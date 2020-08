«Эй, притормози-ка, умник!» После казуса в ЛЧ Стерлинг стал объектом насмешек в сети

Свершилось – несмотря на отчаянное положение с коронавирусом во всём мире, Лига чемпионов вернулась (пусть и на пустые стадионы). А болельщики из онлайн-школы английского Skyeng вернулись на боевую вахту, чтобы просматривать иностранные соцсети и находить для вас самые интересные выражения – про футбол и не только.

To be willing – хотеть сделать что-то

Есть ли жизнь после “Ювентуса”? Высказывалось немало предположений о дальнейшей судьбе Криштиану. В частности, в них фигурировали “ПСЖ” и “Манчестер Юнайтед”. А теперь появилась информация, что Жорже Мендеш, его агент, предложил Роналду “Барсе”.

“Новый вызов впереди. Жорже Мендеш предложил Криштиану нескольким клубам, включая “Барселону”. Бывший игрок Мадрида может захотеть принять этот вызов в своей карьере”.

Alongside – наряду с

Этот неловкий момент: Артуро Видаль впервые вышел на поле в составе “Барсы”, чтобы сыграть против своей бывшей команды,”Баварии”. Перед матчем Видаль дал пресс-конференцию и рассказал, каково это – играть против своих товарищей. Знал бы он, как закончится схватка с баварцами!

“Видаль: “Хотя Левандовски лучший бомбардир, наряду с Луисом Суаресом, невозможно сравнивать его с Лео. Лео – с другой планеты”.

Apparently – явно, очевидно

Знал бы Видаль, что его ждёт, когда называл “Барселону” “лучшей командой в мире”! Кто мог предположить, что матч “Барселоны” с “Баварией” закончится со счетом 8:2?! Правильно, никто. Разгромное поражение “Барсы” породило кучу шуток, основанных на игре слов.

“Очевидно, фанаты Барселоны не завтракают сегодня утром, потому что вчера они объелись”.



“Объедаться” по-английски звучит как “to eat too much” (есть слишком много).



8:2 созвучно и словам ate too (“съели слишком много”).

I’d hate to be – не хотел бы я быть

Шутку про объевшихся болельщиков “Барсы” в “Твиттере” не повторил только ленивый. Но некоторые пошли дальше и придумали каламбур пооригинальнее.

“Не хотел бы я сейчас быть фанатом “Барселоны”.



I’d hate to be (дословно – “я бы ненавидел быть”) – не хотел бы я быть. Эта фраза используется в английском очень часто. Например, можно сказать I’d



hate to be a doctor during this COVID-19 outbreak – “Не хотел бы я быть доктором во время этой вспышки ковида”.



Сочетание 8:2 (eight-two) по звучанию очень похоже на hate to.

L – проигрыш, потеря

Рафаэль Варан допустил две критические ошибки, буквально подарив оба гола “Манчестер Сити” в матче с мадридским “Реалом”. Это окончательно похоронило шансы Мадрида продвинуться вперед. Конечно, Рафаэлю пришлось взять на себя ответственность за этот провал: “Это мой проигрыш, должен признать” – сказал он. А что толку, Рафаэль, а что толку. В соцсетях немедленно появились фотографии Варана с гигантским L – так в переписке обозначают слово loss, то есть “потеря” или “проигрыш”.

“Варан доставил проигрыш Мадриду – из рук в руки.



Варан раздает голы просто прикола ради. Бесплатные голы налево и направо!”

Stunner – впечатляющий гол

То, что сделал Эрик-Максим Шупо-Мотинг в матче “Пари Сен-Жермен” против “Аталанты”, иначе как stunner и не назвать. Stunner – это от прилагательного stunning – “ошеломительный, потрясающий”. Полузащитник вышел в самом конце матча, поспособствовал первому голу и через 149 секунд после этого забил на третьей добавленной минуте, принеся неожиданную победу “ПСЖ”. А ведь команда была в полушаге от вылета! Но два гола за три минуты спасли французов.

“Максим Шупо-Мотинг стал героем ПСЖ после неожиданного гола”.

Egghead – умник, “яйцеголовый”

Еще один неожиданный поворот – победа “Лиона” в матче против “Манчестер Сити”. И немалую роль в этом сыграла роковая ошибка Рахима Cтерлинга. Как вообще можно было так промахнуться? Неудивительно, что теперь многие сомневаются, а понимает ли он вообще суть игры?

“Пеп: Итак, мы хотим забить мяч в открытые ворота. Это значит, что мы забьем гол, а это хорошо”.



Стерлинг: Эй, эй, притормози-ка, умник”.



На сегодня всё, но мы совсем скоро вернёмся с обзором соцсетей после финала. Смотрите футбол, читайте соцсети и прокачивайте свой английский!