Тренер «Баварии» — специалист по разгромам. Был в штабе Германии в матче с Бразилией на ЧМ

Ханс-Дитер Флик и его «Бавария» уничтожили «Барселону» в четвертьфинале Лиги чемпионов, попутно установив ряд клубных рекордов и заставив Жерара Пике признать, что каталонцы достигли дна.
Но в карьере немецкого специалиста, так стремительно ворвавшегося в топ тренеров Европы, были не менее примечательные матчи.
Германия унизила Бразилию на ЧМ-2014. Флик был помощником Лёва
8 июля 2014 года сборная Бразилия вышла на поле стадиона «Минейран» в городе Белу-Оризонти, чтобы сделать ещё один шаг к долгожданному (64 года!) домашнему титулу. Но реальность оказалась слишком жестока к хозяева турнира – уже к 29-й минуте немцы забили пять безответных мячей в ворота Жулио Сезара. Дальнейшие события были лишь формальностью. Итоговый результат – 1:7, и сборная Германии под руководством Йоахима Лёва вышла в финал, где в дополнительное время дожала Аргентину с Месси в составе. Помощником Лёва на этом триумфальном турнире был Ханси Флик, который входил в тренерский штаб немцев с 2006 года, а после турнира перешёл на перешёл на работу спортивным директором в Немецкий футбольный союз. С Немецким футбольным союзом он подписал новый контракт на 5 лет, до августа 2019 года.
Через два года Флик по собственному желанию ушёл из НФС. А 1 июля 2017-го занял аналогичный пост в «Хоффенхайме», также подписав контракт на 5 лет. Впрочем, в «Хоффенхайме» он и вовсе проработал всего 8 месяцев, досрочно расторгнув соглашение с клубом из Зинсхайма.
До 2019 года никаких должностей Флик не занимал, пока не получил приглашение из «Баварии». Идея подписать не чужого для «Баварии» специалиста принадлежала лично Нико Ковачу – главному тренеру мюнхенцев. Руководство одобрило просьбу хорвата. Кажется, это решение было лучшим для Ковача за всё время его работы в «Баварии».
2:7 в Лондоне. Так крупно в Лиге чемпионов «Тоттенхэм» ещё не проигрывал
Под руководством Нико Ковача «Бавария» демонстрировала сомнительный уровень игры, и, казалось, давала шанс соперникам и на внутренней, и на международной арене. Но 1 октября 2019 года у болельщиков «Баварии» появилась надежда на возрождение немецкой машины. Серж Гнабри забил четыре гола в ворота лондонцев, дважды отличился Роберт Левандовски, ещё один мяч на счету Киммиха.
3 ноября после разгрома от «Айнтрахта» Ковача уволили. Исполняющим обязанности главного тренера стал Ханси Флик.
Возрождение немецкой машины состоялось. Архитектором успеха стал Флик
Флик принял «Баварию» на 4-м месте в чемпионате и сделал её чемпионом. Досрочно.
После коронавирусной паузы мюнхенцев было уже не остановить – в Бундеслиге все стало ясно после очной встречи с дортмундской «Боруссией» (1:0). В Лиге чемпионов оставался ответный матч с «Челси», который казался формальностью после разгрома лондонцев в первом матче – 3:0. Так и случилось. Вторая крупная победа привела к суммарному счёту 7:1 (знакомое сочетание?) и вывела команду в финал восьми Лиги чемпионов.
Что было дальше, вы знаете.
«Бавария» — в полуфинале. И ждёт своего соперника, который определится 15 августа в матче «Манчестера Сити» и «Лиона».
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