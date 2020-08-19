«Спартак» и «Уфа» обменялись голами, «Локомотив» играет с «Уралом». 3-й тур РПЛ. LIVE!

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Добрый день, друзья! Сегодня, 19 августа, пятью матчами закрывается программа 3-го тура Российской Премьер-Лиги.



В 16:00 мск начнутся два матча: «Спартак» гостит в Уфе, а «Локомотив» встретится на выезде с «Уралом».



Через два часа «Ахмат» выйдет на поле в матче с «Ротором», а начиная с 19:00 мск «Динамо» и «Ростов» выяснят отношения в столице России.



Наконец, в 20:00 мск «Зенит» начнёт домашний матч с ЦСКА — встреча должна стать украшением тура.



Какой приём окажет «Уфа» своему бывшему генеральному директору Шамилю Газизову, ныне занимающему аналогичный пост в «Спартаке»? Обойдётся ли матч на «Газпром Арене» без скандала? Продлит ли «Локомотив» свою победную серию?



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