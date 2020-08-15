Игнашевича прогоняют из «Торпедо». Что происходит с тренером и его командой

В «Торпедо» грядут непростые времена. Клуб завалил старт сезона, несмотря на относительно лёгкий календарь: в играх с «Шинником», «Спартаком-2» и выходцем из ПФЛ «Акроном» набрано всего лишь два очка, текущее 19-е место угнетает.

Фанаты «Торпедо», которые всегда были требовательными и порой даже жестокими по отношению к тем, кто им не нравится (а «чужой» Сергей Игнашевич многим не нравился изначально), уже успели выступить с официальным гневным заявлением. В нём они призвали Игнашевича «уйти по-мужски» и «не мучить ни себя, ни команду».



Объединение Запад-5 Ultras припомнило тренеру всё: отсутствие побед в официальных матчах за девять месяцев (цифра красивая, только в течение семи месяцев из этих девяти команда по разным причинам и не играла в турнирах), кошмарный вылет из Кубка от «Химок» (здесь никаких возражений: чудовищный матч), две ничьих в весенней стадии ФНЛ сезона-2019/2020, из-за которых клуб не смог попасть в РПЛ, поскольку далее первенство прервалось – и более не возобновлялось.



И вот теперь – три неудачи подряд на старте нового сезона. Градус всеобщего разочарования велик. Кажется, что вот-вот – и может рвануть. За дальнейшую судьбу Игнашевича страшно. Но так ли он виноват?

В «Торпедо» грандиозный скандал из-за премий. Игроки готовы дойти до суда Денег недосчитались 13 человек.

Состав «Торпедо» не становится сильнее. Ушедших лидеров не заменили соответствующими игроками

«Дальше будет только хуже» — уверенно заявляют всё те же болельщики в своём обращении. С прогнозом я, к сожалению, могу отчасти согласиться, ведь всеобщее давление, разрушающее атмосферу, велико, игра не безупречна, а дальше пойдут более сложные соперники. Но вот с определением главного виновного очень хочется поспорить. Убеждён, что проблема в уровне исполнителей в «Торпедо» ничуть не менее серьёзная, чем тренерская.



Возьмём например громкую продажу лучшего нападающего «Торпедо» Сергеева. На днях главный бомбардир ФНЛ прошлого сезона подписал контракт с «Крыльями Советов», где ему предложили контракт совершенно иного уровня с финансовой точки зрения, да и амбиции самарского клуба (там хотят немедленно вернуться в РПЛ) тоже сыграли роль.

Так вот: на рынке ещё в мае было понятно, что Сергеев уйдёт (об этом говорили вообще все и везде), важно было позаботиться заранее и найти замену. Понимаю, что выбор на просторах ФНЛ не великий, да и денег на трансферы у клуба минимум (хотя общий бюджет – 300 с лишним млн рублей – очень солидный по меркам лиги, у «Химок» год назад было столько же). В итоге вместо Сергеева привезли двух форвардов.



Первый – экс-нападающий «Армавира» Калмыков, весной чуть-чуть поигравший за «Тамбов» в РПЛ. Крепкий для ФНЛ форвард-столб, выполняющий большой объём силовых единоборств, качественно цепляющийся за мяч, наиболее опасный внутри штрафной. Но ни в плане подыгрыша в игре низом, ни в плане объёма ускорений, ни в плане индивидуальных качеств он вообще не замена Сергееву. Да и по диапазону ударов уступает.



У Калмыкова в прошлом сезоне ФНЛ: 1,89 удара за 90 минут (32,6% точности), 0,32 xG, 0,31 передачи под удар, 0,03 xA, 2,86 обводки, 13,52 передачи (64,5% точности). У Сергеева: 2,52 удара (42,9%) и 0,48 xG, 0,88 передачи под удар, 0,08 xA, 3,92 обводки, 18,8 передачи (77,2% точности). По всем параметрам более качественные показатели — как с точки зрения бомбардирских характеристик, так и пользы для атакующей структуры.

Второй форвард – 20-летний Прошляков из «Ростова», когда-то считавшийся «мега-талантом» в молодёжке «Спартака», но затерявшийся на этапе перехода во взрослый футбол. Речь идёт об аренде.



То есть настоящую звезду турнира, тащившую команду на себе во многих матчах, разменяли на просто крепкого форварда и подрастающую звёздочку, которая может и не зажечься.



И так в принципе по всем линиям.



Ушёл центральный защитник Божин с феноменальной левой ногой — пришли молодые Прошкин и Евдокимов из «Химок-М», а Игнашевичу пришлось на летних сборах переделывать в центрального защитника номинального опорника Ляха.



Ушёл левофланговый Самошников с суперскоростью и работоспособностью, пришёл Адаев – тоже не равноценный размен с моей точки зрения, во всяком случае в первые месяцы он не сработал.



Ушёл Галоян, пришёл Берковский — окей, по размаху таланта всё более чем соизмеримо, но Галоян уже был адаптирован к ФНЛ и приносил пользу, а Берковский пока этого не делает. Время капает, молодые набивают шишки, а очки теряются.

В «Торпедо» грандиозный скандал из-за премий. Игроки готовы дойти до суда Денег недосчитались 13 человек.

В прошлом году, когда «Торпедо» шло на первом месте, команда часто побеждала вопреки — на тоненького, за счёт стандартов, строгости в обороне и так далее. Потом импульс пропал, пошли неудачи.

Летом важно было осуществить кадровые вливания, которые освежили бы команду, но пока эти вливания скромные. Состав у команды явно не на первые два места, запаса прочности нет вообще. Да и положительной энергетики, помогавшей год назад, похоже, тоже. Руководству «Торпедо» вроде бы и не нужна РПЛ любой ценой. А вот Игнашевич, если судить по его интервью, перед собой ставит задачу всегда – он по-другому не умеет.

Фактор невезения тоже существенный. По ожидаемым очкам «Торпедо» вообще на первом (!) месте

Регресс в качестве и эффективности футбола по сравнению с прошлым сезоном есть, но он не настолько катастрофический, каким смотрится в стартовых результатах и таблице. Налицо явный недобор очков в играх со «Спартаком-2» и «Акроном». Команда сильно страдает от индивидуальных грубых ошибок. В Ярославле привёз на ровном месте на последних минутах Лях – необъяснимое затмение. С «Акроном» грубо ошибся Берковский, обрезав всю команду после обводки в центре поля при счёте 1:0.



А создаёт команда немало. В матче с «Акроном» она нанесла 33 удара, всего за три тура – 63 против 22 у соперников. По версии Wyscout «Торпедо» вообще на первом (!) месте в ФНЛ по xPoints (ожидаемым очкам) и разнице xG. С «Шинником» был плюс-минус ничейный матч, два других – выигрышные.

Да, соперники были несложными, их нужно было обыгрывать при любом невезении, а дальше будет намного труднее. И да, повторю, что нынешний состав у команды — не в топе ФНЛ, тогда как продажа Сергеева это вообще два шага назад.



Но и работа Игнашевича не настолько слабая, какой её рисуют болельщики. Момент для революции ещё точно не настал. Хотя времена для Сергея Николаевича действительно предвидятся суровыми. Наступает первая настоящая проверка на прочность в его тренерской карьере. Нужно будет вылезать из ямы вопреки всему.