Я, конечно, извиняюсь. Но есть подозрение, что Пьянич не решит всех проблем «Барселоны»

С первых минут «Бавария» разобрала всех защитников «Барселоны» и прессинговала так, что сразу же вынудила Пике отдать неточный пас. Типичный план на игру от Флика. Состав тоже привычный. Павар травмирован, в таких случаях позицию правого защитника закрывает Киммих, а в опорной зоне его место рядом с Горецкой занимает Алькантара. На левом фланге атаки тренер предпочёл выпустить с первых минут не Комана, а Перишича.

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Сетьен выпустил гораздо менее очевидный состав. Во-первых, он оставил в запасе Гризманна – впервые в карьере игрока он остался на скамейке в матче плей-офф Лиги чемпионов. Во-вторых, отказался от 4-3-3 – повторяя путь Вальверде, новый тренер предпочёл гибридные 4-4-2. Видаль без мяча играл на фланге в полузащите, а с мячом смещался в центр, на позицию под форвардами.



План Сетьена был очень осторожным. Он явно опасался, что «Барселона» будет уступать в скорости и решил насытить полузащиту работоспособными игроками. Роберто и Видаль в дополнение к де Йонгу и Бускетсу – попытка нивелировать разрыв в скорости и улучшить реакцию на потери.



План не сработал.



Уже на третьей минуте баварцы результативно перекусили центр: перехватили пас Бускетса на де Йонга в середине поля, после чего провели собственную контратаку в три передачи. Возможно, было не слишком опасно, если бы не феноменальная обработка от Мюллера: он в одно касание переправил сложную подачу Перишича точно на Левандовского и сделал рывок в центр под ответный пас. Стеночка 80-го уровня.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте «Матч ТВ».

Под прессингом «Баварии» приходилось делать настолько рискованные передачи, что даже индивидуального мастерства игроков «Барселоны» не хватало. Первым ошибся Пике, через несколько минут тер Штеген дважды подряд не добил мяч до Суареса. Потом де Йонг в сложной ситуации и под давлением отправил мяч в аут. Всё это – в первые 20 минут. А на 21-й минуте глупо заигрались Роберто и Семеду. Сержи зачем-то сблизился, отдал ненужный пас и побежал на партнёра. В ответ получил ещё более ненужный: мяч перехватил Дэвис и отдал на Перишича, тот забил с острого угла. С момента перехвата прошло семь секунд.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте «Матч ТВ».

Два гола за счёт вызванных прессингом ошибок – это уже нереально много, но «Бавария» забила ещё. Четвертый гол в ворота тер Штегена случился после схожего эпизода. После единоборства возле углового флажка подбор выиграла «Бавария»: Перишич навесил, мяч долетел до Киммиха, тот отдал голевой пас. С момента, когда «Бавария» подобрала мяч, до гола – снова прошло семь секунд.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте «Матч ТВ».

Это преимущество в скорости.



Можно расписывать подробности ещё нескольких похожих атак, но нет смысла. Всё очень просто: «Барселона» три раза за тайм пропустила в течение нескольких секунд после смены владения. «Барселона» была катастрофически медленнее. Собственно, в матче с «Наполи» мы предупреждали.

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Конечно, у «Баварии» многое получалось и в позиционной игре. Например, третий гол родился в позиционной атаке. Его начал Алькантара, а придумал Горецка, кторый в касание резко обострил атаку. Но и в этом эпизоде ключевым условием для гола стало огромное преимущество в скорости Гнабри над Лангле. Защитнику пришлось разворачиваться, но с форой в несколько метров он просто не мог так проигрывать позицию.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте «Матч ТВ».

Но всё-таки: из четырёх голов тайма только один родился из позиционной атаки. Проблема в скорости.



Тер Штеген тоже был постоянным источником моментов у ворот «Барселоны», но важнее даже не то, что его обрезы приводили к моментам, а то, что ужасный процент брака делал его ненадёжным игроком в розыгрыше. «Баварии» было ещё проще прессинговать. Разгром по итогам первого тайма логичен, но ещё показательнее счёт по ударам: 15:2. Наглядное подтверждение, что для каталонцев всё могло быть ещё хуже.

Разгром в первом тайме скрыл одну важную деталь игры. Радикально высокая линия обороны «Баварии» тоже была своего рода риском. «Барселона» намного реже соперника выигрывала подборы, но такие моменты всё же случались – и каждый раз приводили если не к опасному моменту, то к опасному подходу к воротам. Подводила только нехватка скорости. Месси и Суарес несколько раз получали забросы за спину, которые могли закончиться потенциальным выходом один на один, но каждый раз проигрывали забег защитникам. То есть «Бавария» не была неуязвима. Просто «Барселоне» не хватало скорости наказать соперника за риск.



В перерыве Сетьен выпустил Гризманна вместо Роберто и вернул 4-3-3. Беспомощное решение. Если на то пошло, больше всех от прессинга «Баварии» страдал не Роберто, а Бускетс. Его тоже сняли, минут через 20. Дальше «Барселона» защищалась всемером. Отчаянный план, который принёс больше моментов у ворот тер Штегена, чем Нойера. И больше голов.



С выходом Гризманна команда окончательно разбилась на группу атаки (тройка форвардов + Альба и Видаль, которые отрабатывали в атаке и обороне – и группа обороны). Что бывает с командами, у которых больше сразу два форварда не отрабатывают в защите, показал «Лион» с «Ювентусом», но на самом деле, такое допустимо – только нужны очень быстрые полузащитники.



В общем, извините за сарказм, но есть подозрение, что трансфер Пьянича не решит всех проблем «Барсы». Он хороший футболист – так ведь и Коутиньо тоже. Дубль объективно ненужного «Барселоне Коутиньо (он ведь даже «Баварии» не особо нужен) – очень символичное завершение вечера. С момента ухода Неймара каталонцы потратили 780 млн евро за три года. А команда стала слабее.

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Что важно: «Барселона» всё ещё остаётся сильной командой, а её возрастные игроки – по-прежнему в числе лучших возрастных игроков в мире. Они могут решать эпизоды на выдающемся уровне (в конкретном матче это доказал Суарес). Но таких игроков слишком много.



Уже третий сезон подряд Лига чемпионов заканчивается для «Барселоны» разгромом, причём каждый следующий результат оказывается хуже предыдущего. Инерционное развитие исчерпало себя.

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