«Эй, притормози-ка, умник!» После казуса в ЛЧ Стерлинг стал объектом насмешек в сети

Свершилось – несмотря на отчаянное положение с коронавирусом во всём мире, Лига чемпионов вернулась (пусть и на пустые стадионы). А болельщики из онлайн-школы английского Skyeng вернулись на боевую вахту, чтобы просматривать иностранные соцсети и находить для вас самые интересные выражения – про футбол и не только.
To be willing – хотеть сделать что-то
Есть ли жизнь после “Ювентуса”? Высказывалось немало предположений о дальнейшей судьбе Криштиану. В частности, в них фигурировали “ПСЖ” и “Манчестер Юнайтед”. А теперь появилась информация, что Жорже Мендеш, его агент, предложил Роналду “Барсе”.
“Новый вызов впереди. Жорже Мендеш предложил Криштиану нескольким клубам, включая “Барселону”. Бывший игрок Мадрида может захотеть принять этот вызов в своей карьере”.
Alongside – наряду с
Этот неловкий момент: Артуро Видаль впервые вышел на поле в составе “Барсы”, чтобы сыграть против своей бывшей команды,”Баварии”. Перед матчем Видаль дал пресс-конференцию и рассказал, каково это – играть против своих товарищей. Знал бы он, как закончится схватка с баварцами!
“Видаль: “Хотя Левандовски лучший бомбардир, наряду с Луисом Суаресом, невозможно сравнивать его с Лео. Лео – с другой планеты”.
Apparently – явно, очевидно
Знал бы Видаль, что его ждёт, когда называл “Барселону” “лучшей командой в мире”! Кто мог предположить, что матч “Барселоны” с “Баварией” закончится со счетом 8:2?! Правильно, никто. Разгромное поражение “Барсы” породило кучу шуток, основанных на игре слов.
“Очевидно, фанаты Барселоны не завтракают сегодня утром, потому что вчера они объелись”.
“Объедаться” по-английски звучит как “to eat too much” (есть слишком много).
8:2 созвучно и словам ate too (“съели слишком много”).
I’d hate to be – не хотел бы я быть
Шутку про объевшихся болельщиков “Барсы” в “Твиттере” не повторил только ленивый. Но некоторые пошли дальше и придумали каламбур пооригинальнее.
“Не хотел бы я сейчас быть фанатом “Барселоны”.
I’d hate to be (дословно – “я бы ненавидел быть”) – не хотел бы я быть. Эта фраза используется в английском очень часто. Например, можно сказать I’d
hate to be a doctor during this COVID-19 outbreak – “Не хотел бы я быть доктором во время этой вспышки ковида”.
Сочетание 8:2 (eight-two) по звучанию очень похоже на hate to.
L – проигрыш, потеря
Рафаэль Варан допустил две критические ошибки, буквально подарив оба гола “Манчестер Сити” в матче с мадридским “Реалом”. Это окончательно похоронило шансы Мадрида продвинуться вперед. Конечно, Рафаэлю пришлось взять на себя ответственность за этот провал: “Это мой проигрыш, должен признать” – сказал он. А что толку, Рафаэль, а что толку. В соцсетях немедленно появились фотографии Варана с гигантским L – так в переписке обозначают слово loss, то есть “потеря” или “проигрыш”.
“Варан доставил проигрыш Мадриду – из рук в руки.
Варан раздает голы просто прикола ради. Бесплатные голы налево и направо!”
Stunner – впечатляющий гол
То, что сделал Эрик-Максим Шупо-Мотинг в матче “Пари Сен-Жермен” против “Аталанты”, иначе как stunner и не назвать. Stunner – это от прилагательного stunning – “ошеломительный, потрясающий”. Полузащитник вышел в самом конце матча, поспособствовал первому голу и через 149 секунд после этого забил на третьей добавленной минуте, принеся неожиданную победу “ПСЖ”. А ведь команда была в полушаге от вылета! Но два гола за три минуты спасли французов.
“Максим Шупо-Мотинг стал героем ПСЖ после неожиданного гола”.
Egghead – умник, “яйцеголовый”
Еще один неожиданный поворот – победа “Лиона” в матче против “Манчестер Сити”. И немалую роль в этом сыграла роковая ошибка Рахима Cтерлинга. Как вообще можно было так промахнуться? Неудивительно, что теперь многие сомневаются, а понимает ли он вообще суть игры?
“Пеп: Итак, мы хотим забить мяч в открытые ворота. Это значит, что мы забьем гол, а это хорошо”.
Стерлинг: Эй, эй, притормози-ка, умник”.
На сегодня всё, но мы совсем скоро вернёмся с обзором соцсетей после финала. Смотрите футбол, читайте соцсети и прокачивайте свой английский!
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