе создания истории. Немцы впервые вышли в плей-офф ЛЧ и сразу же хлопнули «Тоттенхэм» Моуринью.

Перед игрой не обошлось без потерь: и «РБ Лейпциг», и «Атлетико» испытывали трудности с составом. Немцы остались без главного бомбардира Тимо Вернера. Нападающий этим летом перешёл в «Челси» и отказался доигрывать еврокубковую кампанию. Сложно представить, но на счету Вернера в нынешнем сезоне больше забитых мячей (34), чем у остальных нападающих команды: Поульсена, Шика, Нкунку и Форсберга (30). Из-за травмы бедра встречу пропускал центральный защитник Ибраима Конате.



У испанцев проблемы на злобу дня. Анхель Корреа и Шиме Врсалько сдали положительный тест на коронавирусную инфекцию перед вылетом в Лиссабон. Встреча даже была под угрозой срыва, но в УЕФА чётко дали понять: игре быть. «Матрасники» прибыли в Португалию на день позже запланированного срока.

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«Надеюсь, что мы сможем рассчитывать Корреа и Врсалько, если пройдём дальше, — говорил Симеоне на пресс-конференции. — Они отдавали все силы на поле во благо нашего клуба. останемся в соревновании. Они отдавали свои сердца за команду всякий раз, когда их призывали», — добавил он.

Многообещающий первый тайм

Со стартовым свистком немцы принялись осаждать ворота соперника. Уже на первых минутах Хальстенберг едва не вывел «РБ Лейпциг», но удар немца пришёлся чуть выше перекладины. Нагельсман призывал подопечных не сбавлять обороты и продолжать натиск. Его коронное komme наверняка было слышно и за пределами стадиона. Симеоне же нервно размахивал руками. «Атлетико» удалось забрать мяч под свой контроль ближе к 10-й минуте встречи. Самым заметным у испанцев был Лоди, который раз за разом прорывался по правому флангу. Один из кроссов бразильца едва не закончился забитым мячом, но Гулачи надёжно сыграл в эпизоде и перевёл мяч на угловой. К середине тайма «РБ Лейпциг» вернул контроль над игрой себе. Лайме и Забитцер снабжали одноклубников передачами, но по-настоящему опасных моментов у ворот Облака не было. Вернера всё же не хватало: Поульсен и Нкунку ничем интересным не отметились. О чём уж говорить, если в одной из контратак на месте нападающего оказался защитник Клостерман?

После 30-й минуты пошла грубая игра, но главный арбитр Шимон Марциняк не собирался доставать карточки из кармана. Под конец тайма в центре поля столкнулись Савич и Хальстенберг. Оба футболиста самоотверженно шли к мячу, при этом не видели друг друга. Каждый получил рассечение и без медицинской помощи игру продолжить не смог. Никакого злого умысла не было. Футболисты мило побеседовали на бровке, пока дожидались отмашки арбитра.



Больше ничего интересного в первом тайме не произошло. Игра «РБ Лейпциг» смотрелась интереснее, но контратаки «матрасников» тревожили Юлиана Нагельсмана весь тайм.

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И даже Фелиш не спас

На второй тайм игроки «РБ Лейпциг» вновь вышли заряженные. Как и в начале тайма первого, завладели преимуществом и раз за разом напрягали оборону соперника. Очередная атака немцев принесла успех. Лаймер раскрутил защитника и отдал на Забитцера, последний здорово навесил в штрафную, где неприкрытый Дани Ольмо головой переправил мяч в ворота. Диего Симеоне сразу же принялся менять игру: вместо Эрреры на поле появился Жоау Фелиш. Молодой португалец добавил мобильности игре. Уже через 15 минут после выхода Фелиш заработал одиннадцатиметровый, который сам же и реализовал.



Тренеры бросились делать замены. Игра пошла без центра поля. «Атлетико» прижал соперника к воротам, и лишь удачная игра защитников и голкипера Гулачи оставила интригу до последних минут. Цена ошибка была велика. Ошиблись испанцы. «РБ Лейпциг» образцово провёл контратаку, Анхелиньо вырезал передачу в центр, а вышедший на замену Тайлер Адамс похоронил мечты «Атлетико» о полуфинале. 2:1 и немцы снова повели в счёте. Подопечные Симеоне побежали отыгрываться, но ничего толкового у чужих ворот создать не смогли.



«Атлетико» впервые с 1979 года проигрывает немецкому клубу в плей-офф еврокубка. «РБ Лейпциг» проходит в полуфинал, где встретится с ПСЖ. Клуб из Германии отправил Симеоне домой вслед за Моуринью. Можно ли вообще остановить таких «быков»?