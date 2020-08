«И это лучший футболист в истории?!» В соцсетях издеваются над Месси и «Барселоной»

Унизительное — по-другому не скажешь — поражение Месси и компании в самом ожидаемом четвертьфинале Лиги чемпионов вызвало предсказуемо бурную реакцию в социальных сетях. Фанатам «Барсы» туда сейчас лучше не заходить, чтобы не усугублять депрессию. А мы — заглянули, выяснить, что пишут об исторической встрече пользователи, кто в ярости, а кто с сарказмом. Нетрудно догадаться, кому от интернет-юмористов сейчас достаётся больше всего — разумеется, Месси, олицетворению «Барселоны» последних 15 лет.



Сетьен — игрокам «Барсы» в раздевалке.

Когда навёл резкость…

«Барса» — «Бавария». Расширенные хайлайты. Наслаждайтесь.

Альтернативный обзор матча.

Ожидания — реальность.

«Выявлен ещё один случай covid19 в футболе. Этот коронавирус кажется более нелепым и опасным против «Барселоны», чем когда-либо прежде».

«Фан «Барсы» возвращается домой после игры...»

Масса шуток на тему прозвища Месси — The GOAT. Аббревиатура переводится как Greatest Of All Time (лучший из всех времён). Ирония заключается в том, что слово the goat в английском означает «козёл».



«Мир: Месси — GOAT». «Бавария»:…

«4 последние Лиги чемпионов „Барселоны“. И это лучший футболист в истории?!»

«Месси в трансферное окно».

«Альфонсо Дэвис с Месси».

А вот и настоящий герой дня.

«Сити» и «Лион», когда они поймут, что победитель встретится с «Баварией» в полуфинале.