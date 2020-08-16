Выход у Гвардиолы только один. Звать Месси

В отличие от Абрамовича, который на 9-й год владения «Челси» все-таки смог воплотить свою мечту в жизнь – выиграть Лигу чемпионов – шейхи в «Сити» бьются над этой задачей вот уже 12 лет и все безрезультатно. На трансферы игроков и тренеров потрачено больше 1,5 миллиарда фунтов (по этому показателю шейх Мансур – абсолютный рекордсмен АПЛ), но все трофеи клуба (13 кубков) — сплошь внутрианглийские.

«Горожане» дебютировали в Лиге чемпионов еще в сезоне-2011/2012. На свой первый матч 14 сентября 2011 года (домашняя игра с «Наполи» — 1:1) «Сити» вышел таким составом: Харт – Коларов, Компани, Лескотт, Сабалета – Барри, Туре – Насри, Сильва – Джеко, Агуэро.



Получается, Давид Сильва единственный, кто пережил эти 9 лет и вчера сыграл против «Лиона». Но и он этим летом уходит – в «Лацио» – так и не дождавшись триумфа. Остаётся только Кун Агуэро, пропустивший последние матчи из-за травмы.



Не получалось в Лиге чемпионов у Манчини, не получалось у Пеллегрини. Хотя при чилийском Инженере «Сити» добился максимума — полуфинала-2016. Где проиграл будущему победителю – «Реалу» — за счет единственного автогола Фернандо. Зинедин Зидан отправился к своей первой большой тренерской победе…



Казалось, получится у Гвардиолы. Но Лига чемпионов для Пепа после «Барселоны», словно заговоренная. Ни с «Баварией», ни с «Сити» он не смог выйти даже в финал.

Как родилась главная команда последних 10 лет — «Барселона» Гвардиолы Почему Гвардиола избавился от Роналдиньо, что изменил в тактике и почему так долго выигрывал.

Четыре сезоне в Англии – четыре лигочемпионских фиаско. И ведь не сказать, что соперники были топами или не по зубам.



2017 год. «Монако» с 18-летним Мбаппе при общем равенстве мячей (6:6) прошел в четвертьфинал за счет лучшей результативности на чужом поле – 3:5 и 3:1.



2018 год. Единственное безвопросное поражение «Сити» при Гвардиоле в плей-офф ЛЧ. «Ливерпуль» Клоппа в борьбе за полуфинал не оставил «горожанам» никаких шансов — 3:0 на «Энфилде» и 2:1 на «Этихад».



2019. Та же история, что и с «Монако» – «Тоттенхэм» в четвертьфинале был лучше только за счет того, что больше соперника забил в гостях – 1:0 и 3:4.

И вот теперь «Лион». 7-я команда Франции.



Вчера в концовке матча на Пепа было жалко смотреть. Он только что не плакал. Падал на колени, рвал траву на бровке, крутился волчком, апеллировал к судьям. Готов был ликовать, когда Стерлинг при счете 1:2 оказался с мячом в двух метрах от пустых ворот, но тут же хватался за голову: «Как?!».



Похоже, он и сам уже не знает, что еще ему нужно сделать, чтобы выиграть этот треклятый турнир. Вчера сыграл, выпустив в основе трех своих, если так можно выразиться, самых оборонительных игроков – Лапорт, Гарсия, Фернандиньо (c «Реалом» Гарсия остался в запасе), но и это не помогло (а теперь за такой выбор Пепу прилетает от критиков; Крис Уоддл: «Гвардиола должен поднять руки вверх и сказать: «Я виноват». Он почему-то решил сыграть не так, как обычно»).



Остается только догадываться, каких сил ему стоит из года в год переживать все эти разговоры и претензии: «Да он без «Барселоны» и «тики-таки» ничего не может!».



И это тренер, который выиграл с «Баварией» 7 трофеев и с «Сити» еще 8.



Величайший.



Но в Лиге чемпионов вот уже 10 лет без побед.



Английские газеты пишут – этим летом Гвардиола получит еще 300 миллионов на трансферы. И он точно знает, что ему нужно – еще до матча с «Реалом» говорил: «Если «Ман Сити» хочет выиграть ЛЧ, мы должны улучшать игру в защите». Уже куплен Аке, «Сити» готов раскошелиться на Кулибали, ищет одного крайнего защитника…



Но поможет ли? Если это действительно гештальт или что-то метафизическое – то выход тут только один. Звать Месси. Сейчас для этого (после 2:8) самый подходящий момент.

«Манчестер Сити» готов заплатить любую сумму за Лионеля Месси

P.S. Контракт Гвардиолы с «Манчестер Сити» истекает следующим летом. Еще один шанс у него есть.