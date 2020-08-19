«Зенит» опять единоличный лидер! Игру с ЦСКА решил дубль Азмуна

В середине июня «Зенит» опережал «армейцев» на 14 очков и разгромил их в Москве со счётом 4:0. За два месяца всё поменялось. Перед новой встречей команды Сергея Семака и Виктора Гончаренко были соседями по таблице, одержав по две победы в двух турах чемпионата сезона-2020/2021. И сегодня в Петербурге мы увидели совсем другой футбол.

Главные события матча в Петербурге:

— В основу «Зенита» вернулся Артём Дзюба, пропустивший матч с «Ростовом» из-за травмы спины. Вместо дисквалифицированного Ярослава Ракицкого вопреки ожиданиям сыграл не молодой центральный защитник Данила Прохин. Семак поставил на эту позицию Дугласа Сантоса, несмотря на то, что рост бразильца всего около 175 см.

— В стартовом составе ЦСКА впервые вышел новичок Адольфо Гайч, заменивший травмированного Фёдора Чалова. Кроме того, впервые в этом сезоне появился на поле Никола Влашич. Хорват пропустил первые туры из-за повреждения, но очень вовремя восстановился, учитывая потерю Алана Дзагоева.

— Дисквалификация Ракицкого создала проблемы «Зениту» не только в обороне, но и с точки зрения начала атак. За первый пас в команде Семака, как правило, отвечает украинский защитник. Но чемпион, конечно же, не отказался от длинных передач на Дзюбу. Как ни странно, качество доставки мяча на центрфорварда не страдало. Капитан хорошо открывался, регулярно выигрывал верх у «армейцев». Так и гол был забит на 19-й минуте. Кирилл Набабкин не смог помешать Дзюбе сделал скидку, а Игорь Дивеев упустил Сердара Азмуна, который ударом в касание пробил Игоря Акинфеева.

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— У ЦСКА тоже в трудный момент проявил себя лидером тот, кто и должен был – Влашич. Хорват сделал ответный гол на 26-й минуте за счёт индивидуального мастерства. Здорово вытащил мяч на удобную позицию и классно пробил. В этом эпизоде неудачно сыграл Малком, который попался на обманное движение Влашича. К сожалению для «Зенита», без мяча экс-игрок «Барселоны» не столь хорош, как с мячом.

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— Первый тайм остался по ударам за ЦСКА – 8:5 (в створ – 3:1). Команда Гончаренко действовала куда более организованно и внимательно, чем в июньском матче. «Зенит» не воспользовался преимуществом в контроле мяча (61% владения), делая ставку на опасные кроссы в штрафную, а главное имел сложности при переходах мяча. Показалось, что в паре эпизодов недоработал обычно очень цепкий Вильмар Барриос. В результате обе команды упустили до перерыва ещё несколько голевых моментов.

— Отдохнув четверть часа, команды играли уже в более размеренном темпе. Это было объяснимо – разрывы никому не нужны. «Зенит» в основном позиционно наступал (вот для качественных передач между линий как раз не хватало Ракицкого), ЦСКА ждал возможности для контрвыпада. На исходе часа матча Гончаренко заменил Гайча, отправив Влашича на позицию «ложной девятки». Статистика аргентинца – 20 касаний, ноль ударов и одна ключевая передача.

— Успех «Зениту» на 69-й минуте принёс наигранный стандарт. Сине-бело-голубые разыграли красивую комбинацию с участием Дугласа Сантоса, Вячеслава Караваева, хитро пропустившего мяч Магомеда Оздоева и Азмуна. Защитники ЦСКА потеряли иранца, и тот оформил дубль.

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— ЦСКА должен был спасать игру в концовке, но кроме момента Хёрдура Магнуссона после углового вспомнить по большому счёту нечего. «Зенит» продолжал спокойно контролировать мяч – у «армейцев» таяли силы. Во втором тайме петербуржцы превзошли москвичей по ударам –11:5 (в створ – 6:1). Победив ЦСКА, команда Семака стала единоличным лидером с девятью очками.