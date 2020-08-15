«И это лучший футболист в истории?!» В соцсетях издеваются над Месси и «Барселоной»

Унизительное — по-другому не скажешь — поражение Месси и компании в самом ожидаемом четвертьфинале Лиги чемпионов вызвало предсказуемо бурную реакцию в социальных сетях. Фанатам «Барсы» туда сейчас лучше не заходить, чтобы не усугублять депрессию. А мы — заглянули, выяснить, что пишут об исторической встрече пользователи, кто в ярости, а кто с сарказмом. Нетрудно догадаться, кому от интернет-юмористов сейчас достаётся больше всего — разумеется, Месси, олицетворению «Барселоны» последних 15 лет.
Сетьен — игрокам «Барсы» в раздевалке.
Когда навёл резкость…
«Барса» — «Бавария». Расширенные хайлайты. Наслаждайтесь.
Альтернативный обзор матча.
Ожидания — реальность.
«Выявлен ещё один случай covid19 в футболе. Этот коронавирус кажется более нелепым и опасным против «Барселоны», чем когда-либо прежде».
«Фан «Барсы» возвращается домой после игры...»
Масса шуток на тему прозвища Месси — The GOAT. Аббревиатура переводится как Greatest Of All Time (лучший из всех времён). Ирония заключается в том, что слово the goat в английском означает «козёл».
«Мир: Месси — GOAT». «Бавария»:…
«4 последние Лиги чемпионов „Барселоны“. И это лучший футболист в истории?!»
«Месси в трансферное окно».
«Альфонсо Дэвис с Месси».
А вот и настоящий герой дня.
«Сити» и «Лион», когда они поймут, что победитель встретится с «Баварией» в полуфинале.
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