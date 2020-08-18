«Фенербахче» – сомнительный вариант для Смолова. Объясняет эксперт по турецкой лиге

В августе в разное время появлялась информация о желании «Фенербахче» взять нападающего «Локомотива» Фёдора Смолова. Об этом писали и наши, и турецкие СМИ. Только за сегодняшний день один источник сообщил, что трансфер состоится, а другой — что сделки не будет. При этом оба источника подтвердили интерес к футболисту со стороны «Фенербахче».

Мы обратились к комментатору Эльвину Керимову, который специализируется на чемпионате Турции. Журналист рассказал, что ждёт Смолова в «Фенербахче» в случае перехода.



– В России говорят об интересе «Фенербахче» к Смолову. А в Турции о нём говорят?

– Конечно. Смолова знают. Помню, я был в Стамбуле на матче «Галатасарай» – «Локомотив», и перед матчем турецкие фанаты подозвали Смолова к трибуне, чтобы вместе сфотографироваться. Дело в том, что он забил за «Краснодар» в ворота «Фенербахче» – автоматически превратился в уважаемого человека. А если говорить о нынешней ситуации вокруг Смолова, то всё постоянно меняется.



– В каком плане?

– Месяц назад говорили, что «Фенер» реально интересуется Смоловым, но при условии продажи Видада Мурики (15 голов в прошедшем чемпионате Турции). Однако потом новый тренер сказал, что Смолов ему нужен, даже если Мурики останется. Буквально на днях «Фенер» объявил о подписании Маме Тиама (11 голов в прошедшем чемпионате Турции). На данный момент позиция нападающего закрыта, и всё зависит от того, продадут ли Мурики.



– «Фенербахче» играет в одного форварда?

– Сейчас пришёл новый тренер – Эрол Булут. В «Аланьяспоре» у него был на острие один нападающий – Паписс Сиссе.



– Что с лимитом в чемпионате Турции?

– Там еще на год оставили действующие ограничения — 14 +14. То есть без лимита по сути. Но есть и финансовые ограничения. И речь не про финансовый fair play от ФИФА. В Турции еще местная федерация футбола накладывает свой финансовый лимит. «Фенеру» установили невысокий потолок, и президент клуба Али Коч был недоволен.



– Откуда тогда такие зарплаты?

– Как говорят и пишут в Турции, этот финансовый лимит просто обходят. Предоставляют не настоящую отчётность по зарплатам. По крайней мере Али Коча в этом упрекают. Особенно на фоне трансферов – у «Фенера» больше всего новичков в лиге. Пять-шесть человек, причем все – не из дешёвых.

«Локо» взял ещё одного нападающего. И это при Смолове, Эдере, Джорджевиче и Лисаковиче Всё не такое, каким кажется!

– «Фенербахче» – топ-клуб Турции. Почему закончил сезон на 7-й строчке?

– Из-за отвратительного менеджмента. Они провалились два года назад с назначением спортивного директора Дамьена Комолли. Все трансферы – мимо. Нет грамотной системы управления. По сути трансферами занимается Эмре Белёзоглу, который только-только завершил карьеру. Хотя несколько месяцев назад, еще будучи действующим футболистом, он уже занимался переходами игроков. Президент Али Коч всё не может найти человека на эту позицию. С тренером тоже не удаётся попасть. Теперь пришёл Эрол Булут – талантливый ученик Йоахима Лёва. Может быть, он что-то сделает. Хотя в целом менеджмент – провальный.



– А какой вообще в целом уровень чемпионата Турции?

– По исполнителям вроде всё неплохо. Качественных игроков хватает, но при просмотре матчей ты понимаешь, что есть нехватка сильных тренеров и есть проблемы с организацией игры. Команд, которые хорошо обороняются – мало. Команд, которые хороши в позиционной атаке – тоже мало. В этом смысле выделяется только чемпион «Башакшехир» – команда элитных пенсионеров, которые отличаются стабильностью. У всех остальных серьезные проблемы. Я бы не сказал, что лига прогрессирует. Это, скорее, мнение турецких экспертов. В еврокубках турецкие команды играют всё хуже.



– Видимо, Смолов прилично забил бы в Турции, если там у всех проблемы с обороной.

– Да. Думаю, минимум 10 мячей. Тем более у «Фенера» появились на флангах и в центре поля хорошие игроки – есть кому делать передачи в штрафную. Дзюба там вообще минимум 20 положил бы за сезон.

– Насколько в Турции тяжело адаптироваться иностранцам?

– В Стамбуле кайфово. Именно в столицу стремятся все легионеры. Там шикарные условия. Просто нереальные. Я был на стамбульской Рублёвке, где живут Карадениз, Фалькао и другие. Просто космические дома и условия. Ну и по зарплате не обижают. Пускай даже там повысился налог с 15% до 30% для легионеров, но клубы с этим вроде сами разбираются.



– Какого порядка зарплаты в чемпионате Турции?

– Сейчас стараются экономить – в это межсезонье особенно заметно. И «Трабзонспор», и «Бешикташ», и «Галатасарай», и «Фенер» ведут себя уже скромнее. Хотя могут предложить легионеру 1,5-2 миллиона евро в год. У Фалькао – 5 миллионов гарантированно, с премиальными – 7 миллионов, а если бы «Галатасарай» взял чемпионство – 9 миллионов.



– Солидно.

– Дело в том, что клубы получают хорошие деньги за телеправа. «Галатасарай» за прошлый сезон заработал 30 миллионов евро от beIN Sports. И это заняв шестое место. «Фенер» заработал меньше, но не намного.

Мощное интервью с Виталием Дьяковым. Он прошёлся по всем в РПЛ Крик Бердыева, ошибка Кобелева, звонок Аленичева, встреча с Игнашевичем и непорядочность Гуренко.

– Как пандемия сказалась на турецком чемпионате?

– Новый сезон будет странным и… дебильным. Решили не обижать тех, кто вылетает, и сохранили три последние команды. Плюс еще три пришли из второй по силе лиги. Получается, теперь в чемпионате будет не 18, а 21 клуб. Значит в каждом туре одна команда будет отдыхать. Просто абсурд.



– Кто это утвердил?

– Президенты клубов. Они сами так решили. 40 туров, сжатый график. И это при пяти командах в еврокубках и матчах сборных. Я не знаю, как клубы выживут. Тем более что турки – не англичане, которые привыкли к такому графику. Вообще в плане организации остаётся много вопросов. Еще и агенты пролоббировали перенос лимита.



– Именно про «Фенербахче» я слышал много адских историй. Начиная от того, как покупали Бесчастных, и заканчивая тем, как «сливали» главного тренера. Это самый скандальный клуб, как у нас – «Спартак»?

– Самый популярный клуб Турции все-таки «Галатасарай» – за него 30% населения, а за «Фенер» – 25%. Да, можно сравнить в том плане, что команда выигрывает мало титулов, а разговоров вокруг много. С предыдущим президентом было связано еще много историй, в том числе про договорной скандал. По слухам, он вообще продавал оружие израильскому правительству в нулевых годах.



– Вы бы посоветовали Смолову переходить в «Фенербахче»?

– Смотря к чему он стремится. Если хочет хороший климат и дом с видом на Босфор, если хочется сменить обстановку и при этом играть в большом амбициозном клубе, тогда «Фенер» подходит. Хотя там есть задержки по зарплатам, как и во всех турецких клубах, кроме «Башакшехира». Владеет «Фенербахче» солидный бизнесмен, но задолженности по 4-5 месяцев для Турции – это нормально.