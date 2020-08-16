На стадионах Москвы запретили красно-белый флаг. Всё из-за протестов в Беларуси

В субботу в Москве сразу на двух стадионах появился красно-белый флаг. И в обоих случаях речь шла не о «Спартаке», который выступает под этими цветами. Это случилось на матчах ЦСКА – «Тамбов» и «Локомотив» – «Краснодар».

Красно-белый флаг появился там, где его появление казалось невозможным – на фанатских трибунах ЦСКА и «Локомотива». В другой ситуации соседние болельщики быстро завернули бы и флаг, и фаната, который его принёс. Сейчас же всем понятно, что это символ протестующих белорусов, которые считают фальсифицированным переизбрание Лукашенко.

Матчи в «Черкизово» и на «ВЭБ Арене» объединяло и то, что по стадиону неслось: «Перемен, мы ждём перемен». Фанаты «Локомотива» заряжали сами, а на ЦСКА эта песня звучала из колонок стадиона. Тут не обязательно искать связь с высказываниями белорусского тренера ЦСКА Гончаренко (а он заявил: «Милиция, ОМОН и армия должны защищать народ, а не избивать его»). По официальной версии, песни Цоя до матча и в перерыве были приурочены к годовщине смерти музыканта – он погиб ровно 30 лет назад.



Не будем додумывать за фанатов, почему они пели о переменах. Вполне вероятно, что это не касалось ситуации в соседней стране, а лишь внутриклубная история – очевидно, на какой должности в клубе фанаты хотят видеть перемены.

А вот скандирование «Жыве Беларусь» не может иметь разных толкований. Это точно заряд в поддержку митингующих. Скандирование звучало и от фанатов «Локо» (после выхода на замену белоруса Лисаковича), и от фанатов ЦСКА (после дебютного гола в России Шкурина). Ранее таким образом солидарность с людьми, вышедшими на улицы, выразили фанаты «Динамо», а на «Спартаке» был вывешен баннер с надписью «Жыве Беларусь».

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

После субботних матчей стало известно о задержании фанатов. Сообщается, что минимум 15 болельщикам ЦСКА грозит запрет на посещение стадиона за политический лозунг на футболе. Им инкриминируют статью 20.31 КоАП (Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований).



В этой ситуации прослеживается непоследовательность. Например, скандирование фанатов «Косово – Сербия» спокойно воспринималось полицией. По крайней мере, я не слышал, чтобы у болельщиков были проблемы из-за этого. Хотя тут политический подтекст еще более явный.



А теперь чуть подробнее про задержанного фаната «Локомотива». Я был на матче в Черкизово и в перерыве пообщался с этим болельщиком. Виктору Дятликовичу 45 лет, и вот что он рассказал:

Фото: «Чемпионат»

– Пришел с этим флагом, чтобы выразить солидарность с белорусами, которые страдают от режима Лукашенко и пытаются доказать свою победу на нечестных выборах.



– У вас были сложности, чтобы зайти на стадион с флагом?

– Да. Сначала я шёл с ним в отрытую. Мне сказали, чтобы я либо отдал флаг службе безопасности, либо оставил в камере хранения, либо шел домой. После этого я спрятал флаг, пронёс на трибуну и развернул его.



– После этого к вам подходили сотрудники службы безопасности стадиона?

– Да, но они даже не смогли сказать мне, какую статью закона я нарушил или какой пункт правил посещения стадиона.



– Служба безопасности вела себя вежливо?

– Первые два сотрудника – не очень. Во время гимна «Локомотива» я развернул флаг, и они пришли раздражённые. Один пытался вырвать у меня флаг, а второй на повышенных тонах говорил, что футбол вне политики. Я пошутил, что это цвета «Локомотива». Потом пришел, видимо, более высокопоставленный представитель службы безопасности – он был очень вежлив и попросил меня выйти в подтрибунное помещение, чтобы просто поговорить и вернуть меня обратно. Я попросил назвать законные основания. Он ответил, что дальше мне придётся общаться с полицией. Поэтому я в перерыве не выхожу с сектора, чтобы досмотреть матч.



– Каких ожидаете последствий?

– Мне могут впаять штраф за то, что я не всегда в маске. Ну ладно, заплачу я этот штраф. Подозреваю, что «Локомотив» при таком руководстве попробует лишить меня абонемента. Пусть пробуют. Посмотрим, что из этого выйдет.



– Как отреагировали фанаты «Локомотива» на красно-белый флаг?

– Встретил белоруса из Могилёва, который меня поддержал – вот он («Категорически!» – подтвердил с улыбкой мужчина, сидящий на два ряда ниже). Раньше у меня не было повода [приходить с флагом]. Я же не буду на каждом матче «Локомотива» выражать свою политическую позицию. Не для этого прихожу на футбол. Это должна была быть единичная акция. Тут нет агрессии или незаконного поведения. На следующий матч планировал приходить уже без флага.

Фото: «Чемпионат»

– Вы белорус?

– Да, у меня двойное гражданство – белорусское и российское. Живу в Москве более 20 лет. Все эти годы болею за «Локомотив». Кстати, считаю, что у белорусского народа и болельщиков «Локомотива» одна и та же цель – мы говорим «уходи» человеку на высокой должности, а он не уходит.

– Знаете, что фанаты ЦСКА сегодня скандировали «Жыве Беларусь» и вывесили такой же флаг, как у вас?

– Когда я здесь его поднял, мне аплодировали. Я вижу эту солидарность фанатов.



– Почему для вас было важно сегодня выразить свою позицию?

– У меня родители, брат и племянница живут в Беларуси. Они в шоке от жестокости полиции по отношению к демонстрантам. 2-3 человека погибли, 80 пропали без вести. И если раньше Лукашенко действительно мог выиграть выборы – была пограничная ситуация, то сейчас за него голосовали единицы и все видят фальсификации. Он 26 лет у власти и считает, что ему можно всё. Даже называл идиотам людей, которые верят в коронавирус. Говорил лечиться тракторами. Люди понимали, что не защищены государством.



– Насколько футбольная трибуна – уместная площадка для политических высказываний?

– А почему нет?

– Потому что стремление оградить спорт от политики вполне логично.

– Логично, но не имеет отношения к реальности. Спорт – это везде и всегда политика. Олимпиады – это попытка возвысить себя на геополитической арене. Ко мне подходит служба безопасности и кидает эти банальные фразы, будто спорт вне политики. Футбол – это та же политика. И тому сотни примеров.



– И всё же. Если, например, вывешивать логотипы политических партий на секторах, это будет явный перебор. Где грань допустимого?

– Там, где здравый смысл. В моём понимании, я никакую грань не перешел. Если политическая позиция выражается спокойно, без мата, без противоправных действий, то я не вижу проблем. Если можно заявлять у себя на кухне и на площади, то почему нельзя на стадионе?



Через несколько минут после матча Виктора задержала полиция при выходе со стадиона. Задержание не было грубым – без применения силы. Хотя скрутили парня, который после игры одолжил у Виктора флаг и сфотографировался с ним.

Фото: «Чемпионат»

Мне, аккредитованному журналисту, мешали снимать задержание. Сначала подошёл человек в куртке с надписью Head Steward. Он попробовал загородить съемку и обратился ко мне – «дядь». Если это был стюард, нанятый «Локомотивом», то надо признать, что у него весьма любопытная манера общаться для официального лица.



На улице меня уже аккуратненько подтолкнул один из полицейских. Затем ещё около пяти сотрудников меня остановили, не позволив дальше производить съемку задержания Виктора. Какие на то были основания, мне не объяснили. Полицеские посмотрели мое удостоверение журналиста и отпустили. Я даже успел на пресс-конференцию главных тренеров и скинул их комментарии на новости. При выходе из пресс-центра я вновь столкнулся с Виктором (вход в пресс-центр и в отделение полиции находятся на расстоянии пяти метров).

Вот что он рассказал о своем задержании:



– Они услышали объяснение, с чем я пришел и что у меня не было намерения сорвать матч. Задали несколько вопросов – я ответил и меня отпустили.



– О какой статье идет речь?

– 20.31. Точного названия не помню. Что-то вроде нарушения правил поведения на спортивных объектах.



– Что вам грозит?

– Я сейчас прочитал: от 3 до 10 тысяч рублей штрафа или общественные работы до 160 часов.



– Если бы знали утром, чём обернется поход на футбол, то так же пошли бы с флагом?

– Конечно. Я не считаю, что сделал что-то незаконное. Я внимательно прочёл эту статью и не нашёл там ни одного пункта, ни одной строчки, под которую подпадает моё действие.