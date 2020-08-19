«Спартак» и «Уфа» обменялись голами, «Локомотив» играет с «Уралом». 3-й тур РПЛ. LIVE!

Добрый день, друзья! Сегодня, 19 августа, пятью матчами закрывается программа 3-го тура Российской Премьер-Лиги.
В 16:00 мск начнутся два матча: «Спартак» гостит в Уфе, а «Локомотив» встретится на выезде с «Уралом».
Через два часа «Ахмат» выйдет на поле в матче с «Ротором», а начиная с 19:00 мск «Динамо» и «Ростов» выяснят отношения в столице России.
Наконец, в 20:00 мск «Зенит» начнёт домашний матч с ЦСКА — встреча должна стать украшением тура.
Какой приём окажет «Уфа» своему бывшему генеральному директору Шамилю Газизову, ныне занимающему аналогичный пост в «Спартаке»? Обойдётся ли матч на «Газпром Арене» без скандала? Продлит ли «Локомотив» свою победную серию?
Следить за перипетиями игрового дня можно с помощью нашей трансляции. Если вы хотите быть в курсе всех событий, обязательно оставайтесь с «Чемпионатом»!
Момент у «Локомотива»! После подачи с углового с левого фланга Мурило головой сбросил мяч во вратарскую, где Смолов в касание слета пробил неточно!
«Спартак» отыгрался в Уфе — 1:1! Понсе откликнулся на подачу с углового и головой переправил мяч в дальний угол — Беленов не дотянулся.
«Спартак» не реализовал пенальти! Ларссон на исполнение пробил в нижний угол — Беленов угадал направление удара и перевёл мяч на угловой.
Игра рукой в штрафной «Уфы»! Понсе бил головой и попал в руку Йокичу. Арбитр побежал смотреть повтор и указал на «точку»!
Спартаковцы идут вперёд. Ларссон навесил со штрафного, мяч отскочил на дальнюю штангу, но Жиго не успел к мячу.
Гол! «Уфа» уже на второй минуте вышла вперёд! Прошла подача с углового, Аликин высоко выпрыгнул и головой переправил мяч в сетку ворот! Интересно, как сейчас пойдёт игра, смогут ли красно-белые взломать оборону уфимской команды?
Поехали! Стартовали матчи в Уфе и Екатеринбурге!
«Спартак» и «Уфа» назвали свои составы. У москвичей в атаке начнут Понсе, Ларссон и Соболев. Урунов — в запасе.
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