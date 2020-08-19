В первом полуфинале больше всего не хватало «Атлетико». «ПСЖ» было слишком легко

Одна из бесчисленных вещей, объединяющих Тухеля и Нагельсмана, – любовь к мелким перестановкам по ходу игры. Оба не только строят стартовый план с учётом качеств соперника, но и постоянно реагируют на то, что происходит на поле. В идеале это могло подарить мощную тренерскую дуэль. Вроде той, которую три дня назад Нагельсман выиграл у Симеоне.



На практике дуэли не получилось. Почти час «Лейпциг» был не то что худшей версией себя, а просто какой-то другой командой.

В нормальном состоянии «Лейпциг» не даёт сопернику с мячом дышать. Да и без мяча тоже. Игроки Нагельсмана не держатся за мяч: предпочтут потерять его, но возле чужих ворот, чем сохранить у своих. Смелым прессингом и постоянным риском в атаке они превращают даже самые статусные матчи во что-то среднее между дворовым футболом и детской свалкой. «Атлетико» — один из самых системных и упорядоченных клубов в мире – боролся с беспорядком 70 минут, но даже эта машина потом сломалась, ввязалась в хаотичную перестрелку и была разбита.

Симеоне проиграл, когда изменил себе «Атлетико» провёл средний матч, но вылетел из Лиги чемпионов не поэтому.

А у «ПСЖ» не было никаких проблем. Хотя казалось, что должны быть. Им не хватает структуры прессинга и структуры позиционных атак. Конечно, они выглядели фаворитом из-за огромного превосходства в классе, но всё-таки фаворитом с подходящим стилем игры, чтобы их разобрать. Или как минимум попытаться. Но получилось по-другому.



Разницу между продуманным беспорядком, в котором все объединены общей целью, и бессмысленной беготнёй трудно объяснить на цифрах. Но можно увидеть. В матче с «Лейпцига» с «ПСЖ» это было хорошо видно.

«ПСЖ» наконец-то стал топовым! Разгромил «РБ Лейпциг» даже без голов Неймара и Мбаппе Одной из ключевых фигур для «ПСЖ» в полуфинале Лиги чемпионов оказался экс-полузащитник «Зенита» Леандро Паредес.

В нормальном состоянии «Лейпциг» сочетает интеллект с атлетизмом. Играет интенсивно, но и умно. В полуфинале осталась половина сочетания. В плане работоспособности и борьбы к команде никаких вопросов: игроки совершили 80 (!) действий в обороне: попыток отбора, перехватов, заблокированных пасов и ударов, фолов. Это какое-то невероятное количество, особенно фолов (24), которыми заканчивалась половина попыток отбора. Но ни один из выигранных поборов в центре не закончился острой контратакой, ни за одну из 17 невынужденных потерь (только у Неймара их семь) парижан не наказали.



Если не видеть «Лейпциг» до матча с «ПСЖ», можно просто не понять, а с чего вообще вокруг этой команды столько шума. И как она попала в полуфинал? Серая скучная беготня без мысли – этого много в любом чемпионате в матчах команд из середины турнирной таблицы.



Как так вышло?



Первая причина на поверхности. «ПСЖ» очень силён. Тухель выбрал ту же схему, что и против «Аталанты», но наполнил её другими игроками. Важное отличие – Мбаппе и Ди Мария вместо Сарабии и Икарди. Аргентинец — игрок касания и бесполезен вне штрафной, но ради свободы Неймара и оборонительного баланса (достигался смещением Сарабии в полузащиту) Тухель задвинул его на фланг. Там Икарди был образцово бесполезен 78 минут, после чего заменён.



Ди Мария попал в старт, как только отбыл дисквалификацию, и он не только искал пространство между линиями и смещался на фланг, но и прикрывал свою зону без мяча. То есть дал тот самый оборонительный баланс, который в прошлом матче давал Сарабия, и позволил Мбаппе и Неймару заниматься исключительно атакой. Ассиметрия в схеме сохранилась, но стала зеркальной, а благодаря новому сочетанию игроков – более эффективной.

Ещё одно важное изменение – выход Паредеса. Аргентинец был очень полезен в первой стадии владения: «Лейпциг» прессинговал обоих центральных защитников и заодно Маркиньоса, который смещался третьим в линию к Силве и Кимпембе. Но эту функцию взял на себя ещё и Паредес. Только он становился не центральным, а левым крайним защитником в тройке, а Маркиньос в такие эпизоды поднимался выше, уводя соперника. Это рождало проблему: выдвигаться на Паредеса – означало создать разрыв в центре, а если дать ему свободу, Паредес мог свободно продвигать мяч. Он, кстати, делал это слишком осторожно. Но всё равно создавал лишний способ разбивать прессинг.



В таком сочетании игроков «ПСЖ» провёл матч структурно так же, как против «Аталанты», но с более быстрой и техничной атакой. Это помогло создавать моменты, не слишком раскрываясь. У «Лейпцига» после перехватов не проходили контратаки (соперники владели мячом довольно осторожно), а собственные позиционные атаки никогда не были его сильной стороной.

Гол Пашалича уникален. Но в полуфинал вышла лучшая команда «Аталанта» прекрасна, а «ПСЖ» сильнее. Всё честно.

Насколько плох «Лейпциг»

Похвалив «ПСЖ», надо не забыть и пройтись по «Лейпцигу». Хотя бы за провальный старт. Неймар выскочил один на один уже на шестой минуте – в элементарной ситуации, показав Мбаппе головой, куда давать пас на ход, пока защитники не замечали ничего, кроме мяча. Через минуту «Лейпциг» рискованным розыгрышем привёз себе гол, который был отменён из-за касания руки Неймара. На 17-й минуте (уже проигрывая) привёз ещё раз: Упамекано подставил Кампля пасом под соперника, тот потерял мяч, через четыре секунды Мбаппе выскочил один на один – спас вратарь. Такое количество невынужденных опасных моментов на старте – это провал. Но нужно добавить ещё два проигранных единоборства при стандартах, которые закончились ударами (один – голом): вот настолько плох был «Лейпциг» в начале матча.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в "твиттере" «Матч ТВ».

За весь матч за вычетом моментов, который игроки «ПСЖ» создали сами (то есть не вследствие нелепых падений и обрезов соперника), команда Нагельсмана допустила два гола, отменённый гол и выход один на один. Даже «Шахтёр» с «Интером» не ошибался так часто (его просто строже наказывали).

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в "твиттере" «Матч ТВ».

Слабый старт и неудобный сценарий сыграли против Нагельсмана. Он оказался в неудобной ситуации, а «ПСЖ» продолжал владеть мячом осторожно, не раскрываясь и полагаясь на атаки сравнительно небольшим числом игроков. Во втором тайме тренер сделал несколько перестановок, перешёл сначала на игру в двух форвардов, а потом и на тройку защитников. «Лейпциг» стал нагнетать давление и создал пару моментов.

В сумме команда точно наиграла на гол. Но картину в целом это не меняет: создать для «ПСЖ» серьёзные проблемы не удалось. За весь матч немцы создали два Big Chance – а их соперники три только в дебютные четверть часа. В общем, после полуфинала не покидает ощущение, что «Атлетико» доставил бы Тухелю больше проблем.

Насколько хорош «ПСЖ»

По сути «ПСЖ» идеально реализовал своё превосходство в классе. Повёл после стандарта, наказал за ошибки (второй и третий голы – после ошибок «Лейпцига») и создал несколько моментов на чистом классе (как штанга Неймара после удара с фланга). Команда, которая в чемпионате Франции занята тем, что отрабатывает способы доминирования над более слабыми соперниками, сделал привычную работу. Это было убедительно – на фоне «Лейпцига».

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в "твиттере" «Матч ТВ».

Превосходство над «Лейпцигом» трудно спроецировать на матч с более сильной командой. Например, с «Баварией» так играть не получится. Как минимум мюнхенцы намного лучше разыгрывают мяч под прессингом. Поэтому ожидать ошибок в передачах и как следствие моментов, которые они привезут себе сами, нет смысла. Это значит, что «ПСЖ» придётся более смело играть в собственных позиционных атаках – и оставлять больше пространства, чем в полуфинале.



«ПСЖ» уже играл в нынешнем сезоне большие матчи. И даже выигрывал – например, громил «Реал». Просто с тех пор уже прошёл почти год. А последние их матчи в плей-офф Лиги чемпионов назвать «большими» можно только с натяжкой.