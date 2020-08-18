0 игр в РПЛ за 3 года. Поучительная история вратаря-рекордсмена Медведева

Накануне третьего тура чемпионата России казанский «Рубин» объявил о подписании контракта с Никитой Медведевым. Любители футбола, наверное, уже успели позабыть о существовании этого голкипера. Последние три года Медведев просидел в глухом запасе «Локомотива», хотя переходил в московский клуб, имея за плечами мощный рекорд – 1034 сухих минут в РПЛ!

В свитере «Ростова» Никита не пропускал на протяжении 10 матчей, а трансфер в «Локомотив» стал воплощением детской мечты. «Были и другие варианты, но решили, что мне будет лучше в «Локомотиве». Я с детства мечтал играть за «Локо», даже календарик с Овчинниковым был. Отец с Москвы ещё две футболки мне привёз», – признавался тогда воодушевлённый Медведев. Несмотря на внушительную статистику, голкиперу не предложили новый контракт в «Ростове». Казалось, что Медведев идёт на повышение и в «Локомотиве» появится достойный конкурент для Гильерме. Молодой вратарь, рекордсмен, да ещё и бесплатно – удача клубной селекции, не иначе.

На деле же Никита обошёлся «Локо» в 4 млн евро. Недавно Илья Геркус, бывший генеральный директор «железнодорожников», рассказал, как подписывали Медведева. «Давайте вспомним два схожих трансфера молодых вратарей. Лунёв переходил в «Зенит» за 4 млн евро, Селихов в «Спартак» – тоже 4 млн евро. Столько же стоил трансфер Медведева в «Локомотив». Его агенты сказали: «Если за вратарей схожего уровня платят четыре, почему у нас должно быть три?» За Никиту мы отдали приличный подписной бонус, так как он был свободным агентом. Те же деньги мы бы отдали клубу, будь у него контракт», – объяснил Геркус крупные комиссионные агентам.



По словам Геркуса, план «Локомотива» был предельно прост – сделать Медведева сменщиком Гильерме. Рассматривался даже вариант с арендой Антона Коченкова, который являлся вторым вратарём команды. Кроме того, в лице Никиты видели альтернативу Гильерме на случай, если вдруг не получится договориться с Маринато о продлении контракта. Не учли главного – мнения Юрия Сёмина. Главный тренер «Локомотива» попросту не нуждался в ещё одном вратаре. «Коченков сильнее Медведева», – категорично заявил в марте 2018 года Юрий Палыч.



Первый шанс Медведева показать себя в деле выпал на матч Лиги Европы сезона-2017/2018 и только из-за форс-мажора. По ходу игры группового этапа с «Шерифом» (1:2) Никита появился на поле, заменив Гильерме, получившего травму. Тогда Медведев пропустил оба мяча, и ворота «Локомотива» в следующем матче защищал уже Коченков. «Почему Коченков, а не Медведев? Потому что проиграли прошлую игру, – сказал Сёмин. – На мой взгляд, Антон более габаритный, ему будет легче бороться на стандартах».



Не удался Никите и дебютный матч против «Крыльев Советов» в Кубке России (2:3), хотя винить его в пропущенных мячах сложно.



Так или иначе, больше Медведев за «Локомотив» не играл. Вообще нигде. Пропал человек. «Никто не знал, что он будет сидеть», – сетовал Геркус, которому не раз припоминали этот странный трансфер. Агенты-то заработали, а вот талантливый вратарь, по сути, потерял три года карьеры на красно-зелёной «банке».

Спасти карьеру. Кому из видных российских футболистов нужно сменить клуб в ближайшее время Смольников, Селихов и другие игроки, которым стоит задуматься о переменах.

Хотя сам Никита, похоже, не жалеет о переходе в «Локомотив». «Да, у меня хорошая зарплата, – признался Медведев. – Я выиграл в деньгах, но давайте будем честны: кто на своей работе не хочет получать больше? У меня есть семья – жена, маленький ребёнок, которых я должен кормить. Есть родители, которым нужно помогать. Каждый из нас мечтает жить хорошо».



Сможет ли Никита реанимировать свою карьеру в «Рубине», большой вопрос, учитывая нынешний уровень игры Юрия Дюпина. Как бы не пришлось пересесть с одной лавки на другую…