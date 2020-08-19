Лига чемпионов. «Лион» — «Бавария». LIVE!

Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Сегодня, 19 августа, состоится второй полуфинальный матч Лиги чемпионов с участием «Лиона» и «Баварии». Начало встречи — в 22:00 мск.



Понятно, кто является фаворитом матча, но не стоит думать, что всё так очевидно. «Лион» на пути к полуфиналу турнира убрал со своего пути «Ювентус» и «Манчестер Сити». «Бавария», в свою очередь, заметно повысила статус после впечатляющей победы во встрече с «Барселоной».



Нет никаких сомнений в том, что французский клуб сделает всё, чтобы испортить праздник очередному гранду. Кто знает, возможно, «Лиону» удастся преподнести очередной сюрприз?



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