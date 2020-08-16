«Скорая ехала 20 минут. Это очень долго». В Москве умер ещё один молодой футболист

Что произошло?

15 августа на базе в Рублёво произошёл несчастный случай. Во время товарищеского матча между командами 2003 г.р. «Олимпик» и «Строгино-2» игроку «Олимпика» Михаилу Колосову стало плохо, и он потерял сознание. Игрока доставили в больницу, но спасти его врачи не смогли. РФС уже пообещал выяснить все обстоятельства гибели юноши.

Один из свидетелей трагедии описали подробности произошедшего в своём аккаунте:



«За 5 минут до перерыва кто-то из игроков крикнул: «Остановите игру»!



На поле лежал футболист «Олимпика» Михаил Колосов. Обе команды подбежали и увидели его без сознания. Первую медицинскую помощь оказали, далее на поле заехали две машины скорой помощи и одна реанимационная.

Михаилу пытались запустить сердце на протяжении 30 минут. После, как говорит один из очевидцев, ему запустили работу сердца с помощью искусственной вентиляции лёгких. Его отвезли в больницу, в которой, как сообщается, он скончался».

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Мама Михаила говорит, что у него не было никаких проблем со здоровьем. Скорая ехала до поля 20 минут

Мы связались с мамой Михаила Викторией, чтобы выяснить подробности произошедшего. Вот её рассказ:



«У Миши не было вообще проблем со здоровьем. Неделю назад проходил медицинскую спортивную комиссию, всё абсолютно было здорово. Никаких отклонений никогда не было. Он болел только ОРВИ раз в три года. Причину смерти не установили, вскрытия ещё не было. Реаниматолог мне сказал, что просто остановилось сердце.

Меня не было на самом матче. Я всё знаю со слов тренера. Он сказал, что Миша потерял сознание. Врачи тут же начали оказывать первую помощь, параллельно они вызвали скорую помощь. Только скорая ехала 20 минут. Наверное, в случае, когда у человека останавливается сердце, 20 минут – это очень долго. Сначала приехала одна, потом другая, а уже затем реанимация. Возможно, было упущено время. Но я не доктор, я не знаю.



Вредных привычек никаких не было: не пил, не курил, наркотиками не увлекался. В школе на это тоже брали анализы, ничего не было. Врачи три часа пытались запустить в сердце.



Не было такого, что его заставляли играть, если ему было плохо. Если ему плохо, он сам бы не пошёл играть. Но это было очень редко. Были какие-то травмы: разбитая бровь и так далее, но это нормально для этого вида спорта.



Миша играл на позиции правого защитника, был перспективным игроком. Его приглашали в другие команды, когда там не хватало игроков. Хорошо играл, забивал голы, все им были довольны, играл в ЛФЛ».



Напомним, 20 апреля 2020 года скончался защитник «Казанки» Иннокентий Самохвалов. Футболисту московского клуба стало плохо во время пробежки, которая была частью индивидуальной тренировки. Причиной смерти футболиста стала сердечная недостаточность. Спортсмену было 22 года.



«Чемпионат» выражает соболезнования семье и близким Михаила Колосова.