Жыве «Барселона»! Клубу нужен новый президент, а не новый тренер

Самое трудное в этом тексте – не повторяться. Это трудно по многим причинам. Негативные процессы в структуре «Барселоне» начали сказываться на игре не зимой, когда был уволен Вальверде, не летом, когда был куплен Гризманн, а намного раньше. За годы, что противоречия накапливались, они из глубоких и незаметных превратились в очевидные и стали лезть из всех щелей. Поэтому и написано уже очень много.



Вот пример: материал, которому уже год с перечислением трёх сугубо игровых проблем, которые необходимо решить, чтобы конкурировать в матчах лучшими клубами Европы. Что изменилось с тех пор?

У «Барселоны» три серьёзные проблемы. Нужен тренер, который решит хотя бы две Одна из проблем – Месси.

Сменился тренер (только что сменился ещё раз). Клуб оброс скандалами, финансовые проблемы усугубились, а лидеры стали конфликтовать с руководством. В игре не изменилось ничего. На всякий случай напомню, что Сетьена противопоставляли Вальверде именно по стилю игры. Человек, у которого «Бетис» играл во владение в гостях у «Реала», просто не может отказаться от своих принципов. Оказалось, может.

Сетьена нужно было уволить, но он не виноват. И с Вальверде то же самое

Скорость, с которой Сетьен превратился в Вальверде, поражает. Провалившийся план на матч с «Баварией» — гибрид между 4-3-3 в атаке и 4-4-2 в обороне – это копипаст прошлогоднего плана на «Ливерпуль», который с треском не сработал на «Энфилде». Сейчас, как и тогда, «Барселона» была хуже во всех аспектах игры: с мячом, без мяча, в переходных фазах. И, как и тогда, по ходу матча не смогла перестать проваливаться хотя бы в каком-то из трёх аспектов. То есть проблема не только никуда не делась, но и решается теми же методами, которые уже не сработали с нынешним составом. Это как-то странно, не находите?

«Барселона» мечется. Так можно добиться успеха только случайно Огромный текст о том, с чем столкнётся новый тренер. И о том, что не стоит преувеличивать вину старого.

Это подводит нас к дилемме. Или Сетьен физрук, который ничего не понимает в футболе. Или проблема вообще не в нём, а его индивидуальное понимание футбола не может проявиться и помочь ему. У меня язык не повернётся называть физруком человека, который привил аутсайдеру стиль игры топ-клуба – и добился этого не за счёт результатов, а наоборот, улучшив результаты. Кстати, сейчас уже трудно вспомнить, но ведь и Вальверде приходил в «Барселону» не как тренер, который молча подстраивается под состав – а как тренер, который поставил «Атлетику» топовый прессинг. Его трансформация длилась дольше, чем трансформация Сетьена, и включила в себя несколько выдающихся компромиссных решений, но закончилась в той же точке. И стилистически, и по результату. Он тоже физрук?

Как правильно не любить Вальверде: отделяем хейт от конструктивной критики Он не физрук и не виновник ситуации. Он заложник. Его надо освободить.

Конечно, нет.



Когда настолько разные тренеры начинают принимать одни и те же неэффективные решения в ключевые моменты сезона, очевидно, что виновата рабочая среда, в которой они находятся.



Рабочую среду создаёт руководство.

Все знают, кто виноват

Прежде чем приступить к хейту Бартомеу, будет честно сказать о нём кое-что хорошее. Приняв клуб на пике спортивных успехов, он сумел монетизировать их в успехи финансовые. Он стал президентом в начале 2013 года, когда годовой доход «Барселоны» составлял 483 млн евро (второе место в рейтинге Deloitte). Сейчас годовой доход клуба составляет 840 млн евро (первое место в рейтинге Deloitte). Да, индустрия выросла в целом, но клуб рос опережающими темпами. Для сравнения, вот показатели «Реала» за этот же отрезок: рост доходов с 512 до 757 млн евро в год. Бюджет «Барселоны» на 2020 год планировался в размере 1,01 млрд евро. Понятно, что он сократился, но хотя бы в пандемии Бартомеу точно не виноват.



С таким умением зарабатывать Бартомеу мог стать идеальным президентом. Подвели две проблемы. Первая – отсутствие стратегического планирования. Вторая – отсутствие помощника с достаточными полномочиями, чтобы ему можно было делегировать долгосрочное планирование.



Звучит не очень страшно, но всё идёт именно от этого. Клуб очень долго шёл от одной краткосрочной цели к другой и просто реагировал на изменения. Ушёл Неймар? Значит, нужна другая звезда. Звезда не заиграла? Ладно, купим ещё одну.



Это абсурдно поверхностный подход.



При таком подходе, покупая новых футболистов, клуб просто проигнорировал, что в первые полгода после ухода Неймара «Барселона» играла в очень качественный и сбалансированный футбол.

«Барселона» идеальна. Главное – не возвращать Неймара Вальверде раскрыл команду с новой стороны. А ещё показал, чем Дембеле лучше Неймара.

Отсутствие плана в одной фразе: после ухода Неймара «Барселона» потратила 780 млн евро на новых игроков, а состав стал слабее. Да, я всё-таки повторяюсь. Так же, как клуб повторяет одни и те же ошибки уже несколько лет.



Хорошая новость: через год это закончится. Правда, не факт, что закончится хорошо. Некоторые кандидаты в президенты – достаточно спорные.

Фонт – популист, который апеллирует к ценностям клуба и ДНК и обещает построить новый проект с Хави. Звучит красиво, но в предвыборном угаре Фонт уже пообещал, что в случае победы на выборах уволит Кумана независимо от результатов команды. Это неплохо иллюстрирует его отношение к клубу: лично для него чем хуже, тем лучше, поэтому он топит нового тренера «Барселоны» в тот же день, как его назначили. Другой кандидат, Россель, два года отсидел в тюрьме за отмывание денег, а когда он был президентом «Барсы», случился скандальный трансфер Неймара (клуб занизил сумму сделки) и конфликт с Гвардиолой, из-за которого Пеп покинул клуб. Да и Бартомеу, который при Росселе был вице-президентом, просто продолжил его политику инерционного развития.



Не факт, что Россель способен провести масштабную перезагрузку кризисного, а не процветающего проекта. Правда, есть ещё Лапорта, который в 2008 году сделал ставку на молодого и неопытного Гвардиолу и доверил ему масштабную чистку состава. По крайней мере, у него есть опыт успешного кризис-менеджмента. Но кто бы ни выиграл выборы, начнутся перемены, а сейчас это нужно больше всего.

Как родилась главная команда последних 10 лет — «Барселона» Гвардиолы Почему Гвардиола избавился от Роналдиньо, что изменил в тактике и почему так долго выигрывал.

Ещё одна плохая новость: перемены начнутся только через год. Абсурдность назначения смены тренера при сохранении руководства в том, что всем понятно: это просто потерянный год. Переходный перед большой чисткой, которую можно было начать уже сейчас.



Проблема переходного года усугубляется тем, что выборы назначены на март. То есть вся гонка с сопутствующей публичной критикой текущей ситуации будет идти прямо по ходу плей-офф Лиги чемпионов. Токсичность и давление, которые зашкалили в этом году, усилятся. Возможно, это сплотит ветеранов и легенд клубы, но я не думаю, что их можно упрекнуть в нехватке мотивации. Это доказывают слёзы Пике после поражения от «Баварии». Игроки «Барселоны» и так мотивированы. Просто этот состав исчерпал себя, причём даже не вчера, а давно, но благодаря высочайшему индивидуальному классу и огромному профессионализму игроков это заметно только в больших матчах.

Кто нужен «Барселоне», чтобы вернуть титул Список длинный.

Что может тренер

Вот в такую ситуацию попал Куман. Да, мы наконец добрались до нового тренера. Подходит ли Куман «Барселоне» по стилю? Что он изменит? Какие у него перспективы? Нормальные вопросы при смене тренера, но сейчас они не имеют смысла. Сетьен подходил по стилю, и что? Куман похож на скульптора, которому нужно обработать тонну мрамора, а из инструментов у него перочинный нож и понимание, что через год его уволят, а мрамор заменят.



У Кумана есть плюс: он работал со сборной. Это важно, потому что работа в сборной очень отличается от работы в клубе: ты не можешь делать трансферы, не можешь проводить предсезонную подготовку, поэтому не строишь своё, а смотришь на игроков и пытаешься приспособиться под их лучшие качества. Работа в сборной улучшает адаптивность. А нынешняя «Барселона» очень похожа на сборную. Есть постаревшее поколение легенд и пара классных игроков помоложе, которых купили, не глядя на стиль и позицию. В сборных так и бывает. Да и зависимостью от Месси «Барселона» в последние годы стала напоминает сборную Аргентины. То есть Куман, если будет делать то же, что и Сетьен и поздний Вальверде, хотя бы больше подходит для такой задачи.



Каталонское прошлое Кумана поможет хотя бы на первых порах снять давление. В общем, если отвлечься от всего остального, это разумный выбор. Правда, о стиле «Барселоны» речи уже не будет: он скорее оборонительный тренер. И наверняка захочет играть в 4-2-3-1, как он играет в сборной Голландии. Это необходимо, чтобы использовать де Йонга: ему нужно стартовать из опорной зоны, и чтобы рядом был ещё один опорник. В сборной всё именно так и работает. Вот только у «Барселоны» для этой схемы нет вингеров (только Дембеле, но он уже год «есть» только на бумаге). Зато будет Пьянич: контролирующий опорник, который не играет в паре. Из таких противоречий и будет состоять работа Кумана.

Обмен Пьянича на Артура — предательство традиций «Барселоны». Зато праздник в бухгалтерии Виноват Бартомеу. Опять.

Опыт работы в сборной и умение твёрдо стоять на своем (с этим у Сетьена вообще не сложилось) – всё это может помочь Куману пройти переходный год без провалов. А возрастной состав «Барселоны», даже потеряв скорость, обладает достаточным классом, чтобы бить индивидуально более слабых соперников, пусть и разбитой командой и без прессинга, с защитой в восемь человек. Вопрос в другом: а зачем вообще «Барселоне» нужен ближайший сезон?



Зачем этот год, если в итоге все будут стараться пройти его без провалов и наконец-то дождаться следующего, когда всё изменится?



«Барселоне» нужны выборы. И только потом тренер.

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