«Многие думают, что Джано уже под 40». Как Ананидзе оказался в «Роторе», а Гайч – в ЦСКА

Звёздный новичок ЦСКА Адольфо Гайч продолжает адаптироваться к российскому чемпионату: против «Тамбова» он вышел на поле уже во второй игре подряд. Правда, снова не смог отметиться результативными действиями. Рассказать о Гайче и о том, как ЦСКА вёл непростые переговоры, мы попросили одного из главных экспертов в России по южноамериканскому рынку – Тимура Лепсая. Он привозил звёзд из Южной Америки в «Сатурн» ещё в начале 2000-х. Попутно выяснили, почему Джано Ананидзе перешёл именно в «Ротор», и вспомнили работу Лепсаи в «Балтике» и уголовное дело, которое было заведено на него после этого.

— Вы в курсе, как происходил трансфер Гайча?

— Во-первых, поздравляю ЦСКА с хорошим приобретением. Знаю, что «армейцам» его предлагали ещё год назад, но в клубе тогда рассудили, что он сыроват. За этот год Адольфо прибавил, получил вызов в основную сборную. Переговоры шли сложно. Я знаю президента «Сан-Лоренсо» Марсело Тинели. Это не самый простой человек для переговоров – он ни в чём не уступает, как и ЦСКА. К тому же, к Гайчу был интерес со стороны других клубов. Это перспективный форвард, который при этом уже достаточно поиграл в Аргентине. Адольфо действует в силовой манере, которая подходит для чемпионата России. За ним будет очень интересно посмотреть.



— В чём особенность переговоров с латиноамериканцами?

— Каждые переговоры – уникальный случай. Я так понимаю, что было два момента. Первый: «Сан-Лоренсо» был настроен на то, чтобы оставить за собой проценты со следующей продажи. Потому что клубы в Аргентине зарабатывают именно продажами. Марсело Тинели было важно понимать, что он не продешевил. Мы знаем, что клуб оставил за собой 20% прав. Второй момент: переговоры с агентами – возникли сложности. С ними начали общаться, уже договорившись с клубом. А агенты в Аргентине не очень любят, когда их ставят перед фактом. Поэтому в какой-то момент переговоры затянулись. К тому же, я знаю, что параллельно агенты вели переговоры с другими клубами.



— Как Гайч котируется в Аргентине?

— В Аргентине больше любят нападающих другого формата – таких, как Агуэро, Мартинес. Адольфо нападающий чуть иного плана. Но на аргентинском уровне Гайч и другой нападающий – Бустос считаются главным форвардами молодого поколения. Все ждали, когда они оба переедут в Европу. Адольфо сделал это первым.

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— Сколько он забьёт за сезон?

— Делать прогнозы не возьмусь, но лично мне очень интересно понаблюдать за его заочной дуэлью с Кокориным. Но Саша – форвард опытный, адаптированный. А Адольфо потребуется время на то, чтобы пройти адаптацию. Уверен, ЦСКА сделает всё, чтобы она прошла как можно быстрее. Как человек, который работал с большим количеством футболистов из Южной Америки в России, я знаю, что это очень важно. Они попадают на другую планету: иной уклад жизни, язык, кухня, отношения с людьми. Чем большей заботой их окружишь, тем быстрее они адаптируются. Очень важно, чтобы Гайч начал учить русский язык. Например, Бракомонте до сих пор говорит на нашем языке и даже песни поёт.

О Джано в «Роторе», работе в «Балтике» и уголовном деле

— Джано, интересы которого вы представляете, перешёл в «Ротор».

— Я не являюсь агентом, а Джано взрослый парень, которому агент для перехода в «Ротор» и не нужен. После «Спартака» Ананидзе перешёл в «Анартосис», начал там набирать форму, играть, а потом чемпионат прервали. Получился большой простой, хоть и Джано поддерживал форму. Были переговоры с турецкими и греческими клубами, были другие варианты в России. Но «Ротор» прислал конкретное предложение. Мы поняли, что там пытаются создать хорошую команду. В этой команде Ананидзе должен быть лидером и играть постоянно. Для него это очень важный момент. Джано давно на слуху, поэтому многие думают, что ему уже под 40, хотя ему всего 27 лет. Большая часть карьеры ещё впереди, игроку нужна перезагрузка. Поэтому выбор пал на «Ротор», с чем я поздравлю и Джано, и клуб. Надеюсь, что стороны принесут много пользы друг другу.

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— Последним вашим местом работы была «Балтика». Есть ли планы вернуться работать в футбольный клуб?

— Мне интересна работа гендиректором. Думаю, что могу справляться с ней достаточно неплохо. После «Балтики» было два-три варианта, но самое важное, что я получил в «Балтике» — это опыт. Теперь я не собираюсь хвататься за любое предложение. Хочется прийти в стабильный клуб с большими задачами. Очень тяжело сидеть сложа руки, но я этого и не делаю, стараюсь совершенствоваться, получаю дополнительное образование, начал учить пятый язык. Жду предложения, которое позволит себя реализовать.



— Как оцените работу в «Балтике»?

— Её нужно разбить на несколько этапов. Во-первых, я понимаю, что сейчас не принял бы то предложение. Тогда, в феврале 2017 года, я был уверен в своих силах и команде, с которой мы заходили в «Балтику», был уверен в Игоре Черевченко. Губернатор надеялся, что команду можно спасти, пригласил меня, мы поговорили. Я принял решение попробовать это сделать. «Балтика» находилась на 19-м месте, и нужно было отыграть 12 очков за 13 туров, чтобы остаться в ФНЛ. До этого «Балтика» два года подряд вылетала по спортивному принципу, но оставалась в лиге только за счёт того, что из ПФЛ команды не выходили. После моего ухода ещё раз вылетела по такой же схеме. Той весной финансирование было маленьким, но стабильным. Задержек по зарплате почти не было, удавалось убеждать футболистов, что ничего страшного нет. Внутри в команде мы с Черевченко поставили задачу, чтобы в последнем туре всё зависело от нас самих. В итоге, мы выполнили задачу, остались в ФНЛ, обыграли в последнем туре «Шинник». Важно отметить, что на тот момент в России не было более разрушенного клуба.

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— Почему?

— У клуба не было ничего, даже своей атрибутики. Вся коммерческая деятельность была такой: «Балтика» отдавала на аутсорсинг производство атрибутики какой-то фирме. Фирма её продавала, зарабатывала деньги, а «Балтике» бартером давала 20 шарфов на представительские расходы. На игры ходило по 500-800 болельщиков. В общем, после того, как мы остались в ФНЛ, начали формировать команду на новый сезон, которая должна была занять место в первой десятке. У нас был бюджет, как у команд из второй десятки ФНЛ, но по итогу мы заняли пятое место. За это время мы открыли клубный магазин, заменили абонементы на клубные карты. Была проведена большая работа, продали большое количество клубных карт, а по итогам сезона-2017/2018 «Балтика» стала посещаемым клубом ФНЛ. Но уже тогда начались проблемы с финансированием. По итогам сезона мне поступило два предложения из клубов РПЛ, но меня попросили остаться, пообещали большого спонсора.



— Но вы всё же ушли, да ещё и со скандалом. На вас завели уголовное дело. Что там было?

— Мы начали формировать команду на сезон-2018/2019, хотели выходить в РПЛ. И тут денег не стало совсем. Очень долго заключался договор, согласовывался. В какой-то момент была совсем катастрофическая ситуация, не было денег даже на вылет во Владивосток. Мы были вынуждены купить билеты вместо того, чтобы заплатить налоги. И в какой-то момент за это схватились. Несмотря на гарантийное письмо от правительства Калининградской области, на меня завели уголовное дело по неуплате налогов. Хотя на момент заведения дела налоги были уже погашены. И почти сразу дело закрыли. Это была акция по моему очернению. Даже губернатор публично возмутился действиями силовиков!

— Смысл было вас очернять?

— Я многих отодвинул от кормушки. Это была большая пиар-кампания против меня. Могу спокойно говорить о своих просчётах, могу признавать ошибки.



— Что за ошибки?

— Большой ошибкой было не защитить Черевченко. В моих силах было продлить с ним контракт, но этого не случилось. Но у нас хорошие отношения, мы общаемся. Это большой тренер, у которого всё впереди. Вторая ошибка: мы многое поменяли, ввели новый логотип. Но, наверное, с ним не стоило так спешить, не все это восприняли. Уверен, что нужно было менять эмблему, но, видимо, мы поторопились Третье: недостаточно доносили информацию до болельщиков. Ходят бредовые разговоры о долгах в «Балтике». Каждая копейка находится на контроле казначейства. Каждый кредит инициируется советом директоров. Все займы были целевые, визировались губернатором. Поэтому все рассказы про долги смешны. К тому же я сам подал в отставку осенью, доработал до зимы по просьбе и ушёл. Факты все есть: мы вывели «Балтику» на самое высокое место в современной истории клуба.