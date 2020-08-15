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«Барселона» — «Бавария» — 2:8, Лига чемпионов, реакция соцсетей, мемы, Месси

Лионель Месси
София Михайлова
«И это лучший футболист в истории?!» В соцсетях издеваются над Месси и «Барселоной»
Фанатам «Барсы» сегодня лучше не заходить в интернет.
Футбол 0

Унизительное — по-другому не скажешь — поражение Месси и компании в самом ожидаемом четвертьфинале Лиги чемпионов вызвало предсказуемо бурную реакцию в социальных сетях. Фанатам «Барсы» туда сейчас лучше не заходить, чтобы не усугублять депрессию. А мы — заглянули, выяснить, что пишут об исторической встрече пользователи, кто в ярости, а кто с сарказмом. Нетрудно догадаться, кому от интернет-юмористов сейчас достаётся больше всего — разумеется, Месси, олицетворению «Барселоны» последних 15 лет.

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