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Как «РБ Лейпциг» прошёл путь от пятой лиги Германии до полуфинала Лиги чемпионов

История взлёта «РБ Лейпциг»
Полина Куимова
От пятой лиги Германии до полуфинала ЛЧ за 11 лет. Феномен «РБ Лейпциг»
Самый успешный проект «Ред Булла» прямо сейчас.
Футбол / Германия 0

11 лет назад на матчи «РБ Лейпциг», который только-только стартовал в пятой лиге Германии, приходило меньше двух тысяч человек: команда начинала на крохотном стадионе, сторонников у неё было меньше, что противников, а в успех «клуба из пробирки» верили единицы. Но владельца концерна «Ред Булл» Дитриха Матешица это не смущало – он с уверенностью заявлял, что в 2017 году команда уже будет играть в Бундеслиге.

В высший дивизион Германии клуб вышел на год раньше и в первом же сезоне занял второе место.

Сегодня «РБ Лейпциг» — в полуфинале Лиги чемпионов.

«Ред Булл» пытался зайти в Германию в 2006, но несколько раз получал отказ: клубы не хотели, чтобы их историю стёрли, как это было с австрийской «Аустрией»

Компания, вкладывающаяся много лет в экстремальные виды спорта, в 2005 году решила выходить на новый рынок – футбольный.

– Мы всегда обсуждали футбольную тему, – говорил Матешиц в интервью FAZ. – Поколение, которое начало пить «Ред Булл», катаясь на сноубордах и горных велосипедах, уже вышло на работу. Раньше его пили на дискотеках, теперь — в офисах. Маркетинговая стратегия не может игнорировать самый важный вид спорта.

Первым вложением стала австрийская «Аустрия» из Зальцбурга: «Ред Булл» купил клуб, а на его базе построил новый – с другой историей, эмблемой, цветами и названием. В 2006-м концерн зашёл с такой же стратегий в MLS: MetroStars превратился в «Нью-Йорк Ред Буллс», а чёрно-красный герб заменил логотип «Ред Булл». В 2008-м в строящуюся футбольную империю добавились клуб в Гане (кстати, расформирован в 2014 году) и Бразилии, в 2009-м – в Германии. Идея с немецкой лигой появилась задолго до этого: первые попытки приобрести команду были в 2006-м, но переговоры срывались один за другим.

Первый вариант у «Ред Булла» был с «Заксеном» из Лейпцига. Клуб долгое время испытывал финансовые трудности, играл в Оберлиге и был согласен на обмен «мы вам 50 млн евро – вы позволяете изменить всё». Стороны были близки к соглашению, но для игры в четвёртой лиге команде нужно было пройти процедуру лицензирования. Тут-то всё и закончилось: Немецкий футбольный союз не позволил переименовать клуб в «Ред Булл Лейпциг», потому что устав организации запрещает менять название в рекламных целях.

Сюда же добавились протесты фанатов, которых не устраивал такой расклад, и об этом варианте пришлось забыть.

Следующая попытка была с гамбургским «Санкт-Паули», но тут обсуждения не дошли даже до заседания совета директоров: руководство отклонило предложение сразу же, как только речь зашла об изменении эмблемы, цветов и истории. Но «Ред Булл» не отчаивался: компания попыталась зайти с тем же предложением в «Мюнхен-1860» и дюссельдорфскую «Фортуну». И там, и там планы по таким глобальным изменениям встречались болельщиками бурными протестами.

Матешиц в итоге понял, что в рамках их стратегии лучший вариант – небольшая команда без особой истории:

– Чем солиднее и традиционнее клуб, тем менее он для нас интересен. Мы предпочтём «Реалу» худший клуб, название которого менялось пять раз за последние семь лет, находящегося за минуту до банкротства.

И ещё один важный момент, к которому пришёл владелец «Ред Булл»: в Германии не пройдёт привычная схема с покупкой уже состоявшейся команды и полным её обнулением. При этом создание нового клуба тоже не подходило – в таком случае пришлось бы пробираться с самого низшего дивизиона, а на это ушли бы десятилетия.

Компания в итоге вернулась к варианту с командой из Лейпцига – искали клуб, выступающий в пятой по силе лиге, потому что для выступления там не нужно проходить лицензирование через Немецкий футбольный союз. Город показался хорошим вариантом для развития: последний раз местные команды играли на высшем уровне в 1994 году, на профессиональном – вообще в 1998-м; в ближайших городах не было клубов, выступающих в Бундеслиге, при этом в самом Лейпциге с чемпионата мира-2006 остался прекрасный, вместительный стадион.

После долгих поисков «Ред Булл» вышел на клуб «Маркрандштадт» из одноименного пригорода Лейпцига и приобрёл его право на выступление в 5-й лиге за 350 000 евро. Команда, кстати, никуда не делась – в 2012 вернулась в Оберлигу.

В Германии многие не любят «РБ Лейпциг»: говорят, что «пластиковый клуб» нарушает традиционные футбольные устои

«РБ Лейпциг» не успел окрепнуть, как столкнулся со шквалом ненависти: болельщики других клубов объединились в едином порыве своей неприязни и вывешивали баннеры из разряда «футбольная культура в Лейпциге мертва», бросали на поле окровавленную голову быка, обклеивали автобус фальшивыми купюрами и даже создали сайт «Нет РБ», а вместе с ним — стикеры и футболки с таким же названием.

Одна из главных причин такого отношения – обход правил, установленных федерацией. Уже в самом начале своего пути клуб дал понять, что в его руководстве люди, которые знают, как сделать так, чтобы ничего не нарушить, но при этом остаться при своём. По закону в названии команды не может быть имени спонсора – однажды подобная инициатива уже была забракована, — поэтому пришлось искать другие варианты. Так появился RasenBallsport Leipzig или попросту «ГазонМячСпорт Лейпциг», при сокращении образующий RB Leipzig. Естественно, это сокращение вызывает прямые ассоциации с «Ред Буллом», но формально – закон не нарушен, предъявить нечего.

Второй момент – правило «50+1», при котором контрольный пакет акций не может принадлежать одному владельцу. В 2014 году, когда команда вышла во вторую Бундеслигу, федерация поставила клуб перед фактом: для участия нужно поменять эмблему, чтобы она не повторяла полностью логотип «Ред Булла», провести реформы в системе управления, чтобы соответствовать правилу «50+1», и упростить вход в членство клуба.

Чтобы выполнить требование федерации, в 2014 году была создана дочерняя компания RasenballSport Leipzig GmbH, к которой перешло управление всеми активами клуба. При этом 99% акций компании принадлежит «Ред Буллу», но никаких юридических претензий нет – формально австрийский концерн не управляет командой.

51% по закону должен распределяться между болельщиками: они платят членский взнос и получают право влиять на политику клуба. Но только не в «РБ Лейпциг»: мало того, что членский билет стоит от 70 до 1000 евро в год, так, по сути, он ничего не даёт – все решения всё равно остаются за 17 членами правления.

Но отрицать, что «РБ Лейпциг» грамотно ведёт бизнес и развивается невероятными темпами, — глупо

Самый важный аспект успеха клуба – в восприятии футбола как бизнеса. В руководстве есть чёткое понимание, по какому плану должна развиваться команда, каких результатов нужно достичь в краткосрочной и долгосрочных перспективах.

Большой вклад в развитие «РБ Лейпциг» внёс Ральф Рангник – главный волшебник Германии по поднятию с низов. Он дважды прошёл пусть с четвёртой лиги до высшей (первый раз с «Хоффенхаймом»), пропагандируя быстрые решения, атакующий футбол и омоложение состава.

– Я был готов к тому, что нас будут тяжело принимать, — говорил он. – В Германии многие люди привыкли защищаться от всего нового. Но это нормально. От критиков будем избавляться современным атакующим футболом. Мой принцип, что 3:3 лучше, чем 0:0, по-прежнему со мной.

Ещё один важный аспект его философии – искать молодых, талантливых, голодных до футбола игроков, развивать их и продавать как звёзд будущего. Пока «РБ Лейпциг» не вышел в плюс в трансферном балансе, но система постепенно начинает работать.

У «Лейпцига» в потенциале хорошая академия (правда, пока в основной команде не сыграл ни один воспитанник), а сеть клубов «РБ» уже сейчас работают, по сути, на немецкий флагман: игроков сначала проверяют в флагмане австрийской команды, потом – в «Зальцбурге» и, если талант проявлен, отправляют в Германию.

Система работает – и, судя по всему, это только начало.

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: Alex Grimm/Getty Images

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