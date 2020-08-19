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Чемпионат России по футболу — онлайн-трансляции матчей 3-го тура, 19 августа

Онлайн-трансляция матчей 3-го тура РПЛ
«Чемпионат»
«Спартак» и «Уфа» обменялись голами, «Локомотив» играет с «Уралом». 3-й тур РПЛ. LIVE!
Все матчи — в одной трансляции!
Футбол / РПЛ 0

Добрый день, друзья! Сегодня, 19 августа, пятью матчами закрывается программа 3-го тура Российской Премьер-Лиги.

В 16:00 мск начнутся два матча: «Спартак» гостит в Уфе, а «Локомотив» встретится на выезде с «Уралом».

Через два часа «Ахмат» выйдет на поле в матче с «Ротором», а начиная с 19:00 мск «Динамо» и «Ростов» выяснят отношения в столице России.

Наконец, в 20:00 мск «Зенит» начнёт домашний матч с ЦСКА — встреча должна стать украшением тура.

Какой приём окажет «Уфа» своему бывшему генеральному директору Шамилю Газизову, ныне занимающему аналогичный пост в «Спартаке»? Обойдётся ли матч на «Газпром Арене» без скандала? Продлит ли «Локомотив» свою победную серию?

Следить за перипетиями игрового дня можно с помощью нашей трансляции. Если вы хотите быть в курсе всех событий, обязательно оставайтесь с «Чемпионатом»!

Live Павел Панышев

Момент у «Локомотива»! После подачи с углового с левого фланга Мурило головой сбросил мяч во вратарскую, где Смолов в касание слета пробил неточно!

16:21 Павел Панышев

«Спартак» отыгрался в Уфе — 1:1! Понсе откликнулся на подачу с углового и головой переправил мяч в дальний угол — Беленов не дотянулся.

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16:18 Павел Панышев

В Екатеринбурге игра развивается не так весело — 15 минут сыграно, 0:0. И моментов совсем немного.

16:15 Павел Панышев

«Спартак» не реализовал пенальти! Ларссон на исполнение пробил в нижний угол — Беленов угадал направление удара и перевёл мяч на угловой.

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16:14 Павел Панышев

Игра рукой в штрафной «Уфы»! Понсе бил головой и попал в руку Йокичу. Арбитр побежал смотреть повтор и указал на «точку»!

16:10 Павел Панышев

Спартаковцы идут вперёд. Ларссон навесил со штрафного, мяч отскочил на дальнюю штангу, но Жиго не успел к мячу.

16:05 Павел Панышев

Гол! «Уфа» уже на второй минуте вышла вперёд! Прошла подача с углового, Аликин высоко выпрыгнул и головой переправил мяч в сетку ворот! Интересно, как сейчас пойдёт игра, смогут ли красно-белые взломать оборону уфимской команды?

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16:02 Павел Панышев

Поехали! Стартовали матчи в Уфе и Екатеринбурге!

15:53 Павел Панышев

Разминка закончена, совсем скоро начнётся игра.

15:34 Павел Панышев

Раздевалка «Уфы». Хозяева сегодня сыграют в светлой форме.

15:25 Павел Панышев

Спартаковцы подъехали к стадиону и настраиваются на игру.

15:18 Павел Панышев

Вот и состав «Урала». Новичок команды Подберёзкин начнёт игру в стартовом составе, Помазун — на воротах.

15:12 Павел Панышев

«Спартак» и «Уфа» назвали свои составы. У москвичей в атаке начнут Понсе, Ларссон и Соболев. Урунов — в запасе.

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15:09 Павел Панышев

Немного атмосферы из Екатеринбурга.

15:05 Павел Панышев

«Железнодорожники» назвали свой состав на игру с «Уралом».

15:05 Павел Панышев

«Урал» в этом году празднует 90-летие клуба. В Екатеринбурге начали украшать город к юбилею.

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