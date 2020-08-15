Хави, спасай! «Барселона», которой больше нет, и время перемен. С Месси или без него?

Сегодня вспомнился Лагутенко: «Проснулась ночью девочка, такая неприступная, чуть капельку рассержена, подушка вся в крови. Сказала: «Меня предали, без синих глаз оставили, тарелкой в меня кинули, разбив стакан любви».



В каком настроении сегодня проснулась девочка «Барселона» предположить нетрудно – ровно в тех же чувствах, безо всяких «чуть». И на пороге глобальных перемен.

«И это лучший футболист в истории?!» В соцсетях издеваются над Месси и «Барселоной» Фанатам «Барсы» сегодня лучше не заходить в интернет.

Все стаканы вдребезги, любви больше нет, так продолжаться не может. «Рома», «Ливерпуль», «Бавария». Из года в год великие чемпионы оказываются несостоятельны в главных матчах сезона. А то, что случилось вчера — это вообще звездец в его нецензурном эквиваленте.



Концовка — стыд и позор. Как любил говорить основатель «Спартака» Николай Старостин: «Все потеряно, кроме чести». Позволяя себя громить, «Барса» потеряла и ее.



Я комментировал матч в одном из баров Москвы — болельщики «Баварии» бесновались. Жесты и движения а-ля Азмун-Дзюба выглядели обидными для кулес. Но никто не возмущался – поделом. И это самое страшное.



Много вопросов к президенту Бартомеу. И по управлению клубов в целом, и по выбору тренера. Хотя Сетьена жалко. Он, как и Сарри — хороший мужик. Но хороший мужик — это не профессия. А приняв решение — отступить от классической игры «Барселоны» в три форварда, Сетьен сам себя переиграл. Либо, что еще хуже – испугался.



И Месси жалко. И Бускетса. И даже Суареса. Они таких ролей в немецком порно точно не заслужили. Хотя к этому шло. Худший сезон по голам для Лео за 12 лет, а для Суареса за все его 6 сезонов на «Камп Ноу».



Время не обмануть никому — даже самым великим. 33 года Месси, 33 — Суаресу, Пике и Видалю, 32 — Бускетсу и Ракитичу, 31 — Альбе…



В Европе эта «Барселона» без побед с 2015-го. А минувший сезон стал для нее первым за 12 лет вовсе без трофеев.



Это говорит только об одном – пришло время что-то менять. Старая гвардия больше не тянет. Лидеры нужны и моложе, и голоднее. Которым есть что доказывать. Которые бегут, а не ходят.



Вон — у «Баварии». Гнабри, не раскрывшийся в Англии. Купленный «Вердером» всего за 5 миллионов, а самой «Баварией» три года назад за 8. Сейчас трансфермаркт оценивает стоимость быстроногого вингера в 72 миллиона.

Дэвис. Родившийся в лагере беженцев африканец, редчайший продукт канадского (нет, не хоккея) футбола. Вчерашний матч для многих теперь будет ассоциироваться с невероятным проходом 19-летнего фулбека «Баварии» и голом Киммиха, как пятилетней давности победа «Барсы» – с издевательством Месси над Боатенгом.

Этот Дэвис — феноменальный мальчишка. Самый быстрый сейчас игрок бундеслиги (в одном из матчей разогнался до 36,5 км/ч), а то и всей Европы. И уже знает себе цену. Обещал дать бой кумиру детства Месси и сдержал слово. Красноречивая статистика Лео – 0 голов, 0 передач, 3 удара, 3 обводки.



А у «Барсы» на фоте этих чудо-парней провал за провалом по трансферам. Тройка самых дорогих игроков в истории клуба. Гризманн – 120 миллионов. Вчера даже в основу не попал. Вышел на замену, спасать игру – кто-нибудь его видел? Коутиньо – 120 миллионов. Вчера забивал… «Барселоне». Дембеле – 105 миллионов. Вечный (мнимый?) больной.



Между тем Дэвиса в 2017-м «Барса» могла купить у «Ванкувера» всего за 8 миллионов.

Тренер «Баварии» — специалист по разгромам. Был в штабе Германии в матче с Бразилией на ЧМ Ханси Флик не тренировал 5 лет, а сейчас в двух шагах от победы в Лиге чемпионов.

Главный вопрос для «блауграны» сейчас — кто из всего этого добра будет лепить новую конфетку? Кто станет для «Барселоны» ее Ханси Фликом?

Почеттино? После «Эспаньола»? А как же «облико морале»?



Куман? Не уверен.



Мой выбор — Хави. Если он и сейчас, в такой момент, не согласится вернуться из своего катарского далека и принять «Барсу», я этого не пойму и расценю как трусость. Родному клубу, как никогда, нужна его помощь и талант архитектора игры. Ваш выход, маэстро.



P.S. О роли Месси в новой «Барселоне» – это нужно серьезно подумать. Но строить команду на будущее вокруг 33-летнего игрока – при всем его инопланетном величии и ни с чем не сравнимых заслугах перед клубом – весьма спорно. Тут всем нужно очень серьезно подумать. И, прежде всего, ему самому.