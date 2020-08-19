Лига чемпионов. «Лион» — «Бавария». LIVE!
Ждём очередной сенсации от французского клуба?
Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Сегодня, 19 августа, состоится второй полуфинальный матч Лиги чемпионов с участием «Лиона» и «Баварии». Начало встречи — в 22:00 мск.
Понятно, кто является фаворитом матча, но не стоит думать, что всё так очевидно. «Лион» на пути к полуфиналу турнира убрал со своего пути «Ювентус» и «Манчестер Сити». «Бавария», в свою очередь, заметно повысила статус после впечатляющей победы во встрече с «Барселоной».
Нет никаких сомнений в том, что французский клуб сделает всё, чтобы испортить праздник очередному гранду. Кто знает, возможно, «Лиону» удастся преподнести очередной сюрприз?
Следить за всеми событиями матча можно в нашей трансляции. Заходите — и вы не пропустите ничего важного!
- 19 августа 2020
-
21:05
-
20:57
-
20:55
-
20:35
-
20:31
-
20:29
-
20:26
-
20:23
-
20:10
-
20:00
-
19:58
-
19:33
-
19:28
-
19:26
-
19:10
-
19:09
-
19:00
-
18:56
-
18:53
-
18:48
-
18:46
-
18:42
-
18:37
-
18:36
-
18:23
-
18:22
-
18:20
-
18:13
-
18:07
-
17:52
-
17:50
-
17:40
-
17:35
-
17:31
-
17:25
Партнерский контент