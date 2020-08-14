Судьи нарочно уничтожили «Спартак» и «Рубин»? Объясняем, как понять, что арбитр предвзят

После скандального матча «Спартака» и «Сочи» болельщики обвиняли судей не только в непрофессионализме, но и в предвзятости. Об «убийстве» команды говорил и главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий после матча с «Локомотивом», да и болельщики «Спартака» и «Рубина» писали в соцсетях, что судьи нарочно уничтожили их любимые клубы в матчах первого тура. Но как разобраться, намеренно арбитр «топит» команду или ошибается случайно? Специально для «Чемпионата» арбитр Игорь Федотов рассказал, по каким признакам можно догадаться, что судьи работают на игре в пользу одной команды.

Если столько претензий к судьям, пусть уже VAR будет главным и отвечает за всё. Выход? Да придёт спаситель.

Какие жёлтые карточки можно считать странными?

– Во-первых, надо считать фолы: какие свистит, а какие не свистит, – рассказывает Федотов, – это целая аналитика: просто сидишь и смотришь на каждый фол.



Разница по количеству фолов в пользу одной команды может быть, если кто-то играет в мелкий тактический фол. Большинство таких нарушений происходит в центре поля. Плюс всегда помните: за системные нарушения всё равно надо давать карточку, даже если фол не грубый. Не может быть такого, что один из игроков постоянно мелко нарушает правила, а его за это не наказывают. А после жёлтой карточки за систематические фолы игроки обычно прекращают нарушать правила подобным образом. В прошлом году в матче «Зенита» и «Краснодара» разница фолов была 22-11 в пользу «Краснодара» – это много. Но я посмотрел игру – практически все фолы «Краснодара» были в центре поля.



Также надо следить, за что дают жёлтые карточки. Поведение арбитра можно считать странным, если за одинаковые фолы в одном матче одну команду предупреждают карточками, а вторую – нет.

Ещё и Дзюба забил не по правилам! От судей пострадали не только «Спартак» и «Рубин» Разбираем судейство тура с арбитром Игорем Федотовым. Оказывается, были матчи, в которых вопросов к судьям нет.

Вспомните скандальный матч «Зенит» — ЦСКА: почему Облякову дали жёлтую, а Дзюбе нет? В таких случаях стоит напрягаться. Или московскую встречу «Спартака» и «Сочи» в прошлом году, которую обслуживал Москалёв. Там большой перекос в карточках: игрокам «Сочи» показывал, а «Спартака» — нет. Между прочим, там были железобетонные для москвичей. Четыре-пять таких эпизодов – это очень много.

На какие жёлтые карточки стоит обращать особое внимание?

Обязательно смотрите, кого именно арбитр награждает жёлтыми. Если какой-то судья в мире захочет помочь какой-то из команд, то может посадить на жёлтые карточки крайних защитников и опорника. Зависит от тактики – если через фланги атакуют, то посадят крайних защитников соперника, если через центр – то опорников. В последнем матче «Зенита» и «Спартака» на карточки сразу посадили Барриоса, Ракицкого и Сантоса. Но там речь не идёт о предвзятости – всё было по делу. Так что важно, за что арбитр показывает карточку.



Если игрок прокидывает мяч, а его сбивают – это одно.

Но если за какой-то мелкий фол, да ещё и не системный, дают жёлтую то стоит напрячься. А если за первый мелкий фол дают жёлтую – 100% что-то не так.

Сколько в среднем жёлтых карточек судья показывает за игру?

В среднем за игру набирается четыре-пять жёлтых. Когда их 10 – надо поднапрячься и проверить карточки, скорее всего, 20% из них показывать не стоило. Когда шесть или семь игрокам лишь одной из команд – тоже повод пересмотреть эпизоды.

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Есть ещё один пример: игроку дали жёлтую, а у него она уже была, потому что ранее его спровоцировали. И вторая жёлтая становится красной. И тут выписывают вторую, которая превращается в красную. Недавно «Спартак» играл с «Зенитом», так там нужно было жёлтой награждать Соболева и Дзюбу, причём у Соболева она была бы вторая. Но Артём спровоцировал Соболева. И арбитр поступил правильно, не став разбрасываться карточками. Лучше упасть в оценки на одну десятую, чем поднимать шумиху. Судье думать надо, чтобы масло в голове было. Когда я судил, то бегал и считал фолы. Как-то играли «Спартак» и «Локомотив», и у меня все фолы полетели против «Спартака». Около семи я насчитал. Вроде, всё как обычно, но раз фол, затем ещё один, третий… Надо было что-то делать в такой ситуации и в каком-то моментике свистнуть в пользу «Спартака». У углового флага подтолкнули чуток, бац, свистнул — игра пошла, успокоилась. Иначе ситуация могла накалиться.

Могут ли судьи выдумывать фолы рядом с штрафной площадью и назначать пенальти на ровном месте?

Если штрафной назначен неправильно, а с него забили гол, оценка судье будет снижена. Они не будут так рисковать.

Что касается 11-метровых ударов, то, судя по словам Калошина, если в штрафной был любой контакт, и главный арбитр назначил после него 11-метровый удар, то VAR вмешаться не может. Если арбитр задумал кого-то приколпачить – он это сделает, а VAR помочь командам не сможет, их этому учит Калошин. Но такого, что любое касание в штрафной – пенальти, быть не должно.

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Можно ли придумать вторую жёлтую карточку?

Для удаления должно что-то произойти. Допустим, удаление за оскорбление: его должен слышать кто-то ещё помимо арбитра, желательно из другой команды. Показывать прямую при общении один на один будет неправильно. Игрок может сказать: «Ты дурак, что ли? Я тебе ничего не говорил». И будет прав. Желательно, чтобы было скопление игроков, свидетели, если можно их так назвать. Бывает, конечно, что судья может не разобраться в моменте, показать неправильную красную, но сейчас VAR в такие моменты обязан вмешиваться. Но, к сожалению, не вмешивается.