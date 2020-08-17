«Барса» выгнала Сетьена и ждёт Кумана. Это он принёс клубу первый трофей ЛЧ

В пятницу «Барселона» крупно проиграла «Баварии», а в воскресенье президент клуба Хосеп Мария Бартомеу сделал журналисту из радио-программы El Partidazo de Cope резкое заявление: «Сетьен уволен».

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Как пишет Mundo Deportivo, решение об увольнении тренера Бартомеу на самом деле принял ещё до этого жуткого матча – его не устраивало, что Сетьен так и не смог привить команде стиль, о котором он так много говорил при подписании контракта, а лидеры открыто противились идеям и методам испанского специалиста. Поражение от «Баварии» стало последней каплей, и босс клуба созвал экстренный совет директоров, который собрался сегодня в 11 утра (12:00 мск). Повестка небольшая, но животрепещущая: подписать контракт с новым тренером, урегулировать вопросы по увольнению Сетьена (у него действующий контракт до 2021 года), а также обсудить дату следующих выборов президента клуба.

«Сетьен уходит сегодня»

Mundo Deportivo:

«Унижение, которое понесла «Барса» в глазах всего мира, вынуждает правление под председательством Хосепа Марии Бартомеу принимать далеко идущие решения».

Куман? Почеттино? Хави?

По информации Mundo Deportivo, в списке «Барселоны» было всего несколько тренеров, которые потенциально могли занять место Сетьена: Хави Эрнадес, Маурисио Почеттино и Рональд Куман. Хави отказался по причине продлённого контракта с катарским клубом, Почеттино, несмотря на хорошие отношения, смущает Бартомеу своим «эспаньольским» прошлым. Остался Куман, и, вполне вероятно, он действительно возглавит каталонский клуб: с ним президент «Барсы» лично начал переговоры, и, как пишут в Испании, обе стороны близки к соглашению.

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Как пишет Mundo Deportivo, Куману предложили контракт на два года. Но тут нужно учитывать несколько важных аспектов, которые приводит Sport.es.

1. Контракт Кумана со сборной Нидерландов. По информации издания, он может покинуть свой пост только после Евро-2020. А его, как мы помним, перенесли на следующий год. Но вариант освободиться от этого обязательства всё же есть – выплатить федерации компенсацию.

2. Хочет ли Куман принимать «Барсу» сейчас, «с чисткой, которую нужно провести в команде, и отсутствием денег на крупные сделки».

3. Куман не приедет только на девять месяцев. «Он покинет Нидерланды только ради долгосрочного проекта (минимум три года) и с гарантией полного права принятия решений, как это сделал Йохан Круифф в 1988 году. Если Бартомеу подпишет Кумана на три года, то он будет закладывать спортивную политику следующего президента «Барселона», который вступит в должность 1 июля 2021 года (если не проведут досрочные выборы). Оставит ли он Кумана или назначит своего собственного тренера? Это вопрос, на который сложно ответить», — пишет Sport.es.



Но, судя по видео El Chiringuito TV, нидерландский специалист уже прилетел в Барселону. Вероятно, все вопросы либо уже урегулированы либо решатся во время встречи совета директоров.

Испанские СМИ считают, что Куман – подходящий вариант для клуба в это непростое время.



Mundo Deportivo:

«Куман — особенный человек для всех каталонцев. Все знают его серьезность и приверженность атакующему футболу. Вдобавок Рональд прекрасно знает идеологию «кулес», он был кумиром на «Камп Ноу», игроком, которого боготворили после его гола на «Уэмбли». Он знает, что всегда нужно бороться, чтобы выиграть всё».

Marca:

«Голландец — тренер, у которого не будет дрожать рука при принятии сложных решений, а «Барселоне» такой человек теперь нужен. И мы не должны забывать его ссылку на «круйффизм», что всегда ценится в этом клубе. Куман создаёт спокойствие в окружающей среде».

Куман принёс «Барселоне» первый в истории клуба трофей Лиги чемпионов. В 1992 году голландец забил победный мяч в финальном матче с «Сампдорией» (1:0), отличившись на 112-й минуте. Встреча состоялась на лондонском стадионе «Уэмбли».

Выборы и новый президент

Проблема «Барселоны» не только в тренере, который так и не смог ничего привить команде, но и в руководстве, затащившем клуб в кризис. Бартомеу и его доверенные руководители сейчас рассматривают три варианта, как пишет Mundo Deportivo:



— выборы в конце ноября;

— выборы в январе, чтобы у кандидатов было больше времени представить свои предложения партнёрам;

— голосование в марте.



Кандидат в президенты Виктор Фонт при этом заявил, что выборы необходимо провести как можно скорее (он за первый расклад).



«Мы просим о немедленных выборах. Клуб достиг дна, и стабильности можно добиться только за счёт проведения выборов, чего, я считаю, требуют все болельщики «Барсы». В этом отношении наш голос единодушен. Собрание в октябре, комитет управления и выборы в ноябре. Клуб нуждается в восстановлении».



Процесс может ускориться, если Бартомеу сам уйдёт в отставку. Но журналисты ряда испанских СМИ уверены, что он до последнего будет держаться за свой пост.