Кореец из Америки в Казани, Мелкадзе — в Грозном. Главные трансферы недели в РПЛ

Очередная неделя трансферного окна в России подошла к концу. На этот раз она не выдалась богатой. Однако всё равно были трансферы, на которые стоит обратить внимание. В «Рубине» появился второй кореец в истории клуба, спартаковцы Ломовицкий и Мелкадзе вновь отправились в аренды, а Жамалетдинов и Рыков нашли себе новые команды. Выделяем самые главные трансферы в РПЛ за эту неделю.

Таблица переходов РПЛ

Хван Ин Бом (из «Ванкувер Уайткэпс» в «Рубин»)

Хван Ин Бом стал вторым корейцем в истории казанского «Рубина». Профессиональную карьеру игрок начал в родном городе в клубе «Тэджон Ситизен», затем несколько месяцев отыграл в аренде в другом корейском клубе «Асан Мугунхва». В США Хван перебрался в январе 2019 года. За два сезона в MLS южнокорейский футболист сыграл в 41 матче и забил четыре гола. По данным transfermarkt.ru, стоимость трансфера составила € 2,5 млн. Хван подписал трёхлетний контракт с «Рубином» и будет выступать под 6-м номером.

Тимур Жамалетдинов (из ЦСКА в «Уфу»)

Дебют за ЦСКА у Жамалетдинова состоялся 9 апреля 2017 года. Закрепиться в основном составе нападающему не удалось, поэтому он отправился в польский «Лех». Но и там всё было не так гладко: 19 матчей и два гола во всех турнирах. Зимой 2019 года Жамалетдинов от обиды разнёс в интервью ЦСКА (потом — во всём обвинил журналиста в искажении слов), а осенью оказался в дубле польского клуба.



С «Уфой» экс-нападающий ЦСКА подписал контракт на три года. По словам агента игрока, Евсеев интересовался Жамалетдиновым ещё зимой, когда Тимур был на просмотре в «Урале».

Зимой Жамалетдинов от обиды разнёс ЦСКА в интервью. Сейчас он в дубле «Леха» О причинах провала нападающего рассказывают польские журналисты.

Александр Ломовицкий (из «Спартака» в «Химки», аренда)

Весь прошлый сезон Александр Ломовицкий провёл на правах аренды в «Арсенале». В Туле 22-летний полузащитник сыграл 22 матча и забил два мяча. Что касается спартаковской карьеры, то Ломовицкий за красно-белых сыграл в 36 матчах и отметился четырьмя голами. Тедеско пока не видит игрока в своей схеме, поэтому «Спартак» вновь отправил подающего надежды игрока получать игровую практику. Соглашение воспитанника академии им. Фёдора Черенкова с «Химками» рассчитано до конца нынешнего сезона.

Тарас Бурлак (в «Арсенал» как свободный агент)

Последние три сезона Бурлак выступал за самарские «Крылья Советов». 30-летний защитник принял участие в 51 матче. До самарского клуба Бурлак выступал за «Локомотив», нижегородскую «Волгу» и «Рубин». С «Арсеналом» воспитанник «железнодорожников» подписал долгосрочный контракт. Сроки действия не сообщаются.

Владимир Рыков (в «Урал» как свободный агент)

С лета 2016 года Рыков выступал за московское «Динамо». В составе бело-голубых стал чемпионом ФНЛ в сезоне-2016/2017 и вернулся в элиту российского футбола. В сезоне-2018/2019 Рыков в матче со «Спартаком» забил гол со своей половины поля, о котором говорили очень долго. В Екатеринбурге защитник будет выступать под 44-м номером.

Рыков: никогда не перейду в «Спартак» Автор самого крутого гола лета-2018 в РПЛ – о футболе, деньгах и сборной.

Олег Данченко (из «Рубина» в «Уфу», аренда)

В прошлом сезоне Данченко сыграл 19 матчей за «Рубин». Когда тренером был Роман Шаронов, футболист чаще появлялся в стартовом составе. С приходом Слуцкого украинский защитник стал меньше получать игрового времени, в связи с этим новый сезон проведёт в «Уфе». Данченко пришёл в команду Вадима Евсеева на правах годичной аренды с правом последующего выкупа.

Кто из арендованных игроков РПЛ заслужил выкуп, как Соболев Александр Кокорин тоже сейчас в аренде.

Георгий Мелкадзе (из «Спартака» в «Ахмат», аренда)

Сезон-2019/2020 Мелкадзе провёл на правах аренды в «Тамбове». Воспитанник «Спартака» сыграл 18 матчей, забил семь голов и отдал три голевых передачи. Но пока Доменико Тедеско, как и в случае с Ломовицким, не видит игрока в «Спартаке». За «Ахмат» Мелкадзе будет выступать вместе с другим игроком красно-белых Артёмом Тимофеевым, который тоже проведёт этот сезон в аренде. Георгий будет играть под 3-м номером.